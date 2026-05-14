Android 17 (One UI 9.0) alacak Samsung telefonlar
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yeni dağıtmaya başlamış olsa da şirketin odağında artık Android 17 tabanlı One UI 9 bulunuyor. Resmî liste henüz paylaşılmasa da Samsung'un güncelleme politikası sayesinde Galaxy S23 serisi dahil hangi cihazların yeni sürümü alacağı büyük ölçüde ortaya çıktı. Hemen aşağıdan detaylı listeye göz atabilirsiniz.
One UI 9.0'ın Android 17 tabanlı olarak önemli sistem iyileştirmeleriyle gelmesi bekleniyor. Samsung'un özellikle yapay zekâ destekli özelliklere, pil optimizasyonlarına ve animasyon akıcılığına odaklanacağı konuşuluyor. Bunun yanında çoklu görev deneyimi, kamera yazılımı ve Galaxy AI tarafında da yeni araçlar sunulabilir.
Peki One UI 9 ne zaman çıkacak? Sızıntılara göre Android 17 tabanlı One UI 9.0 sürümünün ilk olarak 2026 yılında tanıtılacak Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modelleriyle birlikte çıkış yapması bekleniyor. Kararlı sürüm dağıtımının ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlaması muhtemel.
- Galaxy S serisi
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z serisi
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy A serisi
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A37
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A17
- Galaxy A16 LTE / 5G
- Galaxy A15 LTE / 5G
- Galaxy A07 LTE / 5G
- Galaxy A06 5G
- Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55
- Galaxy M55s
- Galaxy M54
- Galaxy M36
- Galaxy M34
- Galaxy M17
- Galaxy M17e
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M07
- Galaxy M06
- Galaxy F serisi
- Galaxy F70e
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F36
- Galaxy F34
- Galaxy F17
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F07
- Galaxy F06
- Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab A11+
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
