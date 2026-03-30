Android’e AirDrop benzeri yeni özellik geliyor

Tam Boyutta Gör Android ekosistemi yakında Apple’ın AirDrop sistemine benzer bir “tap to share” özelliği kazanabilir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar sadece iki telefonu birbirine yaklaştırarak dosya ve iletişim bilgilerini hızlıca paylaşabilecek. Android Authority’nin haberine göre ilk işaretler Samsung’un One UI 9 arayüzü, Google Play Services ve Android 17 sistem kodunda ortaya çıktı.

Geliştirilen özellik, Quick Share uygulaması üzerinden çalışacak ve NFC’yi tetikleyici olarak kullanacak. Dosya aktarımının kendisi ise Quick Share tarafından gerçekleştirilecek. Bu yaklaşım, paylaşım deneyiminin marka bağımsız olmasına imkan tanıyor ve özelliğin yalnızca Samsung cihazlarına özel kalmayacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Sistemde ayrıca Apple’ın NameDrop sistemine benzer bir işlev gören “Gesture Exchange” adında bir yapı bulunuyor. Bu yapı, cihazların birbirine dokundurularak veya yakınlaştırılarak iletişim bilgisi veya dosya paylaşmasını sağlıyor. Android 17 beta ve Canary sürümlerinde ortaya çıkan “TapToShare” servisi ise özelliğin sistem düzeyinde tüm Android cihazlarda çalışacak şekilde tasarlandığını doğruluyor.

Tüm bu bulgular bir araya getirildiğinde Samsung ve Google’ın Quick Share üzerinden AirDrop benzeri paylaşım özelliğini Android genelinde hayata geçirmeye hazırlandığı görülüyor. Özelliğin ne zaman yaygınlaşacağı kesin olarak bilinmiyor ancak One UI 9 ve Android 17 referansları, resmi duyurunun Android 17’nin stabil sürümüyle birlikte gelme ihtimalini güçlendiriyor. Samsung cihazlarının bu yeniliği ilk deneyimleyen cihazlar arasında olması da olası görünüyor.

