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Android 3.0 ve Motorola'nın yeni tableti Motopad göründü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android 3.0 ve Motorola'nın yeni tableti Motopad göründü
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Google dün yaptığı açıklamayla Android 2.3 işletim sistemini ve Nexus S isimli kendi markasını taşıyan ikinci telefonunu duyurdu ama tablet bilgisayarlarla ilgili gelişmeleri yeni yılı bıraktı. Oyunlar ve çoklu ortam uygulamaları için önemli güncellemeler içeren Android 2.3'te akıllı telefonlar içinse radikal bir değişiklik bulunmuyor ve bu noktada gözler Android 3.0'a kayıyor. Honeycomb kod adıyla geliştirilen Android 3.0'ın, başta yüksek çözünürlük desteği olmak üzere tabletlere uygun yeni bir kullanıcı ara birimi ve önemli yeniliklerle geleceği biliniyor.

Android 3.0 işletim sisteminin ilk detayları, Google başkan yardıcısı Andy Rubin tarafından, Motorola'nın yeni yılda piyasaya süreceği Motopad isimli tablet bilgisayar üzerinde gösterildi. Genel özellikleri hakkında çok fazla açıklama yapılmasa da, görüntülerden de anlaşılabileceği üzere yeni işletim sistemi, tabletlere özel güncellemeler içeriyor. Motorola'nın, Nvidia Tegra 2 platformu kullandığı, Android 3.0 işletim sistemli tablet bilgisayarı ise, ince yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çekecek ve iPad gibi rakiplere sıkı bir rakip olacak gibi görünüyor.

Android 3.0 ve Motorola'nın yeni tableti Motopad göründü
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Android 3.0 ve Motorola'nın yeni tableti Motopad göründü
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quzman 8 yıl
@Batuist ;
Windows 7 bir atılımdı ben Windows 8den tam bir revizyon bekliyorum .
Ama mobil dünyada bu kadar kolay değil .
Karşıda iOs , Android gibi iki tane kaslı rakip var .
WM7 bence ufak da olsa bir başlangıç olacaktır .
En azından WM 6x sersinin aptallıklarından az da olsa arınmış ...
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Batuist 8 yıl

quzman

@Batuist ;

Windows 7 bir atılımdı ben Windows 8den tam bir revizyon bekliyorum .

Ama mobil dünyada bu kadar kolay değil .

Karşıda iOs , Android gibi iki tane kaslı rakip var .

WM7 bence ufak da olsa bir başlangıç olacaktır .

En azından WM 6x sersinin aptallıklarından az da olsa arınmış ...

masa üstü PCler bir tablet PCden çok daha kapsamlı bilgisayarlardır.. doğal olarak bir tablet bir PCnin yaptığını olduğu gibi yapamaz.. bunun neticesinde ise bu PCler için geliştirilen bir işletim sistemini tablete koyarsan el arabasında koca bir öküz taşımaya benzer bu... Bir tabletten beklenen şey ile PCden beklenen şeyler arasında fark vardır. o yüzden windows7nin tabletlerle bir alakası olduğunu zannetmiyorum zaten nasıl böyle bir bağ kurdun aralarında anlamak mümkün değil..!! Haa win7 çalıştıran tablet yok mu?? var ama bendein işletim sistemimde çalışıyor demesinden öteye geçemez bu.. tıpkı mobil windows pro 6.5 gibi... işletim sistemi var ama varlığı ile yokluğu bir.. (HTC DH2'den biliyorum -ki win 6.5 en iyi temsilcisidir kendisi)

mobil dünya kolay değilmiş neden!!! masaüstü kolay mı geldi sana yada server?? mobil zor geldi!!! tam tersi olmalı.. binlerce işlemci barındıran serverları çalıştıran işletim sistemini yapmak mobil işletim sistemi yapmaktan daha mı zor????

hayır buradaki sorun microsoftun bazı şeyleri görememesinden kaynaklandı... haa koskoca dev firma bilmiyorda sen mi biliyorsun diye soracak olursan sana google örneğini veririm.. steve ballmer resmen itiraf etti.. evet dedi arama motorunu çok hafife aldık daha fazla önem vermeliydik ama şimdi oldukça geride kaldı dedi kendisi.. bakınız android çıkış tarihine, ios çıkış tarihine adam gibi bir mobil işletim sistemi olmaya aday wp7nin çıkış tarihine?? neden aralarında bu kadar fark var??? arama motorunda yapılan hata burada da yapıldı çünkü...!!

neyse fazla uzatmaya gerek yok...
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huseyincarnege 8 yıl
valla baya ince bişey yapmışlar hayrek motoroladan bu başarı :)
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.i. 8 yıl
huseyincarnege
valla baya ince bişey yapmışlar hayrek motoroladan bu başarı :)

Boyutları ne acaba? Kesin motorola en önemli bir kaç özelliği eklememiştir.
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Batuist 8 yıl
googleda ciddi ciddi işletim sistemi üreticisi oldu.. 25 senelik koca yazılım devi microsofttan çıt yok internet devinden işletim sistemi bekler oldu millet!! ama microsoft tıpkı internet tarayıcısına gerekli önemi vermeyip daha sonradan bu konunun önemini anlayıp pişmanlığını ifade ettiği gibi ileride tüm bu gelişmeler yaşanırken eli kolu bağlı oturup kalmasına da pişman olacaktır eminim ki!!!
işletim sistemi devi işletim sistemi çıkaracağına arama devi çıkarıyor.. microsoft ne yapıyor anlamak zor!!! o da çıkarsın ki hiç olmazsa rekabet olur daha güzel şeyler ortaya konur..
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Legend. 8 yıl
Gayet Başarılı Duruyor.
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