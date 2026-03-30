Android’e AirDrop benzeri yeni özellik geliyor

Yeni dosya paylaşım özelliği yolda
Geliştirilen özellik, Quick Share uygulaması üzerinden çalışacak ve NFC’yi tetikleyici olarak kullanacak. Dosya aktarımının kendisi ise Quick Share tarafından gerçekleştirilecek. Bu yaklaşım, paylaşım deneyiminin marka bağımsız olmasına imkan tanıyor ve özelliğin yalnızca Samsung cihazlarına özel kalmayacağını gösteriyor.
Tüm bu bulgular bir araya getirildiğinde Samsung ve Google'ın Quick Share üzerinden AirDrop benzeri paylaşım özelliğini Android genelinde hayata geçirmeye hazırlandığı görülüyor. Özelliğin ne zaman yaygınlaşacağı kesin olarak bilinmiyor ancak One UI 9 ve Android 17 referansları, resmi duyurunun Android 17'nin stabil sürümüyle birlikte gelme ihtimalini güçlendiriyor. Samsung cihazlarının bu yeniliği ilk deneyimleyen cihazlar arasında olması da olası görünüyor.