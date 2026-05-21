Android 17 güncellemesi alacak Vivo telefonlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Google'ın Android 17 sürümünü kararlı olarak yayınlamasına kısa süre kala üreticiler de yeni güncelleme çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Bu markalar arasından Vivo, Android 17 beta programını nisan ayında başlatmıştı. Şimdi ise güncellemeyi alması beklenen Vivo ve iQOO modelleri ortaya çıktı.

Android 17 güncellemesi alacak Vivo telefonlar

Kaçıranlar için Vivo henüz Android 17 destek listesini resmen paylaşmış değil. Ancak şirketin mevcut yazılım güncelleme politikaları baz alınarak hangi cihazların yeni sürümü alacağı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Yeni güncelleme, OriginOS 7 arayüzüyle birlikte dağıtılacak.

Paylaşılan bilgilere göre özellikle Vivo X, Vivo V ve iQOO'nun üst segment modelleri Android 17 güncellemesini garanti olarak alacak cihazlar arasında yer alıyor. Buna karşın Vivo Y serisinin büyük bölümü listede bulunmuyor. Bunun temel nedeni ise markanın Y serisi için net bir güncelleme politikası açıklamamış olması.

Ancak bu durum, yeni Y serisi modellerinin tamamen güncelleme dışı kalacağı anlamına gelmiyor. Özellikle son dönemde piyasaya çıkan bazı modellerin Android 17 sürümünü alma ihtimali bulunuyor. Resmî liste açıklandığında yeni cihazların eklenmesi bekleniyor.

Android 17 ne zaman çıkıyor?

Google'ın mevcut takvimine göre Android 17'nin kararlı sürümü Haziran 2026'da Pixel cihazlar için yayınlanacak. Vivo gibi üçüncü taraf üreticiler ise kendi arayüz optimizasyonlarını tamamladıktan sonra dağıtıma başlayacak. Bu nedenle Vivo ve iQOO kullanıcılarının birkaç ay daha beklemesi gerekecek.

Geçmiş güncelleme süreçleri baz alındığında Vivo'nun Android 17 ve OriginOS 7 dağıtımını Eylül 2026 civarında başlatması bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda beta sürecine katılacak yeni cihazların da açıklanması muhtemel.

Vivo X serisi

Vivo X300

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 FE

Vivo X200

Vivo X200 Pro

Vivo X200 FE

Vivo X200T

Vivo X100

Vivo X100 Pro

Vivo V serisi

Vivo V70

Vivo V70 FE

Vivo V70 Elite

Vivo V60

Vivo V60e

Vivo V60 Lite

Vivo V60 Lite 4G

Vivo V50

Vivo V50e

Vivo V50 Lite

Vivo V50 Lite 4G

Vivo V40

Vivo V40 Pro

Vivo T serisi

Vivo T5 Pro

Vivo T5x

Vivo T4

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Ultra

Vivo T4x

Vivo T4R

iQOO

iQOO 15

iQOO 15 Ultra

iQOO 15R

iQOO 13

iQOO 12

iQOO 12 Pro

iQOO Z serisi

iQOO Z11

iQOO Z11x

iQOO Z10

iQOO Z10 Lite

iQOO Z10x

iQOO Z10R

iQOO Neo serisi

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9 Pro

