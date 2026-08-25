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    Android’e araç tutmasını önleyecek özellik geliyor

    Google, Android 17 ile araç tutmasını azaltmayı hedefleyen yeni bir özelliği devreye alıyor. Geliştirilen özellik, ekrana eklenen sanal noktalar yardımıyla mide bulantısını azaltacak.

    Android’e araç tutmasını önleyecek özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, hareket halindeki araçlarda telefon kullanırken yaşanan araç tutmasını azaltmayı veya tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Motion Assist özelliğini Android cihazlara sunmaya başlıyor. Apple’ın 2024’te kullanıma açtığı Motion Cues sistemine benzer şekilde çalışan özellik, Android 17 ile birlikte kullanıcılara ulaşacak.

    Ekrandaki noktalar hareketi takip ediyor

    Araç tutmasının temel nedenlerinden biri, gözlerin sabit bir ekrana bakarken iç kulağın aracın hareketlerini algılaması. Araç viraj aldığında, hızlandığında veya fren yaptığında iç kulak bu hareketi hissederken ekrandaki görüntünün sabit kalması, beyin açısından bir uyumsuzluk oluşturuyor ve mide bulantısı gibi belirtilere yol açabiliyor.

    Google’ın Motion Assist çözümü bu uyumsuzluğu azaltmak için telefonun ivmeölçer ve jiroskopundan gelen hareket verilerini kullanıyor. Sistem, ekranın kenarlarına hareket göstergeleri olarak noktalar yerleştiriyor ve bu noktaları aracın hareketiyle eş zamanlı şekilde hareket ettiriyor.

    Örneğin araç sağa döndüğünde noktalar ekran üzerinde sola doğru hareket ediyor. Araç fren yaptığında ise noktalar öne doğru kayıyor. Böylece ekrandaki görsel hareket ile kullanıcının iç kulağının algıladığı araç hareketi arasında daha fazla uyum oluşturuluyor.

    Bu yaklaşımın yalnızca teorik bir çözüm olmadığı, Apple cihazlarında kullanılan benzer sistemin araç tutmasını azaltmada etkili olduğuna dair deneyimler bulunduğu aktarılıyor.

    Android 17 ile geliyor

    Android’e araç tutmasını önleyecek özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, Motion Assist kapsamında hareket göstergelerinin saydamlık seviyesinin ayarlanmasına ve farklı şekil ile renk seçenekleri arasından seçim yapılmasına da izin verecek. Ayrıca hızlı ayarlar bölümünden bu özellik istendiği şekilde açılıp kapatılabilecek.

    Motion Assist, Android 17’nin yeni özelliklerinden biri olarak kullanıma sunuluyor. Google ise ilk etapta bu özelliği bazı Pixel kullanıcılarının erişimine açmaya başlamış durumda.

    Özelliğin cihazına gelip gelmediğini kontrol etmek isteyen kullanıcıların Google Ayarları içerisindeki Profiliniz ve Tüm Hizmetler bölümüne bakması gerekiyor.

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    J
    Jikoxmarley 3 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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