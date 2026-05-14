Tam Boyutta Gör Samsung'un Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesi için hazırlıkları hız kazandı. One UI 8.5 dağıtımı sürerken, Android 17 güncellemesini alacak Galaxy modelleri de netleşmeye başladı. Hatta Galaxy S26 serisi için beta süreci başlamış durumda. İşte güncelleme alması beklenen Galaxy telefonlar...

Android 17 (One UI 9.0) alacak Samsung telefonlar

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yeni dağıtmaya başlamış olsa da şirketin odağında artık Android 17 tabanlı One UI 9 bulunuyor. Resmî liste henüz paylaşılmasa da Samsung'un güncelleme politikası sayesinde Galaxy S23 serisi dahil hangi cihazların yeni sürümü alacağı büyük ölçüde ortaya çıktı. Hemen aşağıdan detaylı listeye göz atabilirsiniz.

One UI 9.0'ın Android 17 tabanlı olarak önemli sistem iyileştirmeleriyle gelmesi bekleniyor. Samsung'un özellikle yapay zekâ destekli özelliklere, pil optimizasyonlarına ve animasyon akıcılığına odaklanacağı konuşuluyor. Bunun yanında çoklu görev deneyimi, kamera yazılımı ve Galaxy AI tarafında da yeni araçlar sunulabilir.

Peki One UI 9 ne zaman çıkacak? Sızıntılara göre Android 17 tabanlı One UI 9.0 sürümünün ilk olarak 2026 yılında tanıtılacak Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modelleriyle birlikte çıkış yapması bekleniyor. Kararlı sürüm dağıtımının ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlaması muhtemel.

Galaxy S serisi

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A serisi

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16 LTE / 5G

Galaxy A15 LTE / 5G

Galaxy A07 LTE / 5G

Galaxy A06 5G

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55

Galaxy M55s

Galaxy M54

Galaxy M36

Galaxy M34

Galaxy M17

Galaxy M17e

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M07

Galaxy M06

Galaxy F serisi

Galaxy F70e

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F36

Galaxy F34

Galaxy F17

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F07

Galaxy F06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab A11+

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

