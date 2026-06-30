Android'in yeni özelliği bulut depolama kullanımını azaltacak

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Tam Boyutta Gör Google, Android kullanıcılarına verileri üzerinde daha fazla kontrol sunacak yeni bir yedekleme özelliğini test etmeye başladı. Daha önce yalnızca tüm sistemi kapsayan yedekleme seçeneği sunan Android, yakında uygulama bazında yedekleme açma ve kapatma imkanı sağlayabilir.

İlk olarak 2025 yılının Kasım ayında ortaya çıkan özellik, şimdi bazı Android Beta kullanıcılarında görünmeye başladı. Bu da Google'ın geliştirme sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktığını gösteriyor.

Android kullanıcıları yedekleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak

Mevcut Android yedekleme sistemi, etkinleştirildiğinde desteklenen uygulamaların verilerini otomatik olarak Google hesabına yedekliyor. Ancak kullanıcılar hangi uygulamaların verilerinin buluta kaydedileceğini seçemiyor. Bu durum, özellikle gizlilik konusunda hassas olan veya depolama alanını daha verimli kullanmak isteyen kullanıcılar için uzun süredir eleştiriliyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, belirli uygulamaların verilerini yedekleme dışında bırakılabilecek ve yalnızca istenen uygulamaların verileri buluta aktarılabilecek.

Tam Boyutta Gör Android Authority'nin haberine göre, AssembleDebug'un Telegram kanalındaki bir kullanıcı özelliğin Android Beta programında aktif hale geldiğini bildirdi. Şimdilik oldukça sınırlı sayıda kullanıcıya ulaştığı belirtilen özelliğin önümüzdeki aylarda daha geniş bir kitleye sunulması bekleniyor.

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Uygulama bazında yedekleme seçeneği, kullanıcıların istemedikleri verilerin buluta yüklenmesini engellerken aynı zamanda gereksiz uygulama verilerinin yedekleme alanını doldurmasının da önüne geçecek. Özellikle büyük veri kullanan uygulamalar veya hassas bilgiler içeren servisler için bu kontrol mekanizması önemli bir avantaj sağlayabilir.

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Android'e uygulama bazlı yedekleme kontrolü geliyor

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