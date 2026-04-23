Tam Boyutta Gör OnePlus'ın Android 17 tabanlı yeni arayüzü OxygenOS 17’nin dağıtımının yakında başlaması bekleniyor. İlk etapta, amiral gemisi modeller ve katlanabilir cihazlara ulaşacak güncelleme, birçok cihaz içinse son sürüm olacak. Buna göre Android 17 son büyük güncellemesi olacak cihazlar belli oldu.

Android 18 almayacak OnePlus telefonlar

Paylaşılan bilgilere göre OnePlus Open, OnePlus 12R, OnePlus 11 ve OnePlus Pad 2 modelleri, Android 17 ile birlikte büyük sürüm güncellemelerini tamamlamış olacak. Bu cihazlar, piyasaya çıktıkları Android sürümüne göre vaat edilen güncelleme sayısını doldurmuş durumda. Bununla birlikte söz konusu modeller tamamen desteksiz kalmayacak.

OnePlus, bu cihazlar için bir süre daha güvenlik güncellemeleri sunmaya devam edecek. Ancak yeni Android sürümleri ve büyük özellik güncellemeleri artık bu modeller için gelmeyecek. Henüz OxygenOS 17’nin tüm detayları netleşmiş değil. Ancak Google'ın yayınladığı beta sürümlerine bakılırsa, performans iyileştirmeleri ve sistem optimizasyonları ön planda olacak.

Android 17 neler sunacak? Yeni özellikler netleşmeye başladı 1 ay önce eklendi

Bu da söz konusu cihazlar için "final güncellemesi"nin dolu dolu gelmesi anlamına geliyor. Güncelleme ile sunulacak tüm yeniliklerin ise, yakında paylaşılacağını söyleyelim.

Android 17 son güncellemesi olacak OnePlus cihazlar belli oldu

