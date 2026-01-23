Android 16 alan Vivo ve iQOO telefonlar belli oldu

Android 16 güncellemesi alan Vivo telefonlar
Güncellemeyi alan Vivo modelleri arasında X Fold 5 ve X Fold 3 Pro gibi katlanabilir telefonların yanı sıra, X200 ve X100 serileri, V60 ve V50 ailesi ile birlikte V40 serisi de yer alıyor. iQOO tarafında ise iQOO 13, iQOO 12 ve Neo 10 serisi Android 16 güncellemesini alan modeller arasında bulunuyor.
Vivo
- Vivo X Fold 5
- Vivo X Fold 3 Pro
- Vivo X200
- Vivo X200 Pro
- Vivo X200 FE
- Vivo X100
- Vivo X100 Pro
- Vivo X90
- Vivo X90 Pro
- Vivo V60e
- Vivo V60 Lite 5G
- Vivo V50
- Vivo V50e
- Vivo V40
- Vivo V40 Pro
- Vivo T4 Pro
- Vivo T4 Ultra
iQOO
- iQOO 13
- iQOO 12
- iQOO Neo 10
- iQOO Neo 10R
- iQOO Neo 9 Pro
Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi, yazılım tarafında kapsamlı iyileştirmeler ve yeni özellikler sunuyor. Vivo, güncellemeyi her zamanki gibi kademeli olarak dağıttığı için listedeki bazı cihazlara güncellemenin ulaşması birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir. Güncelleme kontrolü Ayarlar > Sistem güncellemesi menüsü üzerinden yapılabiliyor.
Öte yandan, hâlâ OriginOS 6 güncellemesini bekleyen çok sayıda Vivo modeli bulunuyor. Şirket, bu cihazların 2026'nın ilk yarısında, yani Haziran ayı sonuna kadar Android 16 güncellemesini alacağını duyurdu. Güncelleme takvimi ilerledikçe listenin daha da genişlemesi bekleniyor.