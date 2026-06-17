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    Android 17, çocuklar için yeni güvenlik ve kontrol özellikleri getiriyor

    Google, Android 17 ile Parental Controls ve Family Link özelliklerini daha fazla cihaza getiriyor. Ebeveynler çocuklarının cihaz kullanımını daha kolay koruyabilecek.

    Android 17, çocuklar için yeni güvenlik özellikleri getiriyor! Tam Boyutta Gör
    Google, Android ekosistemindeki ebeveyn denetimi araçlarını genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin geçtiğimiz yıl Pixel 10 serisiyle birlikte tanıttığı yeni Parental Controls özellikleri, Android 17 güncellemesiyle birlikte daha fazla Android telefonda kullanılabilecek.

    Yeni ekran süresi ve uygulama kontrol araçları geliyor

    Android'in Ayarlar menüsüne entegre edilen Parental Controls, ebeveynlerin çocuklarının cihaz kullanımını daha ayrıntılı şekilde yönetmesine olanak tanıyor. Sistem üzerinden ekran süresi takibi yapılabiliyor, belirli uygulamalar için kullanım sınırları belirlenebiliyor ve Google Play filtreleri uygulanabiliyor.

    Ebeveynler isterlerse belirli uygulamaları tamamen engelleyebiliyor veya günlük kullanım sürelerini sınırlandırabiliyor. Ayrıca otomatik "dinlenme zamanı" programları oluşturularak cihazın belirlenen saatlerde kilitlenmesi sağlanabiliyor. Bu özellik özellikle gece saatlerinde telefon kullanımını sınırlandırmayı amaçlıyor.

    Android 17, çocuklar için yeni güvenlik özellikleri getiriyor! Tam Boyutta Gör
    Yeni sistem, kullanıcıları doğrudan Google Family Link kurulumuna yönlendiren entegrasyona da sahip. Family Link sayesinde ebeveynler çocuklarının cihazlarını uzaktan yönetebiliyor ve daha kapsamlı denetim araçlarına erişebiliyor. Family Link'in sunduğu özellikler arasında okul saatleri boyunca dikkat dağıtıcı uygulamaları sınırlandıran "Okul Zamanı" modu, Google Play uygulama indirme onayları ve konum bildirimleri yer alıyor. Böylece ebeveynler çocuklarının hem dijital aktivitelerini hem de konum bilgilerini takip edebiliyor.

    Google, söz konusu özelliklerin Android 17 güncellemesini alan cihazlarda kullanılabileceğini doğruladı. Şirketin amacı, çocukların dijital dünyayla daha sağlıklı bir ilişki kurmasına yardımcı olurken ebeveynlere de daha fazla kontrol imkanı sunmak.

    Android 17 ile gelen ebeveyn denetimi özellikleri:

    • Ekran süresi takibi
    • Uygulama kullanım limiti belirleme
    • Belirli uygulamaları engelleme
    • Google Play içerik filtreleri
    • Otomatik cihaz kilitleme (Downtime)
    • Family Link entegrasyonu
    • School Time desteği
    • Uygulama indirme onayları
    • Konum bildirimleri
    • Uzaktan cihaz yönetimi
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