Android 16 QPR2 yayınlandı: İşte öne çıkan yenilikler

Android 16 QPR2 yayınlandı
Android 16 QPR2 ile öne çıkan yeniliklerden ilki yapay zekâ destekli bildirim özetleri. Artık uzun mesajlar ve grup sohbetleri, bildirim panelinde özetleniyor ve önceliğe göre gruplandırılıyor. Ayrıca, kullanıcı arayüzü kişiselleştirmeleri genişletildi. Özel ana ekran simge şekilleri, iyileştirilmiş temalı simgeler ve artık üçüncü taraf uygulamaları da koyu modda görüntüleme imkânı sunan Gelişmiş Karanlık Mod bu sürümde mevcut.
Yeni güncelleme ile Aile kontrolleri de yenilendi. Ayarlar uygulamasına entegre edilen sistem PIN ile korunuyor ve ekran süresi sınırlamaları, uygulama kullanım yönetimi ve planlanan mola süreleri gibi kontroller içeriyor. Yeni Ekspresif Seçenekler özelliği ise video mesajlar, canlı yayınlar ve sosyal medya hikâyelerinde gerçek zamanlı altyazılar, ortam sesleri ve duygu etiketleri sunuyor.
Android 16 QPR2 güncellemesi, Pixel 6 dahil uyumlu cihazlar için için kademeli olarak dağıtılıyor ve kullanıcılar OTA üzerinden veya Ayarlar menüsünden manuel olarak güncellemeyi kontrol edebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: