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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google, Android Auto'nun geniş ekranlı araçlardaki kullanımını kolaylaştıran yeni güncellemesini yayınladı. Yeni tasarımla birlikte menüler ekranın solundaki dikey sütuna taşınıyor. Spotify ve YouTube Music gibi uygulamalarda kontrol alanlarını genişleten bu düzen, sürücülerin ekranın uzak köşelerine uzanma zorunluluğunu ortadan kaldırarak daha güvenli bir sürüş imkanı tanıyor. Kademeli olarak sunulan yeni arayüzün herkese ulaşması birkaç haftayı bulabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Google, Android Auto'nun geniş yatay ekranlı araçlarda yaşadığı arayüz sorunlarını gidermeye yönelik yeni güncellemesini dağıtıma çıkardı. Android Auto 18.2.664604-release sürümü, özellikle geniş ekranlarda uygulama menülerine erişimi kolaylaştırıyor. Yeni tasarım, Google'ın Material 3 arayüz diline geçiş sürecinin de bir parçası.

Kaçıranlar için Android Auto'nun önceki sürümlerinde uygulama menüleri ekranın üst kısmında yatay bir çubuk şeklinde konumlandırılıyordu. Yeni tasarımla birlikte ana gezinme menüsü, ekranın sol tarafına yerleştirilen dikey bir sütuna taşınıyor. Böylece özellikle geniş en-boy oranına sahip multimedya ekranlarında kullanılmayan alanların azaltılması ve kontrol öğelerinin daha erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Android Auto'nun yeni arayüzü neler sunuyor?

Yeni düzen, Spotify gibi medya uygulamalarında gezinmeyi kolaylaştırıyor. Önceden ekranın üst köşesinde bulunan Kitaplık ve Göz At gibi seçenekler artık sol taraftaki dikey menüde yer alıyor. Albüm kapağı ve oynatma kontrolleri için de daha geniş bir alan ayrılıyor. Böylece kullanıcılar müzik değiştirmek veya oynatmayı duraklatmak için ekranın uzak köşelerine uzanmak zorunda kalmıyor.

Tam Boyutta Gör Daha büyük dokunmatik alanlar ve sabit konumlandırılan kontroller, özellikle sürüş sırasında arayüzün daha rahat kullanılmasını sağlayabilir. Değişikliklerin şu ana kadar Spotify, YouTube Music, Amazon Music ve Android Auto'nun yerleşik telefon uygulamasında görüldüğü paylaşıldı.

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Android Auto 18.2 güncellemesi kademeli olarak dağıtılıyor. Bu nedenle yeni arayüz, güncellemeyi yükleyen tüm kullanıcılarda aynı anda görünmeyebilir. Bazı kullanıcıların yeni menü düzenine erişmesi birkaç haftayı bulabilir. Manuel APK yükleme seçeneği bulunsa da resmi dağıtımın tamamlanmasını beklemek daha güvenli bir tercih olacaktır.

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Android Auto'nun geniş ekran sorunu çözülüyor: Yeni arayüz hazır

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