Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 3.0 küresel dağıtıma çıktı

HyperOS 3.0 küresel dağıtıma çıktı
Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini global olarak alan ilk model Xiaomi 12T Pro oldu. Yeni sürüm 3.0.1.0.VLFMIXM yapı numarasıyla dağıtıma çıktı. Büyük bir sistem güncellemesi olduğu için indirme boyutu birkaç gigabaytı bulabiliyor. Güncelleme için stabil bir Wi-Fi bağlantısı ve en az yüzde 40 şarj seviyesi öneriliyor.
Kaçıranlar için Android 15 tabanlı HyperOS 3.0, Android 16 desteği alamayan cihazların da yeni arayüz iyileştirmeleri ve sistem optimizasyonlarından yararlanmasını sağlıyor.
Xiaomi 15 Pro'ya HyperOS 3.1 beta
Diğer tarafta Xiaomi 15 Pro kullanıcıları için yeni bir HyperOS 3.1 beta sürümü yayınlandı. 3.0.300.7.WOBCNXM yapı numarasını taşıyan güncelleme, yeni özellikler getirmekten ziyade performans sorunlarını gidermeye odaklanıyor. Beta programı şu aşamada Çin ile sınırlı. Küresel genişleme için resmi bir takvim paylaşılmış değil.