Android 17, rehber ve konuma erişimi sınırlayacak!

Tam Boyutta Gör Google, Android 17 ile uygulamaların iletişim ve konum bilgilerini nasıl isteyeceğini sınırlayacak özellikler ve politikalar getiriyor.

Android 17, akıllı bildirim kuralları özelliğiyle geliyor 1 hf. önce eklendi

Uygulamalar artık tüm rehbere erişemeyecek

Tam Boyutta Gör Android 17 ile başlayarak tüm Play Store uygulamaları, kullanıcıları davet etmek, içerik paylaşmak veya tek seferlik istekleri işlemek için erişim istiyorlarsa yeni Google kişi seçiciyi kullanmak zorunda kalacak. Yeni arayüz, belirli kişileri seçmenize olanak tanıyor, bu nedenle istediğinizden daha fazla ayrıntı paylaşmak zorunda kalmayacaksınız. Bir uygulama sürekli erişim gerektiriyorsa, geliştiricinin sürekli erişim isteğini haklı çıkaran bir Play Store bildirimi sunması gerekecek.

Konum paylaşımına da sınırlama geliyor

Tam Boyutta Gör Android 17 için geliştirilen uygulamalar ayrıca tek seferlik, kesin konum verilerini istediklerinde yeni konum düğmesini kullanmak zorunda kalacak. Bu hamle, konum isteklerini basitleştirmeyi ve uygulama geliştiricilerinin ihtiyaç duyduklarından daha fazla konum verisi istemelerini engellemeyi amaçlıyor. Geliştiricilerin sürekli, kesin konum bilgisine ihtiyaç duymaları durumunda Play Store bildirimi yapmaları gerekecek. Bazı hava durumu uygulamaları gibi yalnızca genel verilere ihtiyaç duyan uygulamaların özel izne ihtiyacı olmayacak.

Uygulama incelemelerinde kişi ve konum izinlerine bakılacak

Google’ın muhtemelen Android 17 ile devreye alacağı yeni Play Store gizlilik politikası, bir tarayıcının rehbere erişmek istemesi gibi izinlerin kötüye kullanılması durumlarını da sonlandıracak. Kişi ve konum izinleri daha açık olacak ve geliştiriciler bu verilere şimdiki kadar kolay erişemeyecek. Google, 27 Ekim'den itibaren uygulamaları incelemeden önce kişi ve konum izinleriyle ilgili sorunlara bakacak.

