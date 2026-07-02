Android 17 QPR1 Beta 6 yayınlandı: İşte yenilikler

Yeni özellikler ve hata düzeltmeleri
CP31.260618.005 yapı numarasıyla dağıtılan güncelleme, geçtiğimiz hafta yayınlanan Beta 5'in ardından kısa süre içerisinde kullanıcılara sunuldu. Google bu sürümde hem çeşitli hataları giderdi hem de kullanıcı deneyimini iyileştiren bazı yeniliklere yer verdi. Yayınlanan değişiklik listesine göre artık kullanıcılar birden fazla yazım denetimi dilini seçebiliyor.
Saat uygulamasında ses tuşlarının beklenen şekilde çalışmaması sorunu giderilirken, Hızlı Ayarlar panelindeki medya oynatıcısı arasında hızlı geçiş yapıldığında oluşan görsel bozulmalar da düzeltildi. Bunun yanında WindowManagerGlobal bileşeninden kaynaklanan ve bazı uygulamaların çökmesine neden olan hata giderildi.
Google, Health Connect uygulamasını da geliştirmeye devam ediyor. Yeni sürümle birlikte uygulama artık mesafe ve kalori verilerini takip edip depolayabiliyor. Bu sayede sağlık ve egzersiz kayıtları daha kapsamlı hale geliyor.
Masaüstü pencere modu kullanan cihazlarda da değişiklikler bulunuyor. Görev çubuğundaki simgeler artık ekranın alt orta kısmı yerine sol alt köşede konumlanıyor. Ayrıca Resim İçinde Resim (PiP) pencereleri artık ekran üzerinde daha özgür şekilde hareket ettirilebiliyor. Önceki sürümlerde bu pencereler yalnızca ekranın sağ veya sol tarafına sabitlenebiliyordu.
Android 17 QPR1 Beta 6, Pixel 6 serisinden başlayarak Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 ve Pixel 10 ailesindeki modellerin yanı sıra Pixel Tablet serisi için de kullanıma sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş