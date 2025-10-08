Giriş
    Android Auto oyun koleksiyonunu rafa kaldırıyor

    Android Auto araç yüzü ile özellikle uzun süren molalarda mini oyunlardan keyif alanlar için kötü haber geldi. Google oyun paketini sistemden kaldırıyor.        

    Android Auto Tam Boyutta Gör
    Google’ın araç içi eğlence platformu Android Auto yapay zekâ odaklı yeni özelliklerle sürücülere daha rafine bir tecrübe sunarken dikkati dağıtan ya da ilgi görmeyen bileşenleri de sessiz sedasız kullanımdan kaldırıyor. 

    Gamesnacks iptal edildi

    Android Auto ara yüzü içerisinde yer alan Gamesnacks mini oyun koleksiyonu, sürücü arabayı park pozisyonuna aldığında eğlenceli zamanlar geçirmesini sağlıyordu. 2021 yılında kullanıma sunulan koleksiyon HTML-5 tabanlı oyunlara yer veriyordu. 

    Google forumlarında paylaşılan bilgilere göre Gamesnacks uygulaması yeni güncelleme ile birlikte ara yüzden kaldırıldı. Başlatıcı ayarlarında ise görünmeye devam ediyor ancak araç park haline alındığında buradan erişim de mümkün olmuyor. Farklı kaynaklar da yakın dönemde uygulamanın tamamen kaldırılacağını belirtiyor. 
     

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

