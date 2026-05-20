Android 17 ile cihazlar arası görev geçişi kolaylaşıyor: Continue On özelliği tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, I/O 2026 etkinliğinde birçok yapay zeka yniliğinin yanında, Android 17 için oldukça kullanışlı bir özelliği de duyurdu: Continue On (Devam Et). Android cihazlar arasında görev taşımayı sorunsuz hale getirmek için tasarlanan Continue On, kullanıcıların bir cihazda bir uygulamayı başlatıp diğerinde çalışmaya kesintisiz devam etmelerini sağlıyor.

Başlangıçta telefondan tablete geçişleri destekleyecek

Google'ın geliştirici bloguna göre, özellik başlangıçta telefondan tablete geçişleri destekleyecek. Örneğin, Android telefonda bir uygulama kullanırken tabletinizi aldığınızda, sistem tabletin görev çubuğunda aynı uygulamayı önerecek ve dokunduğunuzda kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.





Özellik iki yönlü çalışıyor, yani desteklenen cihazlar hem uygulama oturumlarını gönderebilecek hem de alabilecek. Gelecekte, birden fazla Android cihaz arasında sürekli uygulamaları yeniden açmak veya sekmeler arasında gezmek zorunda kalmadan geçiş yapmak mümkün olacak.

Google, Continue On’un işleyişini Google Docs ve Gmail örnekleriyle gösterdi. Bir demo sırasında, bir Google Docs belgesi telefonda açıldı ve tablet üzerinde aynı sekme ve belge durumuyla devam etti. Bir diğer örnekte ise Gmail, telefondaki Android uygulamasından büyük ekranlı bir cihazda web arayüzüne geçerek aynı e-posta dizisini açtı.

Google, Antigravity 2.0’ı duyurdu: Platformun çehresi değişti 11 sa. önce eklendi

Continue On, uygulamaların farklı yollarla devam etmesine de izin veriyor. Bazı uygulamalar ikinci cihazda doğrudan Android uygulamasında açılabilirken, diğerleri web deneyimine yönlendirilebilecek. Alıcı cihazda uygulama yüklü değilse, sistem otomatik olarak görevi bir web tarayıcısında açarak kullanıcı deneyiminin kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

Google, Continue On’un Android 17 sürüm adayının yayınlanmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Android 17 ile cihazlar arası görev geçişi kolaylaşıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: