    Android 17 oyuncuların çok istediği bir özelliğe kavuştu

    Google, oyuncuların uzun süredir beklediği bir özelliği sonunda duyurdu. Android 17 Beta sürümünde artık sistem genelinde kontrolcü tuşlarını özelleştirme imkanı sunuluyor.

    Google, oyuncuların uzun süredir beklediği bir özelliği sonunda duyurdu. Daha önce Aralık ayında ön izlemesini gördüğümüz bu yenilikle birlikte, Android 17 Beta sürümünde sistem genelinde kontrolcü tuşlarını özelleştirme imkanı sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar gamepad üzerindeki tuşların, analog çubukların ve tetiklerin nasıl çalışacağını tamamen kişiselleştirebiliyor.

    Sistem seviyesinde özelleştirme imkanı sunuyor

    Mevcut çözümlerin aksine, bu sistem oyun bazlı ya da üçüncü parti uygulamalara bağlı değil. Doğrudan sistem seviyesinde çalıştığı için yaptığınız ayarlar tüm oyunlarda geçerli oluyor; her oyun için ayrı ayrı ayar yapmanıza gerek kalmıyor.

    Yeni özellik hem kablolu hem de Bluetooth kontrolcülerle uyumlu çalışıyor ve oldukça detaylı özelleştirme seçenekleri sunuyor. Kullanıcılar, tuşları, tetikleri ve analog çubuk tıklamalarını yeniden atayabiliyor. Analog çubuklar ile D-pad yönlerini değiştirebiliyor ve ayarlarını cihaz üzerinde kaydedebiliyor.

    Ayarlar menüsüne ulaşmak için kablolu kontrolcülerde Ayarlar > Sistem > Oyun Kumandası adımlarını takip etmek gerekiyor. Bluetooth kontrolcülerde ise Ayarlar > Bağlı cihazlar > Cihaz detayları > Oyun Kumandası Ayarları yolu izleniyor.

    Şu an için bu özellik yalnızca Android 17 Beta 2 ve sonrası sürümünde kullanılabiliyor. Erken aşamada olduğu için bazı hatalar da mevcut. Örneğin bazı kontrolcülerde tuş simgeleri yanlış görünebiliyor, ancak işlevsellik genelde sorunsuz çalışıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 2 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 5 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 5 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

