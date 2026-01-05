Android 16 alacak yeni OnePlus telefonlar açıklandı

Android 16 alacak yeni OnePlus cihazlar açıklandı
Paylaşılan bilgilere göre Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesinin son aşaması, 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanacak. Bu süreçte güncellemeyi alacak ve hâlâ sırada bekleyen modeller sırasıyla OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus Nord CE 4, OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, OnePlus Pad ve OnePlus Pad Lite.
- OnePlus 10 Pro 5G
- OnePlus Nord CE 4
- OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad Lite
OnePlus, OxygenOS 16 dağıtımına Kasım ayı başında başlamıştı ve takvim büyük ölçüde planlandığı gibi ilerledi. Hatta bazı modeller güncellemeyi açıklanan tarihten daha erken aldı. Bu listedeki beş cihaz ise sürecin son halkasını oluşturuyor. Güncelleme, her zamanki gibi kademeli olarak sunulacağı için bölgeye bağlı gecikmeler yaşanabilir. OxygenOS 16'nın yaklaşık 3-5 GB boyutunda olduğu belirtiliyor.