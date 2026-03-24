Android 17 neler sunacak? Yeni özellikler netleşmeye başladı

Genişletilmiş bildirim, çoklu uygulama ve dahası
Yeni sürümle birlikte dikkat çeken yeniliklerden biri, genişletilmiş "Bubbles" (baloncuk) desteği. Daha önce yalnızca mesajlaşma uygulamalarıyla sınırlı olan bu yapı, artık tüm uygulamalar için kullanılabilecek. Bu sayede kullanıcılar, tam ekran bir uygulamadan çıkmadan farklı uygulamaları yüzen pencereler üzerinden çalıştırabilecek.
Cihazlar arası deneyimi geliştiren "Task Continuity" özelliği de öne çıkan yenilikler arasında. Bu sistem, bir uygulamanın mevcut durumunu farklı Android cihazlar arasında taşıyabiliyor. Örneğin telefonda açık olan bir uygulama, tablet veya başka bir cihazda kaldığı yerden devam ettirilebiliyor.
Google'ın sistem genelinde yaptığı bir diğer değişiklik ise gizlilik göstergelerinde görülüyor. Kamera, mikrofon ve konum erişimlerini gösteren simgeler artık daha belirgin ve renklerle ayrıştırılmış şekilde sunuluyor. Bu da kullanıcıların hangi verinin kullanıldığını daha net takip etmesini sağlıyor.
Güvenlik tarafında SMS ve OTP koruması güçlendirilmiş durumda. Sistem, doğrulama kodlarına erişimi sınırlandırarak yalnızca gerekli uygulamaların bu verilere ulaşmasına izin veriyor. Özellikle kötü amaçlı uygulamalara karşı ek bir güvenlik katmanı oluşturulmuş.
Son olarak büyük ekranlı cihazlar için önemli bir değişiklik yapılıyor. Android 17 ile birlikte uygulamaların ekran yönü ve boyutlandırma kısıtlamaları kaldırılıyor ve geliştiricilerin bu durumu devre dışı bırakma seçeneği ortadan kalkıyor. Bu da özellikle tablet ve katlanabilir cihazlarda daha tutarlı bir deneyim anlamına geliyor.
Android 17 ne zaman çıkacak
Android 16'nın kararlı sürümü 10 Haziran 2025'te yayınlandı. Google'ın bu yıl zaman çizelgesini değiştirmesi pek olası değil, bu nedenle kararlı Android 17'nin Haziran 2026'da yayınlanması bekleniyor.
