Android 17, Hızlı Ayarlar'a yetkisiz erişimi kısıtlayacak!

Cihaz kilitliyken Hızlı Ayarlar'da yalnızca el feneri kullanılabilecek
Şimdiye kadar Hızlı Ayarlar, yetkisiz erişime karşı herhangi bir koruma sağlamadı. Son yayınlanan Android 17 QPR1 Beta 5 güncellemesinde Google'ın bunu değiştirmek için çalıştığına dair ipuçlarına rastlandı. Kodlar arasında “El Feneri hariç herhangi bir Hızlı Ayarlar kutucuğunu kullanmak için cihazınızın kilidini açmalısınız” ifadesi her şeyi açıklıyor.
Cihaz kilitli durumdayken Hızlı Ayarlar'a erişmek mümkün olmayacak; tek istisna el feneri.
Bu arada, betada keşfedilen yeni bir özellik olduğunu, şu anda kullanılamadığını belirtmek gerekiyor. Bu özellik kullanıma sunulduğunda, kilit ekranı ayarlarında bir yerde açıp kapatmak için bir seçenek olacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: