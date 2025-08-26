Android 16 almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar açıklandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Android 16 güncellemesi için hazırlık yapan Xiaomi, yeni nesil arayüzü HyperOS 3 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Görsel yenilikler, yapay zekâ özellikleri ve performans iyileştirmeleri getirecek olan güncelleme, hem Android 15 hem de Android 16 tabanlı iki farklı sürüm şeklinde dağıtılacak. Ancak her cihaz bu geçişten faydalanamayacak. İşte Android 16 almayacak Xiaomi telefonlar...

Android 16 sonrası güncelleme almayacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi'ye yakın kaynaklara göre, 31 model HyperOS 3 güncellemesini yalnızca Android 15 tabanlı sürümle alacak ve Android 16 sonrası büyük güncellemelerden mahrum kalacak. Bu liste, markanın amiral gemisi sınıfında yer alan cihazları da kapsıyor. Yani birçok model için HyperOS 3, destek sürecinin son aşaması olacak.

Android 16 güncellemesi almayacak Xiaomi modelleri arasında Xiaomi 12, 12 Pro, 12S, 12S Ultra, 12T Pro ve MIX FOLD 2 bulunuyor. Redmi tarafında ise Note 12 ve Note 13 serisinin çeşitli modelleri, K50 Ultra, K60 ve giriş seviyesi Redmi 12 serisi yer alıyor. Ayrıca Poco kullanıcılarını da etkileyecek bu güncelleme sonu, F5, F5 Pro, M6 Pro, X6 Neo ve C65 gibi cihazları kapsıyor.

Android 16 almayacak Xiaomi cihazların tam listesi şu şekilde:

Xiaomi

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX FOLD 2

Redmi

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12R

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Poco

POCO C65

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

Xiaomi'nin HyperOS 3 için kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak mevcut sürüm geliştirmeleri durdurulmuş durumda. İlk etapta beta programı üzerinden sınırlı sayıda kullanıcıya sunulması beklenen HyperOS 3, özellikle Xiaomi 15 ve 14T Pro gibi yeni amiral gemilerine erken erişim fırsatı sağlayacak.

