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    Google desteği kesti: Android Auto artık bu cihazlarda çalışmayacak!

    Google, Android Auto için minimum gereksinimi Android 11'e yükseltti. Bu, Android 10 ve daha eski sürümü çalıştıran cihazların artık sisteme kablolu olarak bağlanamayacağı anlamına geliyor.

    Google Android Auto desteği eski cihazlar Android 11 gereksinimi Tam Boyutta Gör
    Google, Android Auto için gereken minimum yazılım sürümü gereksinimini düzenli olarak güncelliyor. Bu güncellemeler gerçekleştiğinde ise Android'in eski sürümlerini kullanan pek çok telefon destek kapsamı dışında kalıyor. Geçtiğimiz ay, Android 10'un artık Android Auto'yu desteklemeyeceğine dair haberler çıkmıştı. Google, resmi destek sayfasını bu değişikliği yansıtacak şekilde güncelledi.

    Android Auto minimum Android 11 yüklü cihazlarda çalışacak

    Google, Android Auto için gereken minimum Android sürümünü Android 9 Pie olarak belirtiyordu. Google, hem Android 9'u hem de Android 10'u listeden çıkardı; böylece araç içi bilgi-eğlence platformuna erişim için gereken minimum sürüm Android 11 oldu. Yeni gereklilik, hem kablolu hem de kablosuz Android Auto bağlantısı için geçerli. Kablosuz Android Auto zaten Android 11 veya daha yeni bir sürüm gerektirdiğinden, bu değişiklik öncelikli olarak telefonlarını araçlarına USB kablosuyla bağlayan kullanıcıları etkiliyor.

    Kullanıcılar açısından bakıldığında; hâlâ Android 9 veya Android 10 ile çalışan ve Android 11 ya da daha yeni bir sürüme güncellenemeyen eski bir Android telefon kullanıyorsanız, bu yeni gerekliliği aşmak için yapabileceğiniz pek bir şey bulunmuyor. Android Auto'yu kullanmaya devam etmek istiyorsanız, daha yeni bir Android telefona geçmeniz gerekecek.

    Google, Android Auto'nun etkilenen tüm cihazlarda tam olarak ne zaman çalışmayı durduracağına dair kesin bir tarih vermedi. Ancak bazı kullanıcılar, sistemin kendi telefonlarında artık çalışmadığını bildirmeye başladı. Bu da değişikliğin halihazırda devreye girmiş olabileceğini gösteriyor.

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