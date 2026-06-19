Android 17 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? İşte markalara göre liste

Android 17 güncellemesi alacak telefonlar
Android 17 güncellemesi alacak telefonlar listemizde sırasıyla Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, OPPO, Vivo, iQOO, Realme ve Honor modelleri yer alıyor. İlk sıradan başlayacak olursak, Samsung halihazırda Android 17 tabanlı One UI 9.0 sürümünü Galaxy S26 serisinde beta olarak test ediyor. Kararlı sürümün ise Temmuz 2026'da tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 ile birlikte yayınlanacağı belirtiliyor.
Listeye göre Galaxy S26, S25, S24 ve S23 serilerinin tamamı Android 17 güncellemesini alacak. Katlanabilir tarafta Galaxy Z Fold 5 ve üzeri modeller güncelleme kapsamına dahil edilirken, Galaxy Z TriFold ve Galaxy Z Fold Special Edition da listede yer alıyor. Orta segmentte ise Galaxy A54, A55, A56 ve A57'nin yanı sıra Galaxy A24'ten başlayarak daha yeni birçok Galaxy A modeli güncelleme desteğini sürdürecek. Benzer şekilde Galaxy M, Galaxy F ve Galaxy Tab serilerindeki çok sayıda cihazın da Android 17'ye yükseltilmesi bekleniyor.
Android 17 alacak Samsung cihazlar:
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy A57, A56, A55, A54
- Galaxy A37, A36, A35, A34
- Galaxy A27, A26, A25, A24
- Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)
- Galaxy A07 (4G/5G), A06 (5G)
- Galaxy M56, M55, M55s, M54
- Galaxy M36, M34
- Galaxy M17, M17e, M16, M15
- Galaxy M07, M06
- Galaxy F70e
- Galaxy F56, F55, F54
- Galaxy F36, F34
- Galaxy F17, F16, F15
- Galaxy F07, F06
- Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+, S10 Lite, S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE, S10 FE+
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11, Tab A11+
- Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro
Xiaomi
Xiaomi ise Android 17 beta programına Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra gibi üst segment modellerde başladı. Kararlı sürüm dağıtımının ise Ekim 2026 civarında başlaması bekleniyor. Android 17 alacağı öngörülen Xiaomi modelleri arasında Xiaomi 17 serisinin tamamı, Xiaomi 15 ailesi, Xiaomi 14 serisi ve Xiaomi Mix Flip bulunuyor. Redmi tarafında ise Redmi Note 14 ve Redmi Note 15 serileri başta olmak üzere birçok model listeye girmiş durumda.
POCO kullanıcıları için de POCO F6 ve üzeri modellerin yanı sıra POCO F7 ve F8 serileri, POCO X6 Pro ve yeni X7-X8 ailesinin Android 17 güncellemesini alması bekleniyor.
Android 17 alacak Xiaomi cihazlar:
- Xiaomi Leica Leitzphone
- Xiaomi 17, 17 Ultra, 17T, 17T Pro
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Civi, 14T, 14T Pro
- Xiaomi 13T, 13T Pro
- Xiaomi Mix Flip
- Redmi Note 15 (4G/5G), Note 15 Pro (4G/5G), Note 15 Pro+, Note 15 Special
- Redmi Note 14 4G, Note 14 Pro, Note 14 Pro+, Note 14S
- Redmi 15 (4G/5G)
- Redmi 15C (4G/5G)
- Redmi 15A
- Redmi A7, A7 Pro (4G/5G)
- Redmi A5
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 9.7
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Turbo 5
- POCO F8 Pro, F8 Ultra
- POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra
- POCO F6, F6 Pro
- POCO X8 Pro, X8 Pro Max
- POCO X7, X7 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO M8, M8 Pro, M8s
- POCO M7 4G, M7 Plus
- POCO C85 (4G/5G), C85x
- POCO C81, C81 Pro, C81x
- POCO C71
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
- POCO Pad C1
Nothing
Nothing'in Android 17 güncellemesini Nothing OS 5.0 arayüzüyle sunacağı belirtiliyor. Şirketten resmi bir liste paylaşılmasa da Phone (3), Phone (3a), Phone (2a) ve CMF Phone 2 Pro modellerinin güncelleme alması bekleniyor.
- Nothing Phone (4a)
- Nothing Phone (4a) Pro
- Nothing Phone (3)
- Nothing Phone (3a)
- Nothing Phone (3a) Lite
- Nothing Phone (3a) Pro
- Nothing Phone (2a)
- Nothing Phone (2a) Plus
- Nothing CMF Phone 2 Pro
Honor
Android 17 alacak Honor cihazlar
- Honor Magic 8, 8 Lite, 8 Pro
- Honor Magic 7, 7 Lite, 7 Pro
- Honor Magic 6 Pro, 6 Ultimate
- Honor Magic V6
- Honor Magic V5
- Honor Magic V3
- Honor Magic Vs3
- Honor 600, 600 Lite, 600 Pro
- Honor 400, 400 Lite, 400 Pro, 400 Smart
- Honor 300, 300 Pro, 300 Ultra
- Honor 200, 200 Pro
Oppo, Vivo, iQOO ve Realme
Oppo tarafında Android 17'nin ColorOS'un yeni sürümüyle birlikte Kasım 2026 döneminde dağıtılması bekleniyor. Find X6 serisinden başlayarak Find X9 ailesine kadar uzanan geniş bir model yelpazesi güncelleme kapsamında yer alıyor. Benzer şekilde Vivo ve iQOO modellerinin de son yıllarda piyasaya sürdüğü amiral gemisi ve orta segment modelleri Android 17 desteği alacak.
Android 17 alacak Oppo cihazlar:
- Oppo Find N6
- Oppo Find N5
- Oppo Find N3, N3 Flip
- Oppo Find N2, N2 Flip
- Oppo Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s
- Oppo Find X8, X8 Pro, X8 Ultra
- Oppo Find X7, X7 Ultra
- Oppo Find X6, X6 Pro
- Oppo Reno 15, 15 Pro, 15 Pro Mini, 15 Pro Max, 15 F, 15 FS
- Oppo Reno 14, 14 Pro, 14 F
- Oppo Reno 13, 13 Pro, 13 F (4G/5G)
- Oppo Reno 12, 12 Pro
- Oppo Reno 11, 11 Pro
- Oppo F33, F33 Pro
- Oppo F31, F31 Pro, F31 Pro+
- Oppo F29, F29 Pro
- Oppo K13
- Oppo K13 Turbo
- Oppo K13 Turbo Pro
- Oppo K13x
- Oppo Pad 5
- Oppo Pad 3
- Oppo Pad SE
Android 17 alacak Vivo cihazlar
- Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE
- Vivo X200, X200 Pro, X200 FE, X200T
- Vivo X100, X100 Pro
- Vivo V70, V70 FE, V70 Elite
- Vivo V60, V60e, V60 Lite (4G/5G)
- Vivo V50, V50e, V50 Lite (4G/5G)
- Vivo V40, V40 Pro
- Vivo T4, T4 Pro, T4 Ultra, T4 Lite
- Vivo T4x, T4R
- Vivo Y400 (4G/5G), Y400 Pro, Y400 Pro+
- Vivo Y300 GT, Y300t, Y300i
- Vivo Y51 Pro
- Vivo Y31d 4G
- Vivo Y21 (2026)
- Vivo Y11 (2026)
- Vivo Y05 4G
Android 17 alacak iQOO cihazlar
- iQOO 15, 15 Ultra, 15R
- iQOO 13
- iQOO 12, 12 Pro
- iQOO Z11x
- iQOO Z10, Z10x, Z10R, Z10 Lite
- iQOO Neo 10, 10R
- iQOO Neo 9 Pro
Android 17 alacak Realme cihazlar
- Realme GT 8 Pro
- Realme GT 7, 7 Pro, 7 Pro Racing, 7T
- Realme GT 6, 6T
- Realme GT 5 Pro
- Realme 16, 16 Pro, 16 Pro+, 16T
- Realme 15, 15 Pro, 15 Lite, 15T, 15x
- Realme 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14T
- Realme P4, P4 Pro, P4 Lite (4G/5G), P4 Power 5G, P4R, P4x
- Reame P3, P3 Pro, P3 Ultra, P3x
- Realme C85 (4G/5G), C85 Pro, C83
- Realme C75, C75x, C73, C71
- Realme Narzo Power 5G
- Realme Narzo 100 Lite
- Realme Narzo 90, 90X
- Realme Narzo 80 Lite (4G/5G), 80 Pro, 80x
- Realme Note 80
- Realme Note 70, 70T
- Realme Pad 3
Önümüzdeki aylarda Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme ve diğer markaların Android 17 takvimlerini açıklamasıyla birlikte uygun cihaz listelerinin de netleşmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel