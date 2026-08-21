Android Auto 17.4 yayınlandı: İki önemli sorun çözülüyor

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Tam Boyutta Gör Google, Android Auto kullanıcılarının uzun süredir yaşadığı iki bağlantı sorununu giderdi. Android Auto 17.4 sürümüyle bazı telefonlarda ve araç multimedya sistemlerinde bağlantının birkaç dakikada bir kopmasına veya donmasına neden olan hata düzeltildi.

İki önemli sorun çözülüyor

Söz konusu sorun, Android Auto 17.1 sürümüyle ortaya çıkmıştı. 17.2 ve 17.3 sürümlerinde de devam eden hata, özellikle bazı telefonların üçüncü taraf araç multimedya sistemlerine bağlanması sırasında kendisini gösteriyordu. Kullanıcıların bildirimlerine göre bağlantı, Android Auto kullanıma başladıktan yaklaşık üç dakika sonra kopuyor veya sistem donuyordu.

Hata hem kablolu hem de kablosuz Android Auto bağlantılarını etkiledi. Birden fazla Google Pixel ve Samsung Galaxy modelinde görülen sorun, özellikle satış sonrası araç multimedya ünitelerinde daha sık raporlandı. Android Auto ekibinden bir Google çalışanı, Android Auto 17.4 ile söz konusu bağlantı probleminin giderildiğini doğruladı.

Kullanıcıların düzeltmeden yararlanabilmesi için Android Auto'nun en son sürümünü Google Play Store üzerinden yüklemesi gerekiyor. Ancak güncellemenin tüm kullanıcılara aynı anda ulaşması beklenmiyor. Google'ın Android Auto güncellemelerini kademeli olarak dağıtması nedeniyle 17.4 sürümünün bazı cihazlara ulaşması birkaç gün veya daha uzun sürebilir.

Android Auto'da kapsamlı güncelleme (Mayıs 2026) 3 ay önce eklendi

Ayrıca Google, Pixel 10 modellerinin bazı Skoda, Volkswagen ve Seat araçlara bağlanmasını engelleyen farklı bir problemi de çözdü. Bu sorunda problem telefon veya Android Auto uygulamasından değil, doğrudan aracın multimedya sisteminden kaynaklanıyor. Google, söz konusu araçlardaki head unit yazılımının güncellenmesi gerektiğini belirtiyor.

Dolayısıyla Pixel 10 kullanıcılarının bu sorunu çözmek için yalnızca Android Auto uygulamasını güncellemesi yeterli olmayacak. Aracın yazılım güncellemesi için yerel yetkili servise veya bayiye başvurulması gerekiyor.

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Android Auto 17.4 yayınlandı: İki önemli sorun çözülüyor

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