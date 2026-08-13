Android'de NameDrop dönemi başladı: Google Tap to Share'i duyurdu

Android'e NameDrop geliyor
Google'ın paylaştığı bilgilere göre Tap to Share, şu anda Pixel 6 ve daha yeni Pixel modellerinde destekleniyor. Samsung tarafında ise Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modelleri özelliği kullanabilecek. Google, desteğin yıl sonuna kadar daha fazla Android cihaza genişletileceğini duyurdu.
Özelliğin kullanımı ise oldukça basit. Kullanıcıların kişi bilgilerini paylaşmak için ana ekranda olması ve iki telefonu birbirine yaklaştırması yeterli. Telefonlar arasında anında iki yönlü kişi kartı paylaşımı gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcılar kişi kartındaki hangi bilgilerin paylaşılacağını seçebildiği gibi yalnızca karşı taraftan bilgi almayı da tercih edebiliyor.
Google'ın özelliği daha fazla cihaza yaymasıyla birlikte Tap to Share'in Android ekosistemindeki standart hızlı paylaşım yöntemlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: