Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android'in yeni özelliği bulut depolama kullanımını azaltacak

    Yeni özellikle birlikte Android kullanıcıları, belirli uygulamaların verilerini yedekleme dışında bırakılabilecek ve yalnızca istenen uygulamaların verileri buluta aktarılabilecek.

    Android'e uygulama bazlı yedekleme kontrolü geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, Android kullanıcılarına verileri üzerinde daha fazla kontrol sunacak yeni bir yedekleme özelliğini test etmeye başladı. Daha önce yalnızca tüm sistemi kapsayan yedekleme seçeneği sunan Android, yakında uygulama bazında yedekleme açma ve kapatma imkanı sağlayabilir.

    İlk olarak 2025 yılının Kasım ayında ortaya çıkan özellik, şimdi bazı Android Beta kullanıcılarında görünmeye başladı. Bu da Google'ın geliştirme sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktığını gösteriyor.

    Android kullanıcıları yedekleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak

    Mevcut Android yedekleme sistemi, etkinleştirildiğinde desteklenen uygulamaların verilerini otomatik olarak Google hesabına yedekliyor. Ancak kullanıcılar hangi uygulamaların verilerinin buluta kaydedileceğini seçemiyor. Bu durum, özellikle gizlilik konusunda hassas olan veya depolama alanını daha verimli kullanmak isteyen kullanıcılar için uzun süredir eleştiriliyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, belirli uygulamaların verilerini yedekleme dışında bırakılabilecek ve yalnızca istenen uygulamaların verileri buluta aktarılabilecek.

    Android'e uygulama bazlı yedekleme kontrolü geliyor Tam Boyutta Gör
    Android Authority'nin haberine göre, AssembleDebug'un Telegram kanalındaki bir kullanıcı özelliğin Android Beta programında aktif hale geldiğini bildirdi. Şimdilik oldukça sınırlı sayıda kullanıcıya ulaştığı belirtilen özelliğin önümüzdeki aylarda daha geniş bir kitleye sunulması bekleniyor.

    Uygulama bazında yedekleme seçeneği, kullanıcıların istemedikleri verilerin buluta yüklenmesini engellerken aynı zamanda gereksiz uygulama verilerinin yedekleme alanını doldurmasının da önüne geçecek. Özellikle büyük veri kullanan uygulamalar veya hassas bilgiler içeren servisler için bu kontrol mekanizması önemli bir avantaj sağlayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 3 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 ve 2. vitese zor geçiyor araba su kaynatıyor komik maniler dışarıdan gelen internet kablosu nasıl bağlanır renkleri ppf kaplama ankara

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X1504va-bq5382w
    ASUS X1504va-bq5382w
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum