Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 17 ile cihazlar arası görev geçişi kolaylaşıyor: Continue On özelliği tanıtıldı

    Android cihazlar arasında görev taşımayı sorunsuz hale getirmek için tasarlanan Continue On, kullanıcıların bir cihazda uygulamayı başlatıp diğerinde çalışmaya kesintisiz devam etmelerini sağlıyor.

    Android 17 ile cihazlar arası görev geçişi kolaylaşıyor Tam Boyutta Gör
    Google, I/O 2026 etkinliğinde birçok yapay zeka yniliğinin yanında, Android 17 için oldukça kullanışlı bir özelliği de duyurdu: Continue On (Devam Et). Android cihazlar arasında görev taşımayı sorunsuz hale getirmek için tasarlanan Continue On, kullanıcıların bir cihazda bir uygulamayı başlatıp diğerinde çalışmaya kesintisiz devam etmelerini sağlıyor.

    Başlangıçta telefondan tablete geçişleri destekleyecek

    Google'ın geliştirici bloguna göre, özellik başlangıçta telefondan tablete geçişleri destekleyecek. Örneğin, Android telefonda bir uygulama kullanırken tabletinizi aldığınızda, sistem tabletin görev çubuğunda aynı uygulamayı önerecek ve dokunduğunuzda kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.



    Özellik iki yönlü çalışıyor, yani desteklenen cihazlar hem uygulama oturumlarını gönderebilecek hem de alabilecek. Gelecekte, birden fazla Android cihaz arasında sürekli uygulamaları yeniden açmak veya sekmeler arasında gezmek zorunda kalmadan geçiş yapmak mümkün olacak.

    Google, Continue On’un işleyişini Google Docs ve Gmail örnekleriyle gösterdi. Bir demo sırasında, bir Google Docs belgesi telefonda açıldı ve tablet üzerinde aynı sekme ve belge durumuyla devam etti. Bir diğer örnekte ise Gmail, telefondaki Android uygulamasından büyük ekranlı bir cihazda web arayüzüne geçerek aynı e-posta dizisini açtı.

    Continue On, uygulamaların farklı yollarla devam etmesine de izin veriyor. Bazı uygulamalar ikinci cihazda doğrudan Android uygulamasında açılabilirken, diğerleri web deneyimine yönlendirilebilecek. Alıcı cihazda uygulama yüklü değilse, sistem otomatik olarak görevi bir web tarayıcısında açarak kullanıcı deneyiminin kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

    Google, Continue On’un Android 17 sürüm adayının yayınlanmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını belirtti. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 5 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rks srt 900 sx yorumlar tata xenon 4x4 yorum çetintaş ankastre set yorumları en iyi dizel motorlar atarax kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider FLUX GR16
    Game Raider FLUX GR16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum