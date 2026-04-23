Android 17 son güncellemesi olacak OnePlus cihazlar belli oldu

Android 18 almayacak OnePlus telefonlar
Paylaşılan bilgilere göre OnePlus Open, OnePlus 12R, OnePlus 11 ve OnePlus Pad 2 modelleri, Android 17 ile birlikte büyük sürüm güncellemelerini tamamlamış olacak. Bu cihazlar, piyasaya çıktıkları Android sürümüne göre vaat edilen güncelleme sayısını doldurmuş durumda. Bununla birlikte söz konusu modeller tamamen desteksiz kalmayacak.
OnePlus, bu cihazlar için bir süre daha güvenlik güncellemeleri sunmaya devam edecek. Ancak yeni Android sürümleri ve büyük özellik güncellemeleri artık bu modeller için gelmeyecek. Henüz OxygenOS 17’nin tüm detayları netleşmiş değil. Ancak Google'ın yayınladığı beta sürümlerine bakılırsa, performans iyileştirmeleri ve sistem optimizasyonları ön planda olacak.
Bu da söz konusu cihazlar için "final güncellemesi"nin dolu dolu gelmesi anlamına geliyor. Güncelleme ile sunulacak tüm yeniliklerin ise, yakında paylaşılacağını söyleyelim.