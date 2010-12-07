Android 3.0 ve Motorola'nın yeni tableti Motopad göründü

Google dün yaptığı açıklamayla Android 2.3 işletim sistemini ve Nexus S isimli kendi markasını taşıyan ikinci telefonunu duyurdu ama tablet bilgisayarlarla ilgili gelişmeleri yeni yılı bıraktı. Oyunlar ve çoklu ortam uygulamaları için önemli güncellemeler içeren Android 2.3'te akıllı telefonlar içinse radikal bir değişiklik bulunmuyor ve bu noktada gözler Android 3.0'a kayıyor. Honeycomb kod adıyla geliştirilen Android 3.0'ın, başta yüksek çözünürlük desteği olmak üzere tabletlere uygun yeni bir kullanıcı ara birimi ve önemli yeniliklerle geleceği biliniyor.

Android 3.0 işletim sisteminin ilk detayları, Google başkan yardıcısı Andy Rubin tarafından, Motorola'nın yeni yılda piyasaya süreceği Motopad isimli tablet bilgisayar üzerinde gösterildi. Genel özellikleri hakkında çok fazla açıklama yapılmasa da, görüntülerden de anlaşılabileceği üzere yeni işletim sistemi, tabletlere özel güncellemeler içeriyor. Motorola'nın, Nvidia Tegra 2 platformu kullandığı, Android 3.0 işletim sistemli tablet bilgisayarı ise, ince yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çekecek ve iPad gibi rakiplere sıkı bir rakip olacak gibi görünüyor.