Android 17, çocuklar için yeni güvenlik ve kontrol özellikleri getiriyor

Yeni ekran süresi ve uygulama kontrol araçları geliyor
Android'in Ayarlar menüsüne entegre edilen Parental Controls, ebeveynlerin çocuklarının cihaz kullanımını daha ayrıntılı şekilde yönetmesine olanak tanıyor. Sistem üzerinden ekran süresi takibi yapılabiliyor, belirli uygulamalar için kullanım sınırları belirlenebiliyor ve Google Play filtreleri uygulanabiliyor.
Ebeveynler isterlerse belirli uygulamaları tamamen engelleyebiliyor veya günlük kullanım sürelerini sınırlandırabiliyor. Ayrıca otomatik "dinlenme zamanı" programları oluşturularak cihazın belirlenen saatlerde kilitlenmesi sağlanabiliyor. Bu özellik özellikle gece saatlerinde telefon kullanımını sınırlandırmayı amaçlıyor.
Google, söz konusu özelliklerin Android 17 güncellemesini alan cihazlarda kullanılabileceğini doğruladı. Şirketin amacı, çocukların dijital dünyayla daha sağlıklı bir ilişki kurmasına yardımcı olurken ebeveynlere de daha fazla kontrol imkanı sunmak.
Android 17 ile gelen ebeveyn denetimi özellikleri:
- Ekran süresi takibi
- Uygulama kullanım limiti belirleme
- Belirli uygulamaları engelleme
- Google Play içerik filtreleri
- Otomatik cihaz kilitleme (Downtime)
- Family Link entegrasyonu
- School Time desteği
- Uygulama indirme onayları
- Konum bildirimleri
- Uzaktan cihaz yönetimi