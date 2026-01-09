Android 17, kilitli uygulamaların bildirimlerini gizleyecek

Bildirimlerin içeriği gösterilmeyecek
Android 17 güncellemesiyle birlikte bir uygulama kilitlendiğinde, bildirimleri ekranda görünmeye devam edecek ancak gerçek içerik görünmeyecek. Örneğin; WhatsApp uygulaması kilitlenmişse yeni bir mesaj geldiğinde, mesaj metni gösterilmeyecek. Bunun yerine, bildirimde sadece "Yeni mesaj" yazacak ya da yalnızca "Yeni bildirim" şeklinde çıkacak. Bu, özel bilgilerin başkaları tarafından görülmesini engelleyecek.
Şu an için uygulamanın adının ya da simgesinin gizlenip gizlenmeyeceği belli değil. Bu özellik erken bir test sürümünde göründüğü için Google, Android 17 resmi olarak yayınlanmadan önce değişiklikler yapabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: