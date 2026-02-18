Android 17 daha akıcı bir arayüz sunacak: İşte sebebi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, geçtiğimiz gün Android 17'nin ilk beta sürümünü kullanıma sundu. Şirket, yeni sürümde arayüz akıcılığını arttırmaya yönelik önemli altyapı değişiklikleri yaptığını duyurdu.

Google, Android 17 ile birlikte MessageQueue sisteminin yeni bir sürümünü devreye aldığını açıkladı. Bu yeni sürümde MessageQueue, kilitsiz bir veri yapısı kullanıyor. MessageQueue, Android işletim sisteminde uygulamaların arayüz değişikliklerini planlama ve ekrana yansıtma sürecini yöneten temel bileşenlerden biri.

Önceki yapıda işlemler sıralı şekilde yürütülüyordu; yani bir iş parçacığı tamamlanmadan diğeri başlayamıyordu. Eğer bir iş parçacığı beklenenden uzun sürerse, sonraki işlemler gecikiyor ve bu da kare atlamalarına ve gözle görülür takılmalara yol açabiliyordu. DeliQueue adı verilen yeni sistem ise kilitsiz mimarisi sayesinde iş parçacıklarının birbirini beklemeden ilerlemesine olanak tanıyor. Böylece arayüzün çizim sürecindeki gecikmeler azaltılıyor.

Google’ın paylaştığı verilere göre bu değişiklik sayesinde uygulamalarda yüzde 4, sistem arayüzü ve ana ekran etkileşimlerinde ise yüzde 7,7 oranında daha az kare atlama yaşanıyor. Oranlar küçük görünse de, kamera uygulamasından ana ekrana geçiş gibi animasyonlarda veya arayüz içinde gezinirken daha akıcı bir deneyim anlamına gelebilir.

