Android 16 alan Vivo ve iQOO telefonlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Vivo, Android 16 güncellemesinin dağıtımına Kasım ayı başında başlamıştı. OriginOS 6 arayüzüyle sunulan yeni sürüm, ilk aşamada amiral gemisi modellere gelirken, süreç kademeli olarak orta segmente doğru genişletildi. Şu ana kadar onlarca Vivo ve iQOO modeli Android 16’ya geçmiş durumda.

Android 16 güncellemesi alan Vivo telefonlar

Güncellemeyi alan Vivo modelleri arasında X Fold 5 ve X Fold 3 Pro gibi katlanabilir telefonların yanı sıra, X200 ve X100 serileri, V60 ve V50 ailesi ile birlikte V40 serisi de yer alıyor. iQOO tarafında ise iQOO 13, iQOO 12 ve Neo 10 serisi Android 16 güncellemesini alan modeller arasında bulunuyor.

Vivo

Vivo X Fold 5

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X200

Vivo X200 Pro

Vivo X200 FE

Vivo X100

Vivo X100 Pro

Vivo X90

Vivo X90 Pro

Vivo V60e

Vivo V60 Lite 5G

Vivo V50

Vivo V50e

Vivo V40

Vivo V40 Pro

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Ultra

iQOO

iQOO 13

iQOO 12

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9 Pro

Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi, yazılım tarafında kapsamlı iyileştirmeler ve yeni özellikler sunuyor. Vivo, güncellemeyi her zamanki gibi kademeli olarak dağıttığı için listedeki bazı cihazlara güncellemenin ulaşması birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir. Güncelleme kontrolü Ayarlar > Sistem güncellemesi menüsü üzerinden yapılabiliyor.

Öte yandan, hâlâ OriginOS 6 güncellemesini bekleyen çok sayıda Vivo modeli bulunuyor. Şirket, bu cihazların 2026'nın ilk yarısında, yani Haziran ayı sonuna kadar Android 16 güncellemesini alacağını duyurdu. Güncelleme takvimi ilerledikçe listenin daha da genişlemesi bekleniyor.

