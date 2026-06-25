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    Android 17, Hızlı Ayarlar'a yetkisiz erişimi kısıtlayacak!

    Android 17 QPR1 Beta 5 sürüm kodlarında Google'ın üzerinde çalıştığı bir güvenlik özelliğine rastlandı. Cihaz kilitli durumdayken Hızlı Ayarlar ekranında artık yalnızca el feneri çalışacak.

    Android 17 Hızlı Ayarlar kilit yetkisiz erişim Tam Boyutta Gör
    Şu anda Android, cihaz kilitli durumda bile Hızlı Ayarlar ekranındaki öğelere erişime izin veriyor. Cüzdan veya Hızlı Paylaşım'ı kullanmak için telefonun kilidinin açılmasını gerektiren bazı mantıklı önlemler alınmış olsa da, diğer kutucuklar (özellikle de internet ve Bluetooth bağlantısını kontrol eden) ek kimlik doğrulaması olmadan anında açılıp kapatılabiliyor. Bu, ciddi bir güvenlik sorunu. Neyse ki, bu durum Android 17 ile düzeltilecek.

    Cihaz kilitliyken Hızlı Ayarlar'da yalnızca el feneri kullanılabilecek

    Şimdiye kadar Hızlı Ayarlar, yetkisiz erişime karşı herhangi bir koruma sağlamadı. Son yayınlanan Android 17 QPR1 Beta 5 güncellemesinde Google'ın bunu değiştirmek için çalıştığına dair ipuçlarına rastlandı. Kodlar arasında “El Feneri hariç herhangi bir Hızlı Ayarlar kutucuğunu kullanmak için cihazınızın kilidini açmalısınız” ifadesi her şeyi açıklıyor.

    Cihaz kilitli durumdayken Hızlı Ayarlar'a erişmek mümkün olmayacak; tek istisna el feneri.

    Bu arada, betada keşfedilen yeni bir özellik olduğunu, şu anda kullanılamadığını belirtmek gerekiyor. Bu özellik kullanıma sunulduğunda, kilit ekranı ayarlarında bir yerde açıp kapatmak için bir seçenek olacaktır.

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