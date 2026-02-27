Android 17 Beta 2 yayınlandı: İşte gelen tüm yenilikler

Tam Boyutta Gör Google, Pixel serisi için Android 17 Beta 2 sürümünü yayımladı. İlk beta sürümünden iki haftadan kısa bir süre sonra dağıtıma açılan güncelleme, arayüz değişiklikleri, yeni pencereleme özellikleri ve kapsamlı sistem kararlılığı iyileştirmeleri içeriyor. Android 17 Beta 2 ile uyumlu modeller arasında Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 ve Pixel 10 serileri ile birlikte tablet ve katlanabilir form faktörüne sahip cihazlar da bulunuyor.

İşte Android 17 Beta 2 ile gelen yenilikler:

Android 17 Beta 2 ile sistem ayarlarında yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. “Verileri yedekle veya kopyala” ile “Şifreler, parola anahtarları ve hesaplar” seçenekleri tek bir “Hesaplar ve yedekleme” menüsü altında birleştirildi. Bu sadeleştirme, kullanıcıların veri yönetimi süreçlerini daha merkezi bir noktadan kontrol etmesini sağlıyor

Gelen yeniliklerinden bir diğeri Bubbles adı verilen yeni uygulama balon modu. Bu sistem, mevcut mesajlaşma baloncuklarından farklı olarak herhangi bir uygulamanın simgesine uzun basılarak yüzen bir pencere oluşturulmasına imkân tanıyor. Özellikle katlanabilir telefonlar ve tabletler gibi geniş ekranlı cihazlarda, görev çubuğuna entegre edilen baloncuk çubuğu sayesinde bu pencereler arasında geçiş yapmak ve konumlarını sabit noktalara taşımak mümkün hale geliyor.

Tam Boyutta Gör Gizlilik tarafında ise yeniden tasarlanan göstergeler dikkat çekiyor. Kamera ve mikrofon erişim bildirimlerinin görsel dili güncellenirken, sistemin hangi kaynağı ne zaman kullandığını daha net aktarması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu sürümle gelen yeni sistem düzeyindeki kişi seçici, uygulamaların rehbere erişim biçimini daha kontrollü hale getiriyor. Geleneksel modelde bir uygulama, kişilere erişmek için geniş kapsamlı READ_CONTACTS izni talep ediyor ve kullanıcı ya tamamen izin veriyor ya da reddediyordu. Yeni yapı ise uygulamaya yalnızca kullanıcının seçtiği belirli kişi verilerine, üstelik oturum bazlı ve geçici okuma erişimi sağlıyor. Ayrıca kişi seçici, kişisel ve iş profilleri arasında seçim yapılmasına da olanak tanıyor. Özellikle kurumsal cihazlarda veya iş profili aktif olan telefonlarda, veri ayrımının korunması kritik önem taşıyor. Bu sistem, hem veri gizliliğini güçlendiriyor hem de geliştiricilerin kapsamlı izin taleplerine olan bağımlılığını azaltıyor.

Tam Boyutta Gör Android 17 Beta 2 ile birlikte sisteme eklenen Uydu Hızlı Ayarlar Kutucuğu, uydu bağlantı özelliklerine erişimi daha görünür hale getiriyor. Hızlı Ayarlar paneline entegre edilen bu yeni kutucuk, hücresel kapsama alanı dışında kalınan senaryolarda uydu iletişiminin durumunu kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.

Tam Boyutta Gör Android 17 Beta 2 ile birlikte Pixel Launcher’daki arama çubuğunun önceki tasarımına geri döndüğü görülüyor. İlk beta sürümünde yapılan tasarım değişikliği, bazı kullanıcılar tarafından görsel hiyerarşi ve erişilebilirlik açısından eleştirilmişti. Beta 2’de bu kararın geri alınması, Google’ın erken beta geri bildirimlerini dikkate aldığını gösteriyor.

Geliştiricilere yönelik yenilikler arasında EyeDropper API de yer alıyor. Bu yeni API, uygulamaların hassas ekran görüntüsü izni talep etmeden ekrandaki herhangi bir pikselin rengini alabilmesini sağlıyor. Benzer şekilde video akışının güvenilirliğini artırmak amacıyla kodlayıcı yapılandırmasından sonra getOutputFormat aracılığıyla zamansal katmanlama desteğinin doğrulanmasına imkân tanınması, özellikle medya uygulamaları için önemli bir teknik iyileştirme sunuyor.

İşte Android 17 Beta 2 ile gelen hata düzeltmeleri:

Android 17 Beta 2 aynı zamanda kapsamlı hata düzeltmeleri içeriyor. Önceki sürümde aktif uygulamaların beklenmedik şekilde yeniden başlatılmasına veya arayüz titremesine neden olan platform kararlılık sorunu giderildi. Sistem çökmesi ve kendiliğinden yeniden başlatma problemleri üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor. Uygulama geçişleri sırasında yaşanan donma ve yeniden başlatma hataları ile kilit ekranının Android Auto bağlantısı kesildikten sonra yanıt vermemesi gibi kritik sorunlar da bu sürümde ele alınmış durumda. Ayrıca Almanca dil ayarlarında Son Kullanılan Uygulamalar ekranında görülen arayüz düzeni gerilemesi ve sistem konum izni penceresindeki yazım hatası gibi daha küçük ölçekli kullanıcı arayüzü problemleri de düzeltilmiş bulunuyor.

Düşük ışık modunda saat ekran koruyucusunun 24 saat formatında baştaki sıfırı atlaması, klasör kapatıldıktan sonra başka bir klasör açılmasının engellenmesi ve ses ayarlarında zil sesi önizlemelerinin çalınmaması gibi günlük kullanımı etkileyen hatalar da giderilen sorunlar arasında yer alıyor. Ayrıca sistem güncellemesinden sonra eski bildirimlerin temizlenmemesine yol açan hata, bildirim hizmeti mantığının iyileştirilmesiyle çözülmüş durumda. Son olarak Pixel 6 Pro özelinde de belirli GLSL matematiksel ifadelerinin yanlış değerlendirilmesine neden olan GPU shader derleyici optimizasyon hatasının düzeltilmesi ise grafik işleme tarafında daha istikrarlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

