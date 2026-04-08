Android 17 oyuncuların çok istediği bir özelliğe kavuştu

Mevcut çözümlerin aksine, bu sistem oyun bazlı ya da üçüncü parti uygulamalara bağlı değil. Doğrudan sistem seviyesinde çalıştığı için yaptığınız ayarlar tüm oyunlarda geçerli oluyor; her oyun için ayrı ayrı ayar yapmanıza gerek kalmıyor.

Yeni özellik hem kablolu hem de Bluetooth kontrolcülerle uyumlu çalışıyor ve oldukça detaylı özelleştirme seçenekleri sunuyor. Kullanıcılar, tuşları, tetikleri ve analog çubuk tıklamalarını yeniden atayabiliyor. Analog çubuklar ile D-pad yönlerini değiştirebiliyor ve ayarlarını cihaz üzerinde kaydedebiliyor.

Ayarlar menüsüne ulaşmak için kablolu kontrolcülerde Ayarlar > Sistem > Oyun Kumandası adımlarını takip etmek gerekiyor. Bluetooth kontrolcülerde ise Ayarlar > Bağlı cihazlar > Cihaz detayları > Oyun Kumandası Ayarları yolu izleniyor.

Şu an için bu özellik yalnızca Android 17 Beta 2 ve sonrası sürümünde kullanılabiliyor. Erken aşamada olduğu için bazı hatalar da mevcut. Örneğin bazı kontrolcülerde tuş simgeleri yanlış görünebiliyor, ancak işlevsellik genelde sorunsuz çalışıyor.