Android 17, çocuklar için yeni güvenlik ve kontrol özellikleri getiriyor

Donanım ve Teknoloji Editörü

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Donanım ve Teknoloji Editörü

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Tam Boyutta Gör Google, Android ekosistemindeki ebeveyn denetimi araçlarını genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin geçtiğimiz yıl Pixel 10 serisiyle birlikte tanıttığı yeni Parental Controls özellikleri, Android 17 güncellemesiyle birlikte daha fazla Android telefonda kullanılabilecek.

Yeni ekran süresi ve uygulama kontrol araçları geliyor

Android'in Ayarlar menüsüne entegre edilen Parental Controls, ebeveynlerin çocuklarının cihaz kullanımını daha ayrıntılı şekilde yönetmesine olanak tanıyor. Sistem üzerinden ekran süresi takibi yapılabiliyor, belirli uygulamalar için kullanım sınırları belirlenebiliyor ve Google Play filtreleri uygulanabiliyor.

Ebeveynler isterlerse belirli uygulamaları tamamen engelleyebiliyor veya günlük kullanım sürelerini sınırlandırabiliyor. Ayrıca otomatik "dinlenme zamanı" programları oluşturularak cihazın belirlenen saatlerde kilitlenmesi sağlanabiliyor. Bu özellik özellikle gece saatlerinde telefon kullanımını sınırlandırmayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni sistem, kullanıcıları doğrudan Google Family Link kurulumuna yönlendiren entegrasyona da sahip. Family Link sayesinde ebeveynler çocuklarının cihazlarını uzaktan yönetebiliyor ve daha kapsamlı denetim araçlarına erişebiliyor. Family Link'in sunduğu özellikler arasında okul saatleri boyunca dikkat dağıtıcı uygulamaları sınırlandıran "Okul Zamanı" modu, Google Play uygulama indirme onayları ve konum bildirimleri yer alıyor. Böylece ebeveynler çocuklarının hem dijital aktivitelerini hem de konum bilgilerini takip edebiliyor.

Google, söz konusu özelliklerin Android 17 güncellemesini alan cihazlarda kullanılabileceğini doğruladı. Şirketin amacı, çocukların dijital dünyayla daha sağlıklı bir ilişki kurmasına yardımcı olurken ebeveynlere de daha fazla kontrol imkanı sunmak.

Android 17 ile gelen ebeveyn denetimi özellikleri:

Ekran süresi takibi

Uygulama kullanım limiti belirleme

Belirli uygulamaları engelleme

Google Play içerik filtreleri

Otomatik cihaz kilitleme (Downtime)

Family Link entegrasyonu

School Time desteği

Uygulama indirme onayları

Konum bildirimleri

Uzaktan cihaz yönetimi

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Android 17, çocuklar için yeni güvenlik özellikleri getiriyor!

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