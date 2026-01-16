Android cihazlar, hack ve veri sızıntılarını tespit edecek

Intrusion Logging, cihazınızdaki önemli etkinliklerin güvenli bir kaydını tutarak çalışıyor. Bu, uygulamaların ne zaman yüklendiği, ekranınızın kilidinin ne zaman açıldığı, telefonunuza hangi cihazların bağlandığı ve internet etkinliğinizin bazı bölümleri gibi şeyleri içeriyor. Şüpheli bir durumda, bu kayıtlar neyin yanlış gittiğini anlamanıza yardımcı oluyor.
Tüm bu bilgiler güvenli bir şekilde saklanıyor. Kayıtlar şifrelenmiş, yani biri tarafından okunmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Google ayrıca bu kayıtların 12 ay sonra otomatik olarak silindiğini, yani sonsuza dek saklanmadığını söylüyor.
İzinsiz Giriş Kaydı özelliğine Ayarlar - Gelişmiş Koruma altından erişilebilecek. Özellik henüz kullanıma sunulmamış olsa da, neredeyse tamamlanmış görünüyor. Android 16 QPR3 sürümüyle birlikte sunulması bekleniyor.