Android'de NameDrop dönemi başladı: Google Tap to Share'i duyurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, Android cihazlar arasında hızlı içerik ve kişi bilgisi paylaşımını sağlayan Tap to Share özelliğini resmi olarak kullanıma sundu. Bir süredir Apple'ın NameDrop özelliğine Android tarafındaki alternatif olarak geliştirildiği konuşulan özellik, ilk aşamada belirli Pixel ve Samsung modellerinde kullanılabilecek.

Android'e NameDrop geliyor

Google'ın paylaştığı bilgilere göre Tap to Share, şu anda Pixel 6 ve daha yeni Pixel modellerinde destekleniyor. Samsung tarafında ise Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modelleri özelliği kullanabilecek. Google, desteğin yıl sonuna kadar daha fazla Android cihaza genişletileceğini duyurdu.

Özelliğin kullanımı ise oldukça basit. Kullanıcıların kişi bilgilerini paylaşmak için ana ekranda olması ve iki telefonu birbirine yaklaştırması yeterli. Telefonlar arasında anında iki yönlü kişi kartı paylaşımı gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcılar kişi kartındaki hangi bilgilerin paylaşılacağını seçebildiği gibi yalnızca karşı taraftan bilgi almayı da tercih edebiliyor.

Tap to Share yalnızca kişi bilgileriyle sınırlı değil. Fotoğraf ve video paylaşımı için herhangi bir uygulamadaki Paylaş menüsünün açılması ve iki desteklenen telefonun birbirine yaklaştırılması gerekiyor. Böylece içerik aktarımı başlatılabiliyor. Google'ın yeni özelliği, Android'deki mevcut Quick Share altyapısıyla birlikte çalışıyor. Kullanıcılar Tap to Share'i istemedikleri zaman Ayarlar > Google > Quick Share > Tap to Share yolunu izleyerek devre dışı bırakabiliyor.

Google Pixel Tag tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 17 sa. önce eklendi

Google'ın özelliği daha fazla cihaza yaymasıyla birlikte Tap to Share'in Android ekosistemindeki standart hızlı paylaşım yöntemlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: