Android Auto'da sonsuz arama döngüsü: Gemini çıldırttı!

Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Android Auto kullanıcıları, Gemini asistanındaki can sıkıcı bir sonsuz döngü hatasından şikayetçi. Sistem, aramak veya mesaj atmak istediğiniz kişinin adını ekranda doğru gösterse bile işlemi başlatamıyor ve aynı soruyu tekrar soruyor. Samsung Galaxy ve Google Pixel modellerini etkileyen sorunda, şimdilik sadece doğrudan numara söyleyerek arama yapılabiliyor. Google durumun farkında olduğunu ve sorunu araştırdığını duyurdu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Android Auto'nun sorunları bitmek bilmiyor. Neredeyse gün aşırı yeni bir aksaklık ortaya çıkıyor, kullanıcılar sürekli yeni problemlerle uğraşmak zorunda kalıyor. Google, One UI 9 arayüzünü kullanan Galaxy cihazlarındaki bağlantı sorunlarını henüz çözmüşken, şimdi de bambaşka bir hata gün yüzüne çıktı. Kullanıcılar, eller serbest modunda arama yapmalarını veya kısa mesaj göndermelerini engelleyen, sonu gelmeyen bir arama döngüsüyle karşı karşıya kaldıklarını bildiriyor.

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Android Auto sürekli olarak kimi aramak istediğinizi soruyor

Android Auto, arama yapmak veya mesaj göndermek istenen kişiyi sürekli olarak tekrar sormaya devam ediyor. Kullanıcı, aramak istediği kişinin adını açıkça söylemesine rağmen sistem, talebi yerine getirmek yerine aynı soruyu sormayı sürdürüyor. Sorunun hem arama yapma hem de mesaj gönderme işlemlerini etkilediği belirtiliyor.

Mesaj da gönderilemiyor

İlginç olan şu ki, bu durum basit bir ses tanıma sorunu gibi görünmüyor. Gemini, istenen kişiyi doğru bir şekilde algılıyor ve hatta kişinin adını araç ekranında gösteriyor ancak buna rağmen aramayı başlatamıyor ve kullanıcıya tekrar kimi aramak istediğini soruyor. Komutu tekrarlamak da bir işe yaramıyor; sonuçta kullanıcı bitmek bilmeyen bir döngüye giriyor.

Hangi cihazları etkiliyor?

Sorun, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Galaxy S24, Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S26 dahil olmak üzere çeşitli Samsung Galaxy ve Google Pixel cihazlarını etkiliyor. Bazı kullanıcılar, doğrudan telefon numarasını söylemenin işe yaradığını ancak Gemini'dan birine ismiyle ulaşmasını istemenin sonuçsuz kaldığını söylüyor. Şu an için sorunun kesin nedeni belli değil, geçici de olsa bir çözüm yolu yok.

Google sorunu araştırıyor

İyi haber şu ki, Google durumun farkında. Android Auto topluluk uzmanları, gelen şikayetlere yanıt veriyor ve sorunu araştırmak adına etkilenen kullanıcılardan veriler topluyor. Google henüz bir güncelleme duyurusu yapmadı veya sorunun ne zaman çözüleceğine dair bir zaman vermedi ancak ilgili ekip muhtemelen konu üzerinde çalışıyor.

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