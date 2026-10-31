Samsung, Xiaomi, OnePlus ve diğer markalarda Android 17 takvimi açıklandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, Android 17 güncellemesini Pixel modelleri için yayımlarken diğer akıllı telefon üreticileri de yeni sürümün dağıtım takvimlerini açıklamaya başladı. OnePlus, Oppo, Vivo, iQOO, Realme ve Nothing, güncellemeyi hangi cihazların ne zaman alacağını duyurdu. Samsung ve Xiaomi cephesinde ise küresel dağıtım takvimi henüz netleşmiş değil.

Android 17 güncellemesi, markalara göre farklı arayüzlerle sunuluyor. OnePlus ve Oppo tarafında ColorOS 17, Vivo ve iQOO modellerinde OriginOS 7, Nothing telefonlarında ise Nothing OS 5.0 arayüzü kullanılacak. Samsung ise One UI 9.0, Xiaomi ise tüm modellerinde HyperOS 4.0 ile yeni güncellemeyi kullanıma sunuyor.

Google Pixel Android 17 güncellemesi

Google, Android 17'yi 16 Haziran'da uygun Pixel cihazları için yayımladı. Diğer üreticilerden farklı olarak Pixel modellerinde güncelleme aynı anda sunuluyor. Android 17 alan cihazlar arasında Pixel 6 serisinden Pixel 10 ailesine kadar birçok model bulunuyor. Pixel Fold ve Pixel Tablet de desteklenen cihazlar arasında.

Samsung Android 17 (One UI 9) takvimi

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 için henüz resmi bir dağıtım takvimi paylaşmadı. Buna rağmen üst seviye ve orta segment Galaxy modellerinin büyük bölümü güncellemeyi almaya başladı. Bazı giriş seviyesi cihazlara da yeni sürüm ulaşıyor.

OnePlus Android 17 güncellemesi

OnePlus, yeni yazılım stratejisi kapsamında Android 17 güncellemesini ColorOS 17 ile sunacak. Açıklanan takvim şöyle:

29 Ekim 2026: OnePlus 15, OnePlus Pad 4

30 Ekim 2026: OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13s

Kasım 2026: OnePlus Open, OnePlus 13R, OnePlus 12, Nord 6, Nord CE6, Pad 3

Aralık 2026: OnePlus 12R, OnePlus 11, Nord 5, Nord CE6 Lite, Nord CE5, Pad 2, Pad Go 2

2027'nin ilk çeyreği: Nord 4, N6, N6x, N6 Lite, Pad Lite

Xiaomi Android 17 güncellemesi

Xiaomi, küresel Android 17 dağıtım takvimini henüz açıklamadı. Çin için paylaşılan takvim ise hangi modellerin öncelikli olacağına dair fikir veriyor. Güncelleme HyperOS 4 arayüzüyle sunulacak.

15 Ekim 2026: Xiaomi 17 serisi, Mix Flip 2, Redmi K90 serisi, Xiaomi Pad 8 serisi

31 Ekim 2026: Xiaomi 16 serisi, Redmi K80 serisi, Redmi Turbo 4 serisi, Xiaomi Pad 7 Ultra

15 Kasım 2026: Xiaomi 15 serisi, Xiaomi 14 Ultra, Mix Fold 4, Redmi K80, K70 ve Turbo 3 serileri, Xiaomi Pad 7 ailesi

30 Kasım 2026: Xiaomi Mix Flip, Civi 5 Pro, Redmi K70 Pro, Redmi Note 15 serisi ve Redmi Pad 2 ailesi

Aralık 2026: Xiaomi 14 ve 13 serileri, Mix Fold 3, Redmi K70E, Redmi Note 14 ve Note 13 serileri, Redmi Pad modelleri

Oppo, Vivo ve iQOO güncelleme takvimi

Oppo, Android 17 tabanlı ColorOS 17 güncellemesini 29 Ekim'de Find N6 ve Find X9 ailesiyle dağıtmaya başladı. Find N5, Find X8 serisi ve Reno16 ailesi ise 30 Ekim'de güncellemeyi alacak. Reno15 ve Reno14 serileri başta olmak üzere diğer uygun modellerin dağıtımı kasım ayında başlayacak. Reno13 ailesi ve Pad modelleri aralık ayında, Reno12 serisi ve bazı diğer cihazlar ise 2027'nin ilk çeyreğinde güncellenecek.

Vivo ve iQOO modelleri Android 17 tabanlı OriginOS 7'ye geçecek. Dağıtım takvimi şu şekilde:

Ekim sonu 2026: Vivo X Fold 5, X300 serisi, iQOO 15

Kasım ortası 2026: Vivo X200 serisi, iQOO 15R ve iQOO 13

Aralık ortası 2026: Vivo X Fold 3 Pro, X100 serisi, V70 ve V60 ailesi, iQOO 12 ve Neo 10 serisi

Aralık sonu 2026: Vivo V50 ve V50e

Ocak sonu 2027: Vivo V40, V40 Pro, T5 ve T4 serileri, iQOO Neo9 Pro ve Z serisi

Şubat sonu 2027: Vivo V40e, V30 ailesi, Y400 serisi ve iQOO Z10x

Realme ve Nothing Android 17 takvimi

Realme de Android 17 ile birlikte Realme UI yerine ColorOS 17 arayüzüne geçiş yapacak. GT 8 Pro modelleri 29 Ekim'de, GT 7 Pro ve Realme 16 Pro ailesi 30 Ekim'de güncellemeyi alacak. GT 7, Realme 15 ve P4 serileri kasım ayında; GT 6, Realme 14 ve P3 serileri ise aralık ayında güncellenecek. Diğer uygun modeller için dağıtım 2027'nin ilk çeyreğinde devam edecek.

Nothing tarafında ise Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0 dağıtımı başladı. Güncelleme takvimi şöyle:

Ekim ortası 2026: Nothing Phone (3)

Kasım başı 2026: Phone (4a) Pro, Phone (4a), Phone (3a) Pro, Phone (3a)

Kasım ortası 2026: Phone (2a), Phone (2a) Plus

Aralık sonu 2026: Phone (3a) Lite

Ocak ortası 2027: Phone (4b), CMF Phone 2 Pro

Gemini Android’e yeni tasarım geldi: Ayarlar tek yerde 6 gün önce eklendi

Üreticilerin güncelleme takvimleri genel olarak belirli dönemleri gösteriyor. Dağıtımın ülke ve bölgelere göre kademeli yapılması nedeniyle listede yer alan telefonlara Android 17'nin ulaşması birkaç hafta farklılık gösterebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Android 17 hangi telefonlara ne zaman gelecek? İşte liste

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: