    Android cihazlar, hack ve veri sızıntılarını tespit edecek

    Google, Android için yeni güvenlik özelliği sunmaya hazırlanıyor. Intrusion Logging, siber saldırı ve veri ihlallerini tespit etmeye yardımcı olacak. İşte detaylar:

    Android 16 güvenlik özelliği Intrusion Logging Tam Boyutta Gör
    Google, geçen yıl kullanıcıların özel verilerinin bilgisayar korsanlarının eline geçip geçmediğini ya da cihazlarının hacklenip hacklenmediğini takip etmelerine yardımcı olan bir özelliği (Intrusion Detection) duyurmuştu. Özellik, Android 16'nın çıkışından önce duyurulmasına rağmen henüz kullanıcılara sunulmadı. Ancak, Google Play Hizmetleri 26.02.31 sürümünde Intrusion Logging olarak adlandırılan özelliğin nasıl çalışacağına ilişkin bilgilere rastlandı.

    Intrusion Logging, cihazınızdaki önemli etkinliklerin güvenli bir kaydını tutarak çalışıyor. Bu, uygulamaların ne zaman yüklendiği, ekranınızın kilidinin ne zaman açıldığı, telefonunuza hangi cihazların bağlandığı ve internet etkinliğinizin bazı bölümleri gibi şeyleri içeriyor. Şüpheli bir durumda, bu kayıtlar neyin yanlış gittiğini anlamanıza yardımcı oluyor.

    Tüm bu bilgiler güvenli bir şekilde saklanıyor. Kayıtlar şifrelenmiş, yani biri tarafından okunmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Google ayrıca bu kayıtların 12 ay sonra otomatik olarak silindiğini, yani sonsuza dek saklanmadığını söylüyor.

    İzinsiz Giriş Kaydı özelliğine Ayarlar - Gelişmiş Koruma altından erişilebilecek. Özellik henüz kullanıma sunulmamış olsa da, neredeyse tamamlanmış görünüyor. Android 16 QPR3 sürümüyle birlikte sunulması bekleniyor.

