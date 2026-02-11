Android 17 Beta 1 yakında başlıyor: Google doğruladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Android 17'ye ait arayüz sızıntılarının ardından şimdi de resmi açıklama geldi. Google, Android 17 Beta 1 sürümünün çok yakında yayınlanacağını doğruladı. Üstelik bu yıl geliştirme takviminde önemli bir değişiklik var. Bu açıklamayla birlikte yeni sürümün test süreci fiilen başlamış oldu.

Android 17 Beta 1 yakında başlıyor

Android 17'deki en önemli değişiklik, geliştirme modelinde yaşanıyor. Önceki Android sürümlerinde ilk yapılar "Developer Preview" etiketiyle yayınlanırken, Android 17 doğrudan Beta süreciyle başlıyor. Google, Beta 1 sürümünün Android 16 QPR platformu üzerine inşa edildiğini ve en güncel hata düzeltmeleri ile performans iyileştirmelerini içerdiğini söylüyor.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar; Android 17 ile birlikte sistem arayüzünde görsel değişiklikler, Bildirim ve Hızlı Ayarlar panellerinin ayrılması ve oyun performansında iyileştirmeler gibi yeniliklerin gündemde olduğunu göstermişti. İlk beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte bu değişikliklerin kapsamı daha net ortaya çıkacak.

Beta 1'in bu ay ya da gelecek ay yayınlanması bekleniyor. Kararlı sürüm için ise Haziran 2026 işaret ediliyor. Her zamanki gibi ilk güncellemeyi Google Pixel kullanıcıları alacak. Android 16 QPR3 Beta 2.1 sürümünde bulunan ve Beta Programı’nda kalmayı tercih eden kullanıcılar, Android 17 Beta 1 güncellemesini otomatik olarak edinebilecek. Beta sürümüne geçmek istemeyenlerin programdan çıkış yapması gerekiyor. Diğer üreticilerin Android 17 beta sürümlerini ise Pixel dağıtımından birkaç hafta sonra belirli modeller için sunması bekleniyor.

