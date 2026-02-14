Giriş
    Android 17 Beta 1 yayınlandı: Neler sunuyor? Hangi cihazlar destekleniyor?

    Google, Android 17'nin ilk beta sürümünü Pixel cihazlar için yayınladı. Yeni sürüm neler sunuyor? Hangi cihazlara nasıl yükleniyor?                              

    Android 17 Beta 1 yayınlandı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Google, birkaç gün önce Android 17’nin ilk beta sürümünü yakında yayınlayacağını açıklamış ve kısa süre sonra da dağıtıma başladıktan sonra hızla sürümü geri çekmişti. Şirket bugün Android 17 Beta 1'i Pixel cihazlar için yeniden yayınlandı.

    Android 17 Beta 1 neler sunuyor?

    Android 17 ile birlikte Google, geliştiricilerin uygulamaları belirli ekran yönleri veya sabit boyutlarla kısıtlamasına artık izin vermeyecek. Bu durum, özellikle katlanabilir telefonlar ve tabletler gibi büyük ekranlı cihazlarda uygulamaların daha esnek çalışmasını zorunlu hale getiriyor. Android 17’yi hedefleyen uygulamaların, yeniden boyutlandırma ve pencere içinde çoklu görev kullanımını düzgün şekilde desteklemesi gerekecek. Böylece, tabletler ve katlanabilir telefonlardaki uygulama kullanım deneyimi arttırılacak. 

    Google, kamera deneyimini geliştirmek amacıyla profesyonel seviyede yeni kamera API’leri de sunuyor. Bu API’ler sayesinde cihazdaki farklı kamera lensleri arasında geçişler daha akıcı olacak ve kamera açılırken ya da ultra geniş, ana kamera, telefoto ve ön kamera arasında geçiş yaparken yaşanan takılmalar azalacak.

    Android 17 ile geliştiriciler, cihazdaki tüm kamera sensörlerinden meta verilere erişebilecek. Bir kamera aktifken bile diğer sensörlerin gördüğü bilgiler alınabilecek. Bu sayede uygulamalar, daha akıllı yakınlaştırma geçişleri ve daha pürüzsüz kamera deneyimleri sunabilecek.

    Yeni sürüm ayrıca Versatile Video Coding (VVC) yani H.266 desteğini de getiriyor. Bu video sıkıştırma formatı, daha küçük dosya boyutlarıyla daha yüksek görüntü kalitesi sunuyor.

    Messenger, Telegram ve WhatsApp gibi VoIP uygulamaları üzerinden yapılan aramalar, geliştiriciler destek verdiği takdirde telefonun yerleşik arama uygulamasında görünebilecek. Ayrıca Wi-Fi mesafe ölçümü (Wi-Fi ranging) sayesinde uyumlu cihazlar, yakındaki diğer cihazlara olan mesafeyi daha hassas şekilde ölçebilecek.

    Android 17 ile "Fitness Takip Cihazları" ve "Tıbbi Cihazlar" adında yeni cihaz profilleri de ekleniyor. Bu profillere sahip cihazlar telefona veya tablete bağlanırken, gerekli izinler tek bir onay penceresiyle toplu şekilde verilebilecek.

    Galaxy XR gibi Android XR cihazları da bu güncellemeden payını alıyor. Bu cihazlardaki uygulamalar, kullanıcı etkileşimlerine daha iyi tepki verecek ve ekran durum değişikliklerini daha doğru şekilde gösterecek.

    Kararlı sürüm ne zaman yayınlanacak?

    Google, geçen yıl tanıttığı Android Canary kanalıyla birlikte artık Developer Preview sürümlerinin yerini bu yeni yapıya bıraktı. Sürekli güncellenen Canary kanalı daha hızlı erişim, daha yüksek kararlılık ve daha kolay test süreci sunuyor.

    Google, ilk Android 17 beta sürümünü duyururken aynı zamanda Platform Stability aşamasına hızlı geçiş yapacağını da açıkladı. Bu kilometre taşının önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanıyor.

    Android 17 Beta 1 yayınlandı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Şirket Android 17 için üç aylık güncelleme planını da paylaştı. Buna göre bir sonraki büyük sürüm 2026’nın ikinci çeyreğinde yayınlanacak. Dördüncü çeyrekte ise küçük bir SDK güncellemesi sunulacak.

    Android 17 Beta 1 hangi cihazlara yüklenebiliyor?

    Android beta programına kayıtlı bir Pixel cihazınız varsa, Android 17 Beta 1 güncellemesini OTA üzerinden indirebileceksiniz. Uygun bir Pixel modeline sahip değilseniz, 64 bit sistem imajlarını kullanarak Android Studio içindeki Android Emulator üzerinden Android 17 Beta 1’i deneyebilirsiniz. Android 17 beta sürümüne uyumlu Pixel cihazların listesi şöyle:

    • Pixel 6
    • Pixel 6 Pro
    • Pixel 6a
    • Pixel 7
    • Pixel 7 Pro
    • Pixel 7a
    • Piksel Tablet
    • Pixel Fold
    • Pixel 8
    • Pixel 8 Pro
    • Pixel 8a
    • Pixel 9
    • Pixel 9 Pro
    • Pixel 9 Pro XL
    • Pixel 9 Pro Fold
    • Pixel 9a
    • Pixel 10
    • Pixel 10 Pro
    • Pixel 10 Pro XL
    • Pixel 10 Pro Fold
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/google_android_17_beta_1_pixel_devices-news-71564.php https://android-developers.googleblog.com/2026/02/the-first-beta-of-android-17.html
