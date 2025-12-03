Giriş
    Android 16 QPR2 yayınlandı: İşte öne çıkan yenilikler

    Google, Pixel cihazlar için Android 16 QPR2 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, güvenlik yamaları ve yapay zekâ destekli bildirim özetleri dahil birçok yenilik getiriyor.

    Android 16 QPR2 yayınlandı: İşte öne çıkan yenilikler Tam Boyutta Gör
    Google, uyumlu cihazlar için Android 16 QPR2 güncellemesini kullanıma sundu. Daha önce beta aşamasında olan yeni güncelleme, Aralık Android güvenlik yamasını içeriyor ve hem kullanıcı deneyimini hem de günlük kullanım için işlevsellik yenilikler getiriyor. İşte Android 16 QPR2 ile sunulacak yenilikler...

    Android 16 QPR2 yayınlandı

    Android 16 QPR2 ile öne çıkan yeniliklerden ilki yapay zekâ destekli bildirim özetleri. Artık uzun mesajlar ve grup sohbetleri, bildirim panelinde özetleniyor ve önceliğe göre gruplandırılıyor. Ayrıca, kullanıcı arayüzü kişiselleştirmeleri genişletildi. Özel ana ekran simge şekilleri, iyileştirilmiş temalı simgeler ve artık üçüncü taraf uygulamaları da koyu modda görüntüleme imkânı sunan Gelişmiş Karanlık Mod bu sürümde mevcut.

    Android 16 QPR2 yayınlandı: İşte öne çıkan yenilikler Tam Boyutta Gör
    Ekran koruyucu ayarlarına eklenen düşük ışık modu, ortam ışığına göre saat ekranını otomatik olarak karartabiliyor. Görüntü ve Dokunma ayarlarında sunulan Geliştirilmiş HDR Parlaklık seçeneği ile HDR parlaklığı yoğunluğu kontrol edilebiliyor.

    Yeni güncelleme ile Aile kontrolleri de yenilendi. Ayarlar uygulamasına entegre edilen sistem PIN ile korunuyor ve ekran süresi sınırlamaları, uygulama kullanım yönetimi ve planlanan mola süreleri gibi kontroller içeriyor. Yeni Ekspresif Seçenekler özelliği ise video mesajlar, canlı yayınlar ve sosyal medya hikâyelerinde gerçek zamanlı altyazılar, ortam sesleri ve duygu etiketleri sunuyor.

    Android 16 QPR2 yayınlandı: İşte öne çıkan yenilikler Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta Telefon uygulamasına yakında eklenmesi planlanan Arama Sebebi özelliği, çağrıların acil olup olmadığını işaretleme imkânı sunacak. Yeni güncellemede grup sohbetlerinden çıkmak ve raporlamak daha hızlı hale getirildi. Ayrıca Circle to Search ile mesaj ve sohbetlerde dolandırıcılık kontrolü yapılabiliyor. Son olarak Chrome tarayıcıda ise Sabit Sekmeler özelliği kullanıma sunuldu.

    Android 16 QPR2 güncellemesi, Pixel 6 dahil uyumlu cihazlar için için kademeli olarak dağıtılıyor ve kullanıcılar OTA üzerinden veya Ayarlar menüsünden manuel olarak güncellemeyi kontrol edebilir.

