Tam Boyutta Gör Google, Android Auto 14.9 beta sürümü yayınladı. Yeni güncelleme, yeni Material Design renkleri ekliyor. Bu, Android Auto ekranının artık telefonunuzun duvar kâğıdına göre değişen parlak ve canlı renkler kullanacağı anlamına geliyor. Bu sayede her şey daha canlı ve kişisel görünecek. Güncellemenin getirdiği tek yenilik Material tasarım değil.

Android Auto 14.9 güncellemesi neler getiriyor?

Android Auto 14.9, Google Haritalar kullanımını da kolaylaştıracak. Beta sürümde dikkat çeken bir detay olarak, Google Maps’in arama çubuğu daha büyük ve ev veya iş yerine hızlıca yol tarifi almak için yeni kısayol simgesi mevcut.

Android Auto'daki mevcut sesli asistan olan Google Asistan, yakında yerini daha akıllı bir asistan olan Gemini’a bırakacak. Google Asistan'ın özellikle İngilizce dışındaki dilleri anlama konusunda bazı sorunları var. Gemini AI, birçok dili daha iyi anlayarak ve daha doğal bir konuşma deneyimi sunarak bu sorunu çözmeyi vadediyor.

Android Auto 14.9, bu hafta beta programına kayıtlı kullanıcılara gönderilmeye başlandı ancak programa dahil olmasanız bile bu güncellemeyi APK olarak indirip yükleyebilirsiniz. Ancak, beta sürümlerinin üretim cihazlarına yönelik olmadığı ve geniş kapsamlı kullanıma sunulmadan önce yeni sürümleri test etmek için kullanılmaları gerektiğinden sorun olasılığının daha yüksek olduğunu unutmamak önemli.

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Android Auto 14.9, yeni Material tasarımla geliyor

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