Android 17 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? İşte markalara göre liste

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Tam Boyutta Gör Google'ın Pixel cihazlar için Android 17 güncellemesini yayınlamasının ardından kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri hangi telefonların yeni sürüme geçeceği oldu. Üreticilerin büyük bölümü henüz resmi uygunluk listelerini paylaşmasa da mevcut güncelleme politikaları Android 17 alması beklenen modelleri doğruluyor. İşte Android 17 alacak tüm cihazlar...

Android 17 güncellemesi alacak telefonlar

Android 17 güncellemesi alacak telefonlar listemizde sırasıyla Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, OPPO, Vivo, iQOO, Realme ve Honor modelleri yer alıyor. İlk sıradan başlayacak olursak, Samsung halihazırda Android 17 tabanlı One UI 9.0 sürümünü Galaxy S26 serisinde beta olarak test ediyor. Kararlı sürümün ise Temmuz 2026'da tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 ile birlikte yayınlanacağı belirtiliyor.

Listeye göre Galaxy S26, S25, S24 ve S23 serilerinin tamamı Android 17 güncellemesini alacak. Katlanabilir tarafta Galaxy Z Fold 5 ve üzeri modeller güncelleme kapsamına dahil edilirken, Galaxy Z TriFold ve Galaxy Z Fold Special Edition da listede yer alıyor. Orta segmentte ise Galaxy A54, A55, A56 ve A57'nin yanı sıra Galaxy A24'ten başlayarak daha yeni birçok Galaxy A modeli güncelleme desteğini sürdürecek. Benzer şekilde Galaxy M, Galaxy F ve Galaxy Tab serilerindeki çok sayıda cihazın da Android 17'ye yükseltilmesi bekleniyor.

Android 17 alacak Samsung cihazlar:

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy A57, A56, A55, A54

Galaxy A37, A36, A35, A34

Galaxy A27, A26, A25, A24

Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)

Galaxy A07 (4G/5G), A06 (5G)

Galaxy M56, M55, M55s, M54

Galaxy M36, M34

Galaxy M17, M17e, M16, M15

Galaxy M07, M06

Galaxy F70e

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F36, F34

Galaxy F17, F16, F15

Galaxy F07, F06

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+, S10 Lite, S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE, S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11, Tab A11+

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

Xiaomi

Xiaomi ise Android 17 beta programına Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra gibi üst segment modellerde başladı. Kararlı sürüm dağıtımının ise Ekim 2026 civarında başlaması bekleniyor. Android 17 alacağı öngörülen Xiaomi modelleri arasında Xiaomi 17 serisinin tamamı, Xiaomi 15 ailesi, Xiaomi 14 serisi ve Xiaomi Mix Flip bulunuyor. Redmi tarafında ise Redmi Note 14 ve Redmi Note 15 serileri başta olmak üzere birçok model listeye girmiş durumda.

POCO kullanıcıları için de POCO F6 ve üzeri modellerin yanı sıra POCO F7 ve F8 serileri, POCO X6 Pro ve yeni X7-X8 ailesinin Android 17 güncellemesini alması bekleniyor.

Android 17 alacak Xiaomi cihazlar:

Xiaomi Leica Leitzphone

Xiaomi 17, 17 Ultra, 17T, 17T Pro

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Civi, 14T, 14T Pro

Xiaomi 13T, 13T Pro

Xiaomi Mix Flip

Redmi Note 15 (4G/5G), Note 15 Pro (4G/5G), Note 15 Pro+, Note 15 Special

Redmi Note 14 4G, Note 14 Pro, Note 14 Pro+, Note 14S

Redmi 15 (4G/5G)

Redmi 15C (4G/5G)

Redmi 15A

Redmi A7, A7 Pro (4G/5G)

Redmi A5

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 9.7

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Turbo 5

POCO F8 Pro, F8 Ultra

POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra

POCO F6, F6 Pro

POCO X8 Pro, X8 Pro Max

POCO X7, X7 Pro

POCO X6 Pro

POCO M8, M8 Pro, M8s

POCO M7 4G, M7 Plus

POCO C85 (4G/5G), C85x

POCO C81, C81 Pro, C81x

POCO C71

POCO Pad X1

POCO Pad M1

POCO Pad C1

Nothing

Nothing'in Android 17 güncellemesini Nothing OS 5.0 arayüzüyle sunacağı belirtiliyor. Şirketten resmi bir liste paylaşılmasa da Phone (3), Phone (3a), Phone (2a) ve CMF Phone 2 Pro modellerinin güncelleme alması bekleniyor.

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) Lite

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

Nothing CMF Phone 2 Pro

Honor

Android 17 alacak Honor cihazlar

Honor Magic 8, 8 Lite, 8 Pro

Honor Magic 7, 7 Lite, 7 Pro

Honor Magic 6 Pro, 6 Ultimate

Honor Magic V6

Honor Magic V5

Honor Magic V3

Honor Magic Vs3

Honor 600, 600 Lite, 600 Pro

Honor 400, 400 Lite, 400 Pro, 400 Smart

Honor 300, 300 Pro, 300 Ultra

Honor 200, 200 Pro

Oppo, Vivo, iQOO ve Realme

Oppo tarafında Android 17'nin ColorOS'un yeni sürümüyle birlikte Kasım 2026 döneminde dağıtılması bekleniyor. Find X6 serisinden başlayarak Find X9 ailesine kadar uzanan geniş bir model yelpazesi güncelleme kapsamında yer alıyor. Benzer şekilde Vivo ve iQOO modellerinin de son yıllarda piyasaya sürdüğü amiral gemisi ve orta segment modelleri Android 17 desteği alacak.

Android 17 alacak Oppo cihazlar:

Oppo Find N6

Oppo Find N5

Oppo Find N3, N3 Flip

Oppo Find N2, N2 Flip

Oppo Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s

Oppo Find X8, X8 Pro, X8 Ultra

Oppo Find X7, X7 Ultra

Oppo Find X6, X6 Pro

Oppo Reno 15, 15 Pro, 15 Pro Mini, 15 Pro Max, 15 F, 15 FS

Oppo Reno 14, 14 Pro, 14 F

Oppo Reno 13, 13 Pro, 13 F (4G/5G)

Oppo Reno 12, 12 Pro

Oppo Reno 11, 11 Pro

Oppo F33, F33 Pro

Oppo F31, F31 Pro, F31 Pro+

Oppo F29, F29 Pro

Oppo K13

Oppo K13 Turbo

Oppo K13 Turbo Pro

Oppo K13x

Oppo Pad 5

Oppo Pad 3

Oppo Pad SE

Android 17 alacak Vivo cihazlar

Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE

Vivo X200, X200 Pro, X200 FE, X200T

Vivo X100, X100 Pro

Vivo V70, V70 FE, V70 Elite

Vivo V60, V60e, V60 Lite (4G/5G)

Vivo V50, V50e, V50 Lite (4G/5G)

Vivo V40, V40 Pro

Vivo T4, T4 Pro, T4 Ultra, T4 Lite

Vivo T4x, T4R

Vivo Y400 (4G/5G), Y400 Pro, Y400 Pro+

Vivo Y300 GT, Y300t, Y300i

Vivo Y51 Pro

Vivo Y31d 4G

Vivo Y21 (2026)

Vivo Y11 (2026)

Vivo Y05 4G

Android 17 alacak iQOO cihazlar

iQOO 15, 15 Ultra, 15R

iQOO 13

iQOO 12, 12 Pro

iQOO Z11x

iQOO Z10, Z10x, Z10R, Z10 Lite

iQOO Neo 10, 10R

iQOO Neo 9 Pro

Android 17 alacak Realme cihazlar

Realme GT 8 Pro

Realme GT 7, 7 Pro, 7 Pro Racing, 7T

Realme GT 6, 6T

Realme GT 5 Pro

Realme 16, 16 Pro, 16 Pro+, 16T

Realme 15, 15 Pro, 15 Lite, 15T, 15x

Realme 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14T

Realme P4, P4 Pro, P4 Lite (4G/5G), P4 Power 5G, P4R, P4x

Reame P3, P3 Pro, P3 Ultra, P3x

Realme C85 (4G/5G), C85 Pro, C83

Realme C75, C75x, C73, C71

Realme Narzo Power 5G

Realme Narzo 100 Lite

Realme Narzo 90, 90X

Realme Narzo 80 Lite (4G/5G), 80 Pro, 80x

Realme Note 80

Realme Note 70, 70T

Realme Pad 3

Önümüzdeki aylarda Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme ve diğer markaların Android 17 takvimlerini açıklamasıyla birlikte uygun cihaz listelerinin de netleşmesi bekleniyor.

Google Pixel için Android 17 yayınlandı: İşte gelen özellikler 2 gün önce eklendi

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Android 17 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? İşte tüm liste

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