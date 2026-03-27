Tam Boyutta Gör Android 17 süreci, ilk beta sürümünden bu yana kademeli olarak olgunlaşmaya devam ediyor. Şubat ayında başlayan test sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiş durumda. Son olarak Google, Android 17 Beta 3 sürümünü geliştiriciler için yayınladı.

Yaklaşık bir ay önce dağıtıma çıkan ikinci beta sürümünün ardından gelen bu güncelleme, önemli bir eşik anlamına geliyor. Çünkü Android 17 Beta 3 ile birlikte "platform stability" seviyesine ulaşmış durumda. Bu aşama, API ve sistem davranışlarının büyük ölçüde sabitlendiğini gösteriyor.

Yeni sürüm, Google Pixel 6 ve daha yeni Pixel modelleri, ayrıca Google Pixel Tablet ve Google Pixel Fold cihazlar için OTA (kablosuz) olarak sunuluyor. Beta programına kayıtlı kullanıcılar güncellemeyi doğrudan alabiliyor. Özellik tarafında Android 17 Beta 3 ile birlikte çeşitli yenilikler duyuruldu.

RAW14 görüntü formatı desteği eklenirken, ana ekranda uygulama isimlerini gizleme seçeneği sunuluyor. Ayrıca işitme cihazları için daha gelişmiş ses yönlendirme kontrolleri, yenilenen ekran kayıt araç çubuğu ve büyük ekranlı cihazlar için geliştirilmiş widget ölçekleme gibi iyileştirmeler yer alıyor.

Android 17 beta güncellemeleri ilk alacak cihazlar belli oldu 14 sa. önce eklendi

Güncelleme aynı zamanda Mart ayı Android güvenlik yamasını da içeriyor. Bu da yalnızca yeni özellikler değil, sistem güvenliği tarafında da güncel bir yapı sunulduğunu gösteriyor. Mevcut takvime göre Android 17'nin kararlı sürümünün Haziran ayında yayınlanması bekleniyor.-

Android 17 Beta 3 yayınlandı: İşte tüm yenilikler

