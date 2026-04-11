Android'e NameDrop rakibi Dokunarak Paylaş özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Google, Android ekosistemine Apple’ın NameDrop özelliğine benzer yeni bir dosya paylaşım sistemi kazandırmaya hazırlanıyor. Dokunarak Paylaş olarak adlandırılan bu özellik, iki Android cihazın fiziksel olarak birbirine yaklaştırılmasıyla hızlı veri aktarımı yapılmasını sağlıyor. İlk olarak Kasım ayında geliştirildiği ortaya çıkan sistem, Aralık ayında yayımlanan bir video ile çalışma prensibini göstermişti. Son olarak ortaya çıkan kullanıcı arayüzü detayları ise hem özelliğin adını hem de kullanım deneyimini daha net hale getirdi.

NFC tabanlı paylaşım deneyimi yeniden şekilleniyor

Dokunarak Paylaş özelliği, temelde NFC teknolojisini kullanarak çalışıyor ancak klasik Android Beam deneyiminden daha gelişmiş bir etkileşim modeli sunuyor. Kullanıcıların öncelikle cihazlarının kilidini açması ve iki telefonu ekranları yukarı bakacak şekilde birbirine temas ettirmesi gerekiyor. Sistem, bu temas sonrasında bir parıltı animasyonu ile bağlantının kurulduğunu görsel olarak ifade ediyor. Bu animasyon, kullanıcıya işlemin gerçekleştiğine dair anlık geri bildirim sunarak süreci daha anlaşılır hale getiriyor.

Eğer cihazlar bu şekilde eşleşmezse, alternatif bir yöntem olarak telefonların sırt sırta getirilmesi öneriliyor. Bu durum, Android cihazlarda NFC çiplerinin konumunun üreticiden üreticiye değişiklik göstermesinden kaynaklanıyor. Örneğin bazı modellerde çip arka panelin ortasında yer alırken, bazılarında üst bölüme konumlandırılabiliyor. Bu da standart bir temas noktası oluşturmayı zorlaştırıyor. Google’ın bu fiziksel farklılıkları yazılım tarafında telafi etmeye çalıştığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Yeni arayüz tasarımında, kullanıcıya süreci adım adım anlatan açıklamalar dikkat çekiyor. İlk ekranda kısa bir bilgilendirme yer alırken, ikinci aşamada görsel animasyonla eşleşme süreci destekleniyor. Üçüncü aşamada ise kişi paylaşım ekranının daha gelişmiş bir versiyonu sunuluyor. Bu ekran, daha önce sızdırılan ilk tasarıma göre daha modern ve kullanıcı dostu bir yapıya evrilmiş durumda.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz netleşmiş değil. Ancak Google’ın geçmişteki dağıtım stratejileri göz önüne alındığında, ilk etapta Google Pixel cihazlara özel olarak sunulması muhtemel görünüyor. Daha sonra ise kademeli olarak diğer Android üreticilerine açılması bekleniyor. Ayrıca özelliğin olası bir Android 17 sürümüyle birlikte resmi olarak duyurulabileceği de konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor. Bu senaryo gerçekleşirse, Android ekosisteminde cihazlar arası veri paylaşımının daha sezgisel ve hızlı hale gelmesi mümkün olabilir.

