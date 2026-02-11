Giriş
    Android 17 Beta 1 yakında başlıyor: Google doğruladı

    Google, Android 16 QPR3 Beta 2.1 güncellemesini Pixel cihazlar için yayınladıktan sonra odağını Android 17'ye çevirdi. Şirket, yeni sürümün çok yakında yayınlanacağını doğruladı.

    Android 17 Beta 1 yakında başlıyor: Google doğruladı Tam Boyutta Gör
    Android 17'ye ait arayüz sızıntılarının ardından şimdi de resmi açıklama geldi. Google, Android 17 Beta 1 sürümünün çok yakında yayınlanacağını doğruladı. Üstelik bu yıl geliştirme takviminde önemli bir değişiklik var. Bu açıklamayla birlikte yeni sürümün test süreci fiilen başlamış oldu.

    Android 17 Beta 1 yakında başlıyor

    Android 17'deki en önemli değişiklik, geliştirme modelinde yaşanıyor. Önceki Android sürümlerinde ilk yapılar "Developer Preview" etiketiyle yayınlanırken, Android 17 doğrudan Beta süreciyle başlıyor. Google, Beta 1 sürümünün Android 16 QPR platformu üzerine inşa edildiğini ve en güncel hata düzeltmeleri ile performans iyileştirmelerini içerdiğini söylüyor.

    Daha önce ortaya çıkan sızıntılar; Android 17 ile birlikte sistem arayüzünde görsel değişiklikler, Bildirim ve Hızlı Ayarlar panellerinin ayrılması ve oyun performansında iyileştirmeler gibi yeniliklerin gündemde olduğunu göstermişti. İlk beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte bu değişikliklerin kapsamı daha net ortaya çıkacak.

     

    Beta 1'in bu ay ya da gelecek ay yayınlanması bekleniyor. Kararlı sürüm için ise Haziran 2026 işaret ediliyor. Her zamanki gibi ilk güncellemeyi Google Pixel kullanıcıları alacak. Android 16 QPR3 Beta 2.1 sürümünde bulunan ve Beta Programı’nda kalmayı tercih eden kullanıcılar, Android 17 Beta 1 güncellemesini otomatik olarak edinebilecek. Beta sürümüne geçmek istemeyenlerin programdan çıkış yapması gerekiyor. Diğer üreticilerin Android 17 beta sürümlerini ise Pixel dağıtımından birkaç hafta sonra belirli modeller için sunması bekleniyor. 

