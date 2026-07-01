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    Android 17, kilit ekranı şifresini kırmayı zorlaştıracak!

    Google, Android 17 ile kilit ekranında PIN girişleri için daha katı sınırlamalar getiriyor. Bu, hackerlar için PIN ya da şifreleri tahmin etmeyi önemli ölçüde zorlaştıracak.

    android 17 pin şifre koruması  Tam Boyutta Gör
    Google, Mayıs ayında düzenlenen Android Show: I/O Edition etkinliğinde Android 17 için daha güçlü kilit ekranı korumalarını duyurmuştu. Bu yeni korumalar, herhangi birinin kilit ekranı PIN'inizi veya şifrenizi tahmin ederek telefonunuza zorla girmesini önemli ölçüde zorlaştırıyor. Şimdi ise Google'dan Mishaal Rahman, Android 17'deki yeni güvenlik özelliğinin tam olarak nasıl çalıştığını paylaştı.

    Rahman'a göre, Android 17, desteklenen cihazlarda PIN ve şifre denemeleri için çok daha katı sınırlamalar getiriyor. Sistem, zaman içinde yüzlerce tahmine izin vermek yerine, daha uzun süreli kilitlenme devreye girmeden önce yanlış deneme sayısını önemli ölçüde azaltıyor. Önceki Android sürümleri, PIN ve şifre tahminleri söz konusu olduğunda çok katı değildi. Android 16, ilk dakikada 10, altı dakikada 20, 25 dakikada 50, 24 saatte 110 ve beş yılda 1800'e kadar tahmine izin veriyordu.

    PIN denemeleri için üst sınır 1800'den 20'ye düşürüldü

    Android'in beş yıl içinde başarısız PIN denemeleri için belirlediği üst sınır, 1800'den 20'ye düştü. Android 16 QPR2 ile başlayan ve Android 17'ye de taşınan bir değişiklikle Google, artık çok daha katı bir politika uyguluyor. Cihazlar artık ilk dakikada 6, altı dakikada 7, 25 dakikada 8, 24 saatte 12 ve beş yılda 19 denemeye izin veriyor. 20 yanlış denemeden sonra daha fazla denemeye izin verilmiyor.

    Birçok kullanıcı, rastgele PIN veya parola belirlemek yerine, yaygın PIN veya şifreleri kullandığından eski sınırlamalar hacker’ların işine geliyordu. O kişi doğum günü veya yıldönümü gibi kişisel bilgilerinizi de biliyorsa öncelikle yaygın kombinasyonları deneyerek PIN veya şifrenizi tahmin etme olasılığı çok yüksek.

    Aynı PIN kodu girildiğinde başarısız denemeden sayılmayacak

    Bununla birlikte, bir kullanıcı olarak PIN'inizi veya şifrenizi gerçekten unutabileceğiniz zamanlar da olabilir. Bu durumlar için Android 17, tekrar deneme muafiyeti içeriyor. Yani, aynı yanlış PIN kodunu birden fazla kez yanlışlıkla girerseniz, tekrarlanan yanlış girişler başarısız deneme sınırına dahil edilmiyor. Sistem tekrarlanan hatayı algılayıp görmezden geliyor ve denemenin neden sayılmadığını açıklayan özel bir mesaj gösteriyor.

    Daha anlaşılır kilit ekranı mesajları

    Google, uzun süreli kilitlenmeler sırasında kilit ekranı deneyimini de geliştiriyor. Android 17, saniye cinsinden büyük geri sayımlar göstermek yerine, daha okunabilir zaman birimleri gösteriyor. Örneğin, “1800 saniye sonra yerine 30 dakika sonra tekrar deneyin".

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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