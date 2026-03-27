Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 17 Beta 3 yayınlandı: İşte tüm yenilikler

    Google, Android 17 Beta 3 sürümünü yayınladı. Platform kararlılığına ulaşan yeni sürüm, Pixel cihazlara OTA ile gelirken RAW14 desteği ve yeni arayüz iyileştirmeleri sunuyor.

    Android 17 Beta 3 yayınlandı: İşte tüm yenilikler Tam Boyutta Gör
    Android 17 süreci, ilk beta sürümünden bu yana kademeli olarak olgunlaşmaya devam ediyor. Şubat ayında başlayan test sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiş durumda. Son olarak Google, Android 17 Beta 3 sürümünü geliştiriciler için yayınladı.

    Android 17 Beta 3 yayınlandı

    Yaklaşık bir ay önce dağıtıma çıkan ikinci beta sürümünün ardından gelen bu güncelleme, önemli bir eşik anlamına geliyor. Çünkü Android 17 Beta 3 ile birlikte "platform stability" seviyesine ulaşmış durumda. Bu aşama, API ve sistem davranışlarının büyük ölçüde sabitlendiğini gösteriyor.

    Yeni sürüm, Google Pixel 6 ve daha yeni Pixel modelleri, ayrıca Google Pixel Tablet ve Google Pixel Fold cihazlar için OTA (kablosuz) olarak sunuluyor. Beta programına kayıtlı kullanıcılar güncellemeyi doğrudan alabiliyor. Özellik tarafında Android 17 Beta 3 ile birlikte çeşitli yenilikler duyuruldu.

    RAW14 görüntü formatı desteği eklenirken, ana ekranda uygulama isimlerini gizleme seçeneği sunuluyor. Ayrıca işitme cihazları için daha gelişmiş ses yönlendirme kontrolleri, yenilenen ekran kayıt araç çubuğu ve büyük ekranlı cihazlar için geliştirilmiş widget ölçekleme gibi iyileştirmeler yer alıyor.

    Güncelleme aynı zamanda Mart ayı Android güvenlik yamasını da içeriyor. Bu da yalnızca yeni özellikler değil, sistem güvenliği tarafında da güncel bir yapı sunulduğunu gösteriyor. Mevcut takvime göre Android 17'nin kararlı sürümünün Haziran ayında yayınlanması bekleniyor.-

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 3 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kurutma makinesinde kazaklar hangi programda kurutulur stajyer ehliyet alkol 6 ay lol çok fazla oturum açma denemesi en çok kullanılan 20000 ingilizce kelime pdf debriyaj teli değişimi fiyatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Spark 20 Pro Plus
    Spark 20 Pro Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum