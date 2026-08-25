Android’e araç tutmasını önleyecek özellik geliyor

Ekrandaki noktalar hareketi takip ediyor
Araç tutmasının temel nedenlerinden biri, gözlerin sabit bir ekrana bakarken iç kulağın aracın hareketlerini algılaması. Araç viraj aldığında, hızlandığında veya fren yaptığında iç kulak bu hareketi hissederken ekrandaki görüntünün sabit kalması, beyin açısından bir uyumsuzluk oluşturuyor ve mide bulantısı gibi belirtilere yol açabiliyor.
Google’ın Motion Assist çözümü bu uyumsuzluğu azaltmak için telefonun ivmeölçer ve jiroskopundan gelen hareket verilerini kullanıyor. Sistem, ekranın kenarlarına hareket göstergeleri olarak noktalar yerleştiriyor ve bu noktaları aracın hareketiyle eş zamanlı şekilde hareket ettiriyor.
Örneğin araç sağa döndüğünde noktalar ekran üzerinde sola doğru hareket ediyor. Araç fren yaptığında ise noktalar öne doğru kayıyor. Böylece ekrandaki görsel hareket ile kullanıcının iç kulağının algıladığı araç hareketi arasında daha fazla uyum oluşturuluyor.
Bu yaklaşımın yalnızca teorik bir çözüm olmadığı, Apple cihazlarında kullanılan benzer sistemin araç tutmasını azaltmada etkili olduğuna dair deneyimler bulunduğu aktarılıyor.
Android 17 ile geliyor
Motion Assist, Android 17’nin yeni özelliklerinden biri olarak kullanıma sunuluyor. Google ise ilk etapta bu özelliği bazı Pixel kullanıcılarının erişimine açmaya başlamış durumda.
Özelliğin cihazına gelip gelmediğini kontrol etmek isteyen kullanıcıların Google Ayarları içerisindeki Profiliniz ve Tüm Hizmetler bölümüne bakması gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim