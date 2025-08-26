Giriş
    Android 16 almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar açıklandı

    Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesine hazırlanıyor. Ancak 31 model için bu sürüm son büyük yazılım desteği olacak. İşte Android 16 güncellemesi alamayacak cihazlar… 

    Android 16 almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Android 16 güncellemesi için hazırlık yapan Xiaomi, yeni nesil arayüzü HyperOS 3 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Görsel yenilikler, yapay zekâ özellikleri ve performans iyileştirmeleri getirecek olan güncelleme, hem Android 15 hem de Android 16 tabanlı iki farklı sürüm şeklinde dağıtılacak. Ancak her cihaz bu geçişten faydalanamayacak. İşte Android 16 almayacak Xiaomi telefonlar...

    Android 16 sonrası güncelleme almayacak Xiaomi telefonlar

    Xiaomi'ye yakın kaynaklara göre, 31 model HyperOS 3 güncellemesini yalnızca Android 15 tabanlı sürümle alacak ve Android 16 sonrası büyük güncellemelerden mahrum kalacak. Bu liste, markanın amiral gemisi sınıfında yer alan cihazları da kapsıyor. Yani birçok model için HyperOS 3, destek sürecinin son aşaması olacak.

    Android 16 güncellemesi almayacak Xiaomi modelleri arasında Xiaomi 12, 12 Pro, 12S, 12S Ultra, 12T Pro ve MIX FOLD 2 bulunuyor. Redmi tarafında ise Note 12 ve Note 13 serisinin çeşitli modelleri, K50 Ultra, K60 ve giriş seviyesi Redmi 12 serisi yer alıyor. Ayrıca Poco kullanıcılarını da etkileyecek bu güncelleme sonu, F5, F5 Pro, M6 Pro, X6 Neo ve C65 gibi cihazları kapsıyor.

    Android 16 almayacak Xiaomi cihazların tam listesi şu şekilde:

    Xiaomi

    • Xiaomi 12
    • Xiaomi 12 Pro
    • Xiaomi 12S
    • Xiaomi 12S Pro
    • Xiaomi 12S Ultra
    • Xiaomi 12T
    • Xiaomi 12T Pro
    • Xiaomi Civi 3
    • Xiaomi MIX FOLD 2

    Redmi

    • Redmi 12
    • Redmi 12 5G
    • Redmi 13C
    • Redmi 13C 5G
    • Redmi 13R
    • Redmi K50 Ultra
    • Redmi K60
    • Redmi Note 12 4G
    • Redmi Note 12 NFC 4G
    • Redmi Note 12R
    • Redmi Note 12S
    • Redmi Note 12T Pro
    • Redmi Note 12 Turbo
    • Redmi Note 13 4G
    • Redmi Note 13 4G NFC
    • Redmi Note 13 5G
    • Redmi Note 13R Pro

    Poco

    • POCO C65
    • POCO F5 5G
    • POCO F5 Pro
    • POCO M6 Pro
    • POCO X6 Neo

    Xiaomi'nin HyperOS 3 için kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak mevcut sürüm geliştirmeleri durdurulmuş durumda. İlk etapta beta programı üzerinden sınırlı sayıda kullanıcıya sunulması beklenen HyperOS 3, özellikle Xiaomi 15 ve 14T Pro gibi yeni amiral gemilerine erken erişim fırsatı sağlayacak.

