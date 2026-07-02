Android 17 QPR1 Beta 6 yayınlandı: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Google, Android 17 QPR1 Beta 6 güncellemesini yayınladı. Yeni beta sürümüyle birlikte Android 17 QPR1, geliştiriciler açısından önemli bir dönüm noktası olan Platform Stability aşamasına ulaştı. Bu sayede API yapısı artık sabitlendi ve uygulama geliştiricileri yeni özellikleri kararlı şekilde uygulamalarına entegre edebilecek.

Yeni özellikler ve hata düzeltmeleri

CP31.260618.005 yapı numarasıyla dağıtılan güncelleme, geçtiğimiz hafta yayınlanan Beta 5'in ardından kısa süre içerisinde kullanıcılara sunuldu. Google bu sürümde hem çeşitli hataları giderdi hem de kullanıcı deneyimini iyileştiren bazı yeniliklere yer verdi. Yayınlanan değişiklik listesine göre artık kullanıcılar birden fazla yazım denetimi dilini seçebiliyor.

Saat uygulamasında ses tuşlarının beklenen şekilde çalışmaması sorunu giderilirken, Hızlı Ayarlar panelindeki medya oynatıcısı arasında hızlı geçiş yapıldığında oluşan görsel bozulmalar da düzeltildi. Bunun yanında WindowManagerGlobal bileşeninden kaynaklanan ve bazı uygulamaların çökmesine neden olan hata giderildi.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Wi-Fi erişim noktası etkinleştirildiğinde kayıtlı özel ağ adı yerine varsayılan SSID'nin görünmesine yol açan sorun da çözüldü. Beta 6 yalnızca hata düzeltmeleriyle sınırlı değil. Güncellemeyle birlikte ana ekranın uzun basma menüsü yeni bir tasarıma kavuştu. Menü öğeleri arasındaki boşluklar kaldırılırken, "Duvar Kağıdı ve Stil" seçeneği de listenin en üstüne taşındı.

Google, Health Connect uygulamasını da geliştirmeye devam ediyor. Yeni sürümle birlikte uygulama artık mesafe ve kalori verilerini takip edip depolayabiliyor. Bu sayede sağlık ve egzersiz kayıtları daha kapsamlı hale geliyor.

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Masaüstü pencere modu kullanan cihazlarda da değişiklikler bulunuyor. Görev çubuğundaki simgeler artık ekranın alt orta kısmı yerine sol alt köşede konumlanıyor. Ayrıca Resim İçinde Resim (PiP) pencereleri artık ekran üzerinde daha özgür şekilde hareket ettirilebiliyor. Önceki sürümlerde bu pencereler yalnızca ekranın sağ veya sol tarafına sabitlenebiliyordu.

Android 17 QPR1 Beta 6, Pixel 6 serisinden başlayarak Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 ve Pixel 10 ailesindeki modellerin yanı sıra Pixel Tablet serisi için de kullanıma sunuldu.

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Android 17 QPR1 Beta 6 yayınlandı: İşte yenilikler

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