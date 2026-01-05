Giriş
    Android 16 alacak yeni OnePlus telefonlar açıklandı

    2026'nın ilk çeyreğinde Android 16 tabanlı OxygenOS 16 alacak OnePlus cihazlar açıklandı. Yeni güncelleme, 5 cihaza daha ulaşacak. İşte güncelleme alacak modeller...

    Android 16 alacak yeni OnePlus telefonlar açıklandı
    OnePlus, Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncelleme takviminde sona yaklaşıyor. Daha önce amiral gemileri ve Nord serisinin büyük bölümü yeni sürüme geçerken, bu liste genişlemeye devam ediyor. Son olarak 2026'nın ilk çeyreğinde Android 16 alacak OnePlus cihazlar belli oldu. Listede tablet ve telefon modelleri yer alıyor.

    Android 16 alacak yeni OnePlus cihazlar açıklandı

    Paylaşılan bilgilere göre Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesinin son aşaması, 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanacak. Bu süreçte güncellemeyi alacak ve hâlâ sırada bekleyen modeller sırasıyla OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus Nord CE 4, OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, OnePlus Pad ve OnePlus Pad Lite.

    • OnePlus 10 Pro 5G
    • OnePlus Nord CE 4
    • OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
    • OnePlus Pad
    • OnePlus Pad Lite

    OnePlus, OxygenOS 16 dağıtımına Kasım ayı başında başlamıştı ve takvim büyük ölçüde planlandığı gibi ilerledi. Hatta bazı modeller güncellemeyi açıklanan tarihten daha erken aldı. Bu listedeki beş cihaz ise sürecin son halkasını oluşturuyor. Güncelleme, her zamanki gibi kademeli olarak sunulacağı için bölgeye bağlı gecikmeler yaşanabilir. OxygenOS 16'nın yaklaşık 3-5 GB boyutunda olduğu belirtiliyor. 

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

