Android'e NameDrop rakibi Dokunarak Paylaş özelliği geliyor

NFC tabanlı paylaşım deneyimi yeniden şekilleniyor
Dokunarak Paylaş özelliği, temelde NFC teknolojisini kullanarak çalışıyor ancak klasik Android Beam deneyiminden daha gelişmiş bir etkileşim modeli sunuyor. Kullanıcıların öncelikle cihazlarının kilidini açması ve iki telefonu ekranları yukarı bakacak şekilde birbirine temas ettirmesi gerekiyor. Sistem, bu temas sonrasında bir parıltı animasyonu ile bağlantının kurulduğunu görsel olarak ifade ediyor. Bu animasyon, kullanıcıya işlemin gerçekleştiğine dair anlık geri bildirim sunarak süreci daha anlaşılır hale getiriyor.
Eğer cihazlar bu şekilde eşleşmezse, alternatif bir yöntem olarak telefonların sırt sırta getirilmesi öneriliyor. Bu durum, Android cihazlarda NFC çiplerinin konumunun üreticiden üreticiye değişiklik göstermesinden kaynaklanıyor. Örneğin bazı modellerde çip arka panelin ortasında yer alırken, bazılarında üst bölüme konumlandırılabiliyor. Bu da standart bir temas noktası oluşturmayı zorlaştırıyor. Google’ın bu fiziksel farklılıkları yazılım tarafında telafi etmeye çalıştığı görülüyor.
Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz netleşmiş değil. Ancak Google'ın geçmişteki dağıtım stratejileri göz önüne alındığında, ilk etapta Google Pixel cihazlara özel olarak sunulması muhtemel görünüyor. Daha sonra ise kademeli olarak diğer Android üreticilerine açılması bekleniyor. Ayrıca özelliğin olası bir Android 17 sürümüyle birlikte resmi olarak duyurulabileceği de konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor. Bu senaryo gerçekleşirse, Android ekosisteminde cihazlar arası veri paylaşımının daha sezgisel ve hızlı hale gelmesi mümkün olabilir.
