Android 17 güncellemesi alacak Vivo telefonlar açıklandı

Android 17 güncellemesi alacak Vivo telefonlar
Kaçıranlar için Vivo henüz Android 17 destek listesini resmen paylaşmış değil. Ancak şirketin mevcut yazılım güncelleme politikaları baz alınarak hangi cihazların yeni sürümü alacağı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Yeni güncelleme, OriginOS 7 arayüzüyle birlikte dağıtılacak.
Paylaşılan bilgilere göre özellikle Vivo X, Vivo V ve iQOO'nun üst segment modelleri Android 17 güncellemesini garanti olarak alacak cihazlar arasında yer alıyor. Buna karşın Vivo Y serisinin büyük bölümü listede bulunmuyor. Bunun temel nedeni ise markanın Y serisi için net bir güncelleme politikası açıklamamış olması.
Ancak bu durum, yeni Y serisi modellerinin tamamen güncelleme dışı kalacağı anlamına gelmiyor. Özellikle son dönemde piyasaya çıkan bazı modellerin Android 17 sürümünü alma ihtimali bulunuyor. Resmî liste açıklandığında yeni cihazların eklenmesi bekleniyor.
Android 17 ne zaman çıkıyor?
Google'ın mevcut takvimine göre Android 17'nin kararlı sürümü Haziran 2026'da Pixel cihazlar için yayınlanacak. Vivo gibi üçüncü taraf üreticiler ise kendi arayüz optimizasyonlarını tamamladıktan sonra dağıtıma başlayacak. Bu nedenle Vivo ve iQOO kullanıcılarının birkaç ay daha beklemesi gerekecek.
Geçmiş güncelleme süreçleri baz alındığında Vivo'nun Android 17 ve OriginOS 7 dağıtımını Eylül 2026 civarında başlatması bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda beta sürecine katılacak yeni cihazların da açıklanması muhtemel.
Vivo X serisi
- Vivo X300
- Vivo X300 Pro
- Vivo X300 Ultra
- Vivo X300 FE
- Vivo X200
- Vivo X200 Pro
- Vivo X200 FE
- Vivo X200T
- Vivo X100
- Vivo X100 Pro
Vivo V serisi
- Vivo V70
- Vivo V70 FE
- Vivo V70 Elite
- Vivo V60
- Vivo V60e
- Vivo V60 Lite
- Vivo V60 Lite 4G
- Vivo V50
- Vivo V50e
- Vivo V50 Lite
- Vivo V50 Lite 4G
- Vivo V40
- Vivo V40 Pro
Vivo T serisi
- Vivo T5 Pro
- Vivo T5x
- Vivo T4
- Vivo T4 Lite
- Vivo T4 Pro
- Vivo T4 Ultra
- Vivo T4x
- Vivo T4R
iQOO
- iQOO 15
- iQOO 15 Ultra
- iQOO 15R
- iQOO 13
- iQOO 12
- iQOO 12 Pro
iQOO Z serisi
- iQOO Z11
- iQOO Z11x
- iQOO Z10
- iQOO Z10 Lite
- iQOO Z10x
- iQOO Z10R
iQOO Neo serisi
- iQOO Neo 10
- iQOO Neo 10R
- iQOO Neo 9 Pro
