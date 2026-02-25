Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, HyperOS dağıtım takvimini genişletmeye devam ediyor. Android 16 tabanlı ana sürüm belirli yeni modellerle sınırlı kalırken, Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümü daha geniş cihaz yelpazesine ulaşıyor. Çin'de Aralık 2025'te başlayan süreç şimdi küresel pazara taşındı.

HyperOS 3.0 küresel dağıtıma çıktı

Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini global olarak alan ilk model Xiaomi 12T Pro oldu. Yeni sürüm 3.0.1.0.VLFMIXM yapı numarasıyla dağıtıma çıktı. Büyük bir sistem güncellemesi olduğu için indirme boyutu birkaç gigabaytı bulabiliyor. Güncelleme için stabil bir Wi-Fi bağlantısı ve en az yüzde 40 şarj seviyesi öneriliyor.

Xiaomi ve Redmi için güncelleme desteği bitiş tarihleri açıklandı 6 gün önce eklendi

Kaçıranlar için Android 15 tabanlı HyperOS 3.0, Android 16 desteği alamayan cihazların da yeni arayüz iyileştirmeleri ve sistem optimizasyonlarından yararlanmasını sağlıyor.

Xiaomi 15 Pro'ya HyperOS 3.1 beta

Diğer tarafta Xiaomi 15 Pro kullanıcıları için yeni bir HyperOS 3.1 beta sürümü yayınlandı. 3.0.300.7.WOBCNXM yapı numarasını taşıyan güncelleme, yeni özellikler getirmekten ziyade performans sorunlarını gidermeye odaklanıyor. Beta programı şu aşamada Çin ile sınırlı. Küresel genişleme için resmi bir takvim paylaşılmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 3.0 küresel dağıtıma çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: