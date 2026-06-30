Android'in yeni özelliği bulut depolama kullanımını azaltacak

İlk olarak 2025 yılının Kasım ayında ortaya çıkan özellik, şimdi bazı Android Beta kullanıcılarında görünmeye başladı. Bu da Google'ın geliştirme sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktığını gösteriyor.
Android kullanıcıları yedekleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak
Mevcut Android yedekleme sistemi, etkinleştirildiğinde desteklenen uygulamaların verilerini otomatik olarak Google hesabına yedekliyor. Ancak kullanıcılar hangi uygulamaların verilerinin buluta kaydedileceğini seçemiyor. Bu durum, özellikle gizlilik konusunda hassas olan veya depolama alanını daha verimli kullanmak isteyen kullanıcılar için uzun süredir eleştiriliyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, belirli uygulamaların verilerini yedekleme dışında bırakılabilecek ve yalnızca istenen uygulamaların verileri buluta aktarılabilecek.
Uygulama bazında yedekleme seçeneği, kullanıcıların istemedikleri verilerin buluta yüklenmesini engellerken aynı zamanda gereksiz uygulama verilerinin yedekleme alanını doldurmasının da önüne geçecek. Özellikle büyük veri kullanan uygulamalar veya hassas bilgiler içeren servisler için bu kontrol mekanizması önemli bir avantaj sağlayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş