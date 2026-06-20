Android'de APK yükleme kuralları sıkılaşıyor: Takvim açıklandı

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Tam Boyutta Gör Google, Android ekosisteminde uygulama güvenliğini artırmak amacıyla hazırladığı geliştirici doğrulama programının yeni aşamalarını duyurdu. Şirketin geçen yıl tanıttığı sistem, uygulamaların ve geliştiricilerin daha şeffaf şekilde doğrulanmasını hedefliyor. Yeni yol haritasına göre Android'de APK yükleme ve uygulama dağıtım süreçlerinde önemli değişiklikler yolda.

Android'de APK yükleme kuralları sıkılaşıyor

Google'ın açıklamasına göre bu aydan itibaren çoğu Android cihazına otomatik olarak yeni bir sistem hizmeti yüklenecek. Bu altyapı, yılın ilerleyen dönemlerinde geliştirici kayıt doğrulamalarında kullanılacak. Temmuz ayında Android Developer ID Status API küresel olarak kullanıma sunulacak. Aynı dönemde Android Developer Console API ve sınırlı dağıtım hesapları için erken erişim programı başlayacak.

Sınırlı dağıtım hesapları, öğrenciler, hobi amaçlı geliştiriciler ve yazılım öğrenen kullanıcılar için hazırlanıyor. Bu hesap türü sayesinde geliştiriciler, resmi kimlik doğrulaması veya ücret ödemeden uygulamalarını en fazla 20 cihazla paylaşabilecek. Ağustos ayında ise yeni Android Developer Console API ve sınırlı dağıtım hesapları tüm geliştiricilere açılacak.

Google ayrıca doğrulanmamış geliştiricilerden gelen uygulamaların kurulumu için ileri seviye kullanıcıları hedefleyen yeni bir yükleme yöntemi sunacak.

Yeni kurallar ilk olarak dört ülkede uygulanacak

Google'ın geliştirici doğrulama sistemi 30 Eylül 2026 tarihinde ilk kez Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland'da yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren belirli uygulama mağazalarında yayınlanan uygulamalar için geliştirici kayıt doğrulaması zorunlu hale gelecek. Düzenleme yalnızca Google Play Store'u değil, Samsung'un Galaxy Store'u, Xiaomi'nin GetApps mağazası, Honor App Market, Oppo App Market, Vivo V-Appstore ve Palm Store gibi alternatif mağazaları da kapsayacak.

Google buna rağmen kullanıcıların doğrulanmamış uygulamaları tamamen yüklemesini engellemeyecek. Android Debug Bridge (ADB) üzerinden veya gelişmiş yükleme akışı kullanılarak kayıtlı olmayan uygulamalar cihazlara kurulabilecek. Şirket, ilk aşamadan elde edilecek geri bildirimlerin ardından geliştirici doğrulama zorunluluğunu 2027 yılında küresel çapta yaygınlaştırmayı planlıyor.

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Yeni sistem özellikle uygulamalarını Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland'da dağıtan geliştiricileri doğrudan ilgilendiriyor. Bu ülkelerde faaliyet gösteren geliştiricilerin Eylül ayı sonuna kadar doğrulama süreçlerini tamamlaması gerekecek. Böylece Android ekosisteminde uygulama kaynağının daha net şekilde doğrulanabildiği yeni bir döneme geçilmiş olacak.

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