Android Auto oyun koleksiyonunu rafa kaldırıyor

Gamesnacks iptal edildi
Android Auto ara yüzü içerisinde yer alan Gamesnacks mini oyun koleksiyonu, sürücü arabayı park pozisyonuna aldığında eğlenceli zamanlar geçirmesini sağlıyordu. 2021 yılında kullanıma sunulan koleksiyon HTML-5 tabanlı oyunlara yer veriyordu.
Google forumlarında paylaşılan bilgilere göre Gamesnacks uygulaması yeni güncelleme ile birlikte ara yüzden kaldırıldı. Başlatıcı ayarlarında ise görünmeye devam ediyor ancak araç park haline alındığında buradan erişim de mümkün olmuyor. Farklı kaynaklar da yakın dönemde uygulamanın tamamen kaldırılacağını belirtiyor.
