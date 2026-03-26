    Android 17 beta güncellemeleri ilk alacak cihazlar belli oldu: İşte liste

    Android 17 beta artık Google Pixel telefonlarla sınırlı değil. Motorola, OnePlus ve Oppo dahil olmak üzere farklı markalardan birçok üçüncü parti telefon Android 17 beta güncellemelerini alacak.

    Android 17, şu anda beta test aşamasında olan Android'in bir sonraki sürümü. Google, Pixel telefonlar için Android 17 Beta 2'yi yayınladı ancak diğer Android telefon kullanıcıları bu sürüme erişemiyordu. İyi haber şu ki, Android 17 Beta 2 bazı OnePlus, Oppo ve Realme cihazlara da geldi.

    Android 17 beta alacak cihazlar listesi

    Android 17 beta, OnePlus 15, OPPO Find X9 Pro ve Realme GT 8 Pro modeli için indirilebilir. Bu telefonlar, Google’ın Pixel telefonları dışında Android 17'ye erişen ilk cihazlar oldu.

    • OnePlus 15
    • Oppo Find X9 Pro
    • Realme GT 8 Pro
    • Motorola Edge 70, Edge 70 Fusion, Edge 70 Fusion+
    • Motorola Edge 60, Edge 60 Fusion
    • Motorola Edge 2025
    • Motorola Moto G86, Moto G86 Power
    • Motorola Moto G57, Moto G57 Power
    • Google Pixel 10 serisi
    • Google Pixel 9 serisi
    • Google Pixel 8 serisi
    • Google Pixel Tablet
    • Google Pixel Fold
    • Google Pixel 7 serisi
    • Google Pixel 6 serisi

    Cihazınız listedeyse, Android 17 beta güncellemelerini almak için beta programına kaydolabilirsiniz. Beta sürümlerinin yalnızca birkaç cihaza, genellikle en yeni amiral gemisi telefonlara dağıtıldığını belirtmek gerekiyor. Bu nedenle, cihazınız yukarıdaki listede değilse, uygunluğuna bağlı olarak kararlı Android 17 güncellemesini yine de alabilir.

    Google şimdiye kadar iki Android 17 beta sürümü yayınladı. İlk beta sürümü 13 Şubat'ta, ikinci beta sürümü ise 26 Şubat'ta yayınlandı. Üçüncü beta sürümünün ise yakında yayınlanması bekleniyor. Google, yazılımı daha da iyileştirmek için beta sürümleri yayınlamaya devam edecek.

    Resmi takvime göre, Google Android 17 final sürümünü Haziran 2026'da yayınlayacak. Diğer markaların en son Android işletim sistemine dayalı arayüzlerini ayarlamaları ve yeni özellikler eklemeleri için ek zamana ihtiyaçları olacak ve muhtemelen kararlı Android 17 güncellemesini 2026'nın üçüncü çeyreğinde yayınlamaya başlayacaklar.

