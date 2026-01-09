Android 17, kilitli uygulamaların bildirimlerini gizleyecek

Tam Boyutta Gör Android 17 şu anda geliştirme aşamasında ve yayınlanan erken sürümler şimdiden ilgi çekici yeni özellikleri ortaya çıkarıyor. Yakında gelecek güzel özelliklerden biri de; kişisel uygulamaları korumaya yardımcı olacak yerleşik Uygulama Kilidi. Son rapor, kilitli uygulamaların bildirim içeriğini gizleyeceğini bildiriyor.

Bildirimlerin içeriği gösterilmeyecek

Android 17 güncellemesiyle birlikte bir uygulama kilitlendiğinde, bildirimleri ekranda görünmeye devam edecek ancak gerçek içerik görünmeyecek. Örneğin; WhatsApp uygulaması kilitlenmişse yeni bir mesaj geldiğinde, mesaj metni gösterilmeyecek. Bunun yerine, bildirimde sadece "Yeni mesaj" yazacak ya da yalnızca "Yeni bildirim" şeklinde çıkacak. Bu, özel bilgilerin başkaları tarafından görülmesini engelleyecek.

Şu an için uygulamanın adının ya da simgesinin gizlenip gizlenmeyeceği belli değil. Bu özellik erken bir test sürümünde göründüğü için Google, Android 17 resmi olarak yayınlanmadan önce değişiklikler yapabilir.

