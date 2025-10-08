Android Auto oyun koleksiyonunu rafa kaldırıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google’ın araç içi eğlence platformu Android Auto yapay zekâ odaklı yeni özelliklerle sürücülere daha rafine bir tecrübe sunarken dikkati dağıtan ya da ilgi görmeyen bileşenleri de sessiz sedasız kullanımdan kaldırıyor.

Gamesnacks iptal edildi

Android Auto ara yüzü içerisinde yer alan Gamesnacks mini oyun koleksiyonu, sürücü arabayı park pozisyonuna aldığında eğlenceli zamanlar geçirmesini sağlıyordu. 2021 yılında kullanıma sunulan koleksiyon HTML-5 tabanlı oyunlara yer veriyordu.

Android Auto not almaya başlıyor 1 hf. önce eklendi

Google forumlarında paylaşılan bilgilere göre Gamesnacks uygulaması yeni güncelleme ile birlikte ara yüzden kaldırıldı. Başlatıcı ayarlarında ise görünmeye devam ediyor ancak araç park haline alındığında buradan erişim de mümkün olmuyor. Farklı kaynaklar da yakın dönemde uygulamanın tamamen kaldırılacağını belirtiyor.



