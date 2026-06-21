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    Android 17, sorunlarla geldi: Pixel kullanıcıları güncellemeden şikayetçi!

    Google, geçtiğimiz hafta Android 17'nin kararlı sürümünü cihazlarına sundu ancak güncelleme çoğu kullanıcıyı memnun etmedi; Bağlantı sorunlarından ekranın yanıt vermemesine türlü sorunlara yol açtı.

    android 17 sorunları google pixel telefonlar Tam Boyutta Gör
    Google, Android 17’yi daha iyi performans sunan, yeni yapay zeka özellikleri getiren, her şeyin akıcı çalıştığı büyük bir güncelleme olarak tanıttı ve yakın zamanda Pixel cihazlarına sundu. Android 17 heyecan verici bir güncelleme olarak lanse edilse de, gerçek kullanıcı deneyimi bambaşka. Android 17’nin kararlı sürümü Google Pixel cihazlarda bağlantıdan dokunmatik ekrana birçok soruna yol açtı.

    Dokunmatik sorunlar

    Bazı kullanıcılar, Android 17 güncellemesinden sonra telefonlarının rastgele zamanlarda dokunma ve kaydırma hareketlerine yanıt vermediğini söylüyor. Bazıları ise yukarı kaydırma yaptıklarında ekranın aşağı kayması (ya da tam tersi) gibi saçma bir durumla karşılaştıklarını dile getiriyor.

    Kullanıcı bildirimlerine göre, bu sorun belli modellerle de sınırlı değil; yeni Pixel 10 serisiyle birlikte Pixel 6’ya kadar birçok modelde yaşanıyor. Sorunun cihaz kaynaklı değil, yeni yazılımla düzeltilebilecek bir sorun olduğu açık.

    Bazı kullanıcılar da Smooth Display (değişken yenileme hızı ayarı) özelliğini kapatıp tekrar açtıklarında sorunun geçici duraksadığını söylüyor ancak bu, garanti bir çözüm var.

    5G'ye bağlanmıyor, eSIM profili kayboluyor, Google uygulamaları WiFi bağlantısıyla çalışmıyor

    Ekran hatalarına ek olarak bağlantı sorunları da var. Birçok kullanıcı güncellemeden sonra 5G bağlantısının çalışmadığını söylüyor. Telefon, LTE'ye düşüyor ya da sinyali tamamen kaybediyor. Bazı kullanıcılar, telefonu yeniden başladıktan sonra eSIM profillerinin kaybolduğunu ve Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlanamadıklarını dile getiriyor. Ayrıca Google'ın temel uygulamalarından bazıları (Google uygulaması, YouTube, Gmail, Play Store, Google Keep ve Google Fotoğraflar dahil) Wi-Fi üzerinden yüklenmiyor veya düzgün çalışmıyor.

    Geçici çözüm: Mobil ağ ayarlarını sıfırlamak

    Pixel topluluğu moderatörlerinin çözümü ise; ağ ayarlarını sıfırlamak. Bu, Ayarlar - Sistem - Sıfırlama seçenekleri > Mobil ağ ayarlarını sıfırla seçeneğiyle yapılabiliyor. Bu işlem, uygulama ve kişisel verilere dokunmadan Wi-Fi, Bluetooth ve mobil veri ayarlarını sıfırlıyor.

    Bu sorunlarla karşılaşıyorsanız, yapabileceğiniz en iyi şey, doğrudan sistem ayarlarına entegre edilmiş geri bildirim aracı aracılığıyla veya resmi Pixel topluluk forumlarında bunları bildirmek. Google ne kadar çok rapor alırsa, genellikle o kadar hızlı hareket eder.

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    H
    hasandemirrr 3 gün önce

    çok güzel

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