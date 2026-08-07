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    Android 17 sonrası güncelleme almayacak Samsung telefonlar

    Samsung'un Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesini alacak 19 Galaxy cihazı için büyük işletim sistemi güncellemeleri sona erecek. İşte Android 17 sonrası destek almayacak modeller.

    Android 17, bu Samsung telefonlar için son güncelleme olacak! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesini destekleyen Galaxy cihazlar için dağıtım hazırlıkları sürerken, bazı modeller yeni sürümden sonra büyük Android güncellemelerine veda edecek. Samsung'un güncelleme politikası doğrultusunda hazırlanan listeye göre 19 Galaxy telefon ve tablet, Android 17'yi son büyük işletim sistemi güncellemesi olarak alacak.

    Android 17 sonrası büyük güncelleme almayacak

    Samsung son yıllarda Galaxy cihazlara sunduğu uzun süreli yazılım desteğiyle Android ekosistemindeki en güçlü üreticilerden biri haline geldi. Ancak cihazların belirli bir noktadan sonra yeni Android sürümlerinden çıkarılması devam ediyor. Bu kapsamda Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 gibi üst segment modellerin yanı sıra Galaxy A, M ve F serilerinden bazı cihazlar da Android 17 sonrasında yeni işletim sistemi güncellemelerini alamayacak.

    Listedeki tüm modellerin Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesini alması bekleniyor. Dolayısıyla söz konusu cihazların Android 17'yi değil, Android 17 sonrasında yeni bir ana Android sürümüne geçmeyeceğini söyleyelim. Bununla birlikte Android 17'den sonra yazılım desteği tamamen kesilmeyecek. Samsung'un güncelleme politikası kapsamında listedeki cihazların en azından bir süre daha güvenlik güncellemeleri almaya devam etmesi bekleniyor.

    Ayrıca Android 17 tabanını kullanacak One UI 9.5 gibi ara sürümlerin bazı modellere sunulması da mümkün. Ancak bu tür güncellemeler yeni bir Android sürümüne geçiş anlamına gelmeyecek. Samsung'un Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesini Galaxy cihazlara kademeli olarak yayması bekleniyor. Yeni sürümün ardından söz konusu 19 model için güvenlik güncellemeleri devam ederken, kullanıcıların daha sonraki Android sürümlerinden yararlanmak için yeni bir Galaxy modele geçmesi gerekecek.

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S23
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23 FE

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 5

    Galaxy A, M ve F serisi

    • Galaxy A54 5G
    • Galaxy A34 5G
    • Galaxy A24 4G
    • Galaxy M54 5G
    • Galaxy M34 5G
    • Galaxy F54 5G
    • Galaxy F34 5G

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S9+
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
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