Android 17, kameraları ve tabletler için uygulamaları iyileştirecek

Tam Boyutta Gör Google, Android 17’nin ilk beta sürümünü bugün yayınlayacağını duyurmuştu, ancak daha sonra ertelendi.. Buna rağmen şirket, Android 17 ile gelecek bazı yenilikleri ve iyileştirmeleri paylaştı.

Android 17 ile gelen yenilikler ve iyileştirmeler

Android 17 ile birlikte Google, geliştiricilerin uygulamaları belirli ekran yönleri veya sabit boyutlarla kısıtlamasına artık izin vermeyecek. Bu durum, özellikle katlanabilir telefonlar ve tabletler gibi büyük ekranlı cihazlarda uygulamaların daha esnek çalışmasını zorunlu hale getiriyor. Android 17’yi (SDK 37) hedefleyen uygulamaların, yeniden boyutlandırma ve pencere içinde çoklu görev kullanımını düzgün şekilde desteklemesi gerekecek. Böylece, tabletler ve katlanabilir telefonlardaki uygulama kullanım deneyimi arttırılacak.

Google, kamera deneyimini geliştirmek amacıyla profesyonel seviyede yeni kamera API’leri de sunuyor. Bu API’ler sayesinde cihazdaki farklı kamera lensleri arasında geçişler daha akıcı olacak ve kamera açılırken ya da ultra geniş, ana kamera, telefoto ve ön kamera arasında geçiş yaparken yaşanan takılmalar azalacak.

Android 17 ile geliştiriciler, cihazdaki tüm kamera sensörlerinden meta verilere erişebilecek. Bir kamera aktifken bile diğer sensörlerin gördüğü bilgiler alınabilecek. Bu sayede uygulamalar, daha akıllı yakınlaştırma geçişleri ve daha pürüzsüz kamera deneyimleri sunabilecek.

Yeni sürüm ayrıca Versatile Video Coding (VVC) yani H.266 desteğini de getiriyor. Bu video sıkıştırma formatı, daha küçük dosya boyutlarıyla daha yüksek görüntü kalitesi sunuyor.

Messenger, Telegram ve WhatsApp gibi VoIP uygulamaları üzerinden yapılan aramalar, geliştiriciler destek verdiği takdirde telefonun yerleşik arama uygulamasında görünebilecek. Ayrıca Wi-Fi mesafe ölçümü (Wi-Fi ranging) sayesinde uyumlu cihazlar, yakındaki diğer cihazlara olan mesafeyi daha hassas şekilde ölçebilecek.

Android 17 ile "Fitness Takip Cihazları" ve "Tıbbi Cihazlar" adında yeni cihaz profilleri de ekleniyor. Bu profillere sahip cihazlar telefona veya tablete bağlanırken, gerekli izinler tek bir onay penceresiyle toplu şekilde verilebilecek.

Galaxy XR gibi Android XR cihazları da bu güncellemeden payını alıyor. Bu cihazlardaki uygulamalar, kullanıcı etkileşimlerine daha iyi tepki verecek ve ekran durum değişikliklerini daha doğru şekilde gösterecek.

Bu yeniliklerin çoğu geliştiricilere yönelik olduğu için, kullanıcılar bu değişimleri ancak uygulamalar güncellendikçe fark edecek. Oyun performansı iyileştirmeleri, yeni görsel efektler ve cihazlar arası daha gelişmiş kopyala-yapıştır deneyimi gibi kullanıcı odaklı özelliklerin ise Android 17’nin kararlı sürümüne yaklaşıldıkça ortaya çıkması bekleniyor.

