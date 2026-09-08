Sony, Android 17 güncellemesini alacak cihazları açıkladı: İşte o modeller ve yenilikler

Tam Boyutta Gör Sony, sessiz sedasız Android 17 güncellemesini dağıtmaya başladı. İlk olarak Xperia 1 VIII modeline sunulacak güncelleme, masaüstü modu, özelleştirme seçenekleri, geliştirilmiş ekran kaydı ve özel kamera görünümleri getiriyor.

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Android 17 güncellemesi Sony telefonlara neler getiriyor?

Android 17 güncellemesi, Sony telefonlara yeni masaüstü modu ile birlikte kutucukların yeniden boyutlandırılmasına ve yeniden düzenlenmesine olanak tanıyan yenilenmiş Hızlı Ayarlar paneli getiriyor. Daha büyük kutucuklar artık kısa açıklamalar içeriyor.

Sony, "Duvar Kağıtları ve Stil" özelliğini yeni duvar kağıtları ve yeni saat tasarımlarıyla güncelledi. Artık daha kişisel deneyim için simgelerin şekli ve boyutu özelleştirebiliyor. Ekran kaydı da tüm ekranın ya da yalnızca tek bir uygulamanın kaydedilmesine olanak tanıyacak şekilde güncellendi. Ayrıca cihaz ve mikrofon sesi de aynı anda kaydedilebiliyor.

Sony Xperia 1 VIII'e özel olarak, fotoğraf modundaki yapay zeka kamera asistanı, özel adlarla üç adede kadar özel görünüm kaydedilmesine olanak tanıyor. Favori renk tonları ve ayarlar özel görünümler olarak kaydedilebiliyor ve aralarında hızlıca geçiş yapılabiliyor.

Android 17 güncellemesini alacak Sony cihazlar

Sony, Android 17 güncellemesini ilk olarak Xperia 1 VIII telefonuna verdi. Bu model için güncelleme, 73.1.A.2.61 sürüm numarasını taşıyor ve yaklaşık 1.2 GB boyutunda. Güncelleme ilk olarak Avrupa cihazlarına, ardından kademeli olarak diğer bölgelere açılacak. Resmi olarak paylaşılan Android 17 alacak Sony cihazların listesi ise şöyle:

Xperia 1 VIII

Xperia 1 VII

Xperia 1 VI

Xperia 10 VIII

Xperia 10 VII

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Android 17 alacak Sony telefonlar açıklandı: İşte cihaz listesi

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