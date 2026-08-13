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    Android'de NameDrop dönemi başladı: Google Tap to Share'i duyurdu

    Google, Apple'ın NameDrop özelliğine benzer şekilde çalışan Tap to Share özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellik, telefonları yaklaştırarak kişi bilgileri, fotoğraf ve video paylaşımına imkan tanıyor

    Android'de NameDrop dönemi başladı: Google Tap to Share'i duyurdu Tam Boyutta Gör
    Google, Android cihazlar arasında hızlı içerik ve kişi bilgisi paylaşımını sağlayan Tap to Share özelliğini resmi olarak kullanıma sundu. Bir süredir Apple'ın NameDrop özelliğine Android tarafındaki alternatif olarak geliştirildiği konuşulan özellik, ilk aşamada belirli Pixel ve Samsung modellerinde kullanılabilecek.

    Android'e NameDrop geliyor

    Google'ın paylaştığı bilgilere göre Tap to Share, şu anda Pixel 6 ve daha yeni Pixel modellerinde destekleniyor. Samsung tarafında ise Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modelleri özelliği kullanabilecek. Google, desteğin yıl sonuna kadar daha fazla Android cihaza genişletileceğini duyurdu.

    Özelliğin kullanımı ise oldukça basit. Kullanıcıların kişi bilgilerini paylaşmak için ana ekranda olması ve iki telefonu birbirine yaklaştırması yeterli. Telefonlar arasında anında iki yönlü kişi kartı paylaşımı gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcılar kişi kartındaki hangi bilgilerin paylaşılacağını seçebildiği gibi yalnızca karşı taraftan bilgi almayı da tercih edebiliyor.

    Tap to Share yalnızca kişi bilgileriyle sınırlı değil. Fotoğraf ve video paylaşımı için herhangi bir uygulamadaki Paylaş menüsünün açılması ve iki desteklenen telefonun birbirine yaklaştırılması gerekiyor. Böylece içerik aktarımı başlatılabiliyor. Google'ın yeni özelliği, Android'deki mevcut Quick Share altyapısıyla birlikte çalışıyor. Kullanıcılar Tap to Share'i istemedikleri zaman Ayarlar > Google > Quick Share > Tap to Share yolunu izleyerek devre dışı bırakabiliyor.

    Google'ın özelliği daha fazla cihaza yaymasıyla birlikte Tap to Share'in Android ekosistemindeki standart hızlı paylaşım yöntemlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

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