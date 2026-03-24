Android 17 neler sunacak? Yeni özellikler netleşmeye başladı

Tam Boyutta Gör Android 17’nin ilk beta ve ikinci beta sürümlerinde sunulacak özellikler belli oldu. Google’ın yeni sürüm üzerinde daha erken çalışmaya başlaması, bu yıl kullanıcı tarafında daha fazla değişikliğin sunulacağını gösteriyor. Peki Android 17 neler sunacak? İşte tüm bilinenler...

Genişletilmiş bildirim, çoklu uygulama ve dahası

Yeni sürümle birlikte dikkat çeken yeniliklerden biri, genişletilmiş "Bubbles" (baloncuk) desteği. Daha önce yalnızca mesajlaşma uygulamalarıyla sınırlı olan bu yapı, artık tüm uygulamalar için kullanılabilecek. Bu sayede kullanıcılar, tam ekran bir uygulamadan çıkmadan farklı uygulamaları yüzen pencereler üzerinden çalıştırabilecek.

Tam Boyutta Gör Gizlilik tarafında ise Android 17 ile gelen yeni sistem seviyesinde kişi seçici (Contacts Picker), uygulamaların tüm rehbere erişmesi yerine yalnızca seçilen kişilere geçici erişim sunmasını sağlıyor. Üstelik bu erişim oturum bazlı çalışıyor ve uygulamalar, kullanıcı verilerindeki değişiklikleri takip edemiyor.

Cihazlar arası deneyimi geliştiren "Task Continuity" özelliği de öne çıkan yenilikler arasında. Bu sistem, bir uygulamanın mevcut durumunu farklı Android cihazlar arasında taşıyabiliyor. Örneğin telefonda açık olan bir uygulama, tablet veya başka bir cihazda kaldığı yerden devam ettirilebiliyor.

Google'ın sistem genelinde yaptığı bir diğer değişiklik ise gizlilik göstergelerinde görülüyor. Kamera, mikrofon ve konum erişimlerini gösteren simgeler artık daha belirgin ve renklerle ayrıştırılmış şekilde sunuluyor. Bu da kullanıcıların hangi verinin kullanıldığını daha net takip etmesini sağlıyor.

Android 17 ile birlikte geliştiricilere yönelik araçlar da genişliyor. Yeni "EyeDropper" aracı, uygulamaların ekrandaki herhangi bir pikselin rengini sistem üzerinden almasına imkân tanıyor. Bu sayede hem geliştirme süreci hızlanıyor hem de uygulama boyutları küçülüyor.

Güvenlik tarafında SMS ve OTP koruması güçlendirilmiş durumda. Sistem, doğrulama kodlarına erişimi sınırlandırarak yalnızca gerekli uygulamaların bu verilere ulaşmasına izin veriyor. Özellikle kötü amaçlı uygulamalara karşı ek bir güvenlik katmanı oluşturulmuş.

Tam Boyutta Gör Multimedya tarafında ise VVC (H.266) video sıkıştırma standardına destek geliyor. Bu teknoloji, daha düşük dosya boyutlarıyla benzer ya da daha yüksek görüntü kalitesi sunmayı mümkün kılıyor. Ayrıca yeni ses yönetimi API’si, farklı uygulamalar arasında daha dengeli bir ses deneyimi sağlıyor.

Son olarak büyük ekranlı cihazlar için önemli bir değişiklik yapılıyor. Android 17 ile birlikte uygulamaların ekran yönü ve boyutlandırma kısıtlamaları kaldırılıyor ve geliştiricilerin bu durumu devre dışı bırakma seçeneği ortadan kalkıyor. Bu da özellikle tablet ve katlanabilir cihazlarda daha tutarlı bir deneyim anlamına geliyor.

Android 17 ne zaman çıkacak

Android 16'nın kararlı sürümü 10 Haziran 2025'te yayınlandı. Google'ın bu yıl zaman çizelgesini değiştirmesi pek olası değil, bu nedenle kararlı Android 17'nin Haziran 2026'da yayınlanması bekleniyor.

