    Google yeni geliştirici kuralı ile harici APK yüklemelerine gözünü dikti

    Google Play geliştirici platformunun yayınladığı yeni kurallar ile bir uygulamanın tüm kimlik bilgileri ve imza anahtarları zorunlu olarak Google bünyesinde toplanacak.

    Android
    Uygulama dünyasında App Store her daim sıkı sıkıya kapalı ekosistemi ile bilinir ve mağaza harici uygulama yüklemek için çok çetrefilli yollardan geçmek gerekir. Android ise her zaman özgürlükten dem vursa da özellikle üçüncü taraf uygulama mağazalarının ayakta durmasını sağlayan harici APK yükleme konusuna son dönemde kafayı takmış durumda. 

    Google Play geliştiricilerine yeni düzenleme

    Google tarafından duyurulan yeni düzenleme kapsamında Android’de uygulama yayınlamak isteyen tüm geliştiricilerden devlet tarafından verilmiş kimlik belgesi, uygulama kimlikleri ve imza anahtarları istenecek. Bunun anlamı mağaza kaynağı ne olursa olsun Android ekosistemindeki tüm uygulamaların anahtarları Google’ın elinde olacak.

    Android uygulamalarına alternatif bir platform sunan F-Droid, yeni kuralların bugünkü haliyle F-Droid projesini ve benzeri özgür uygulama dağıtım kaynaklarını sona erdirebileceğini açıkladı. 15 yılı aşkın süredir ücretsiz ve açık kaynaklı uygulamaların merkezi olan F-Droid, Android’in APK yükleme özelliğini şeffaf ve güvenli bir alternatif olarak sunuyordu. Şimdi bu esneklik ortadan kalkabilir.

    Google ise hamlesini güvenlik gerekçesine dayandırıyor ve kötü amaçlı yazılımları engellemek istediğini belirtiyor. Uzmanlar sistemin asıl bedelini, kişisel kimlik paylaşmak istemeyen küçük geliştiriciler ve gizlilik odaklı projelerin ödeyeceğini belirtiyor. Bir geliştiricinin kaydı iptal edilirse, uygulamalarının aniden sahipsiz kalabileceği uyarısı yapılıyor. Tahminlere göre, F-Droid’deki 4.000’den fazla uygulamanın %30’u bu şartlara uyum sağlayamayabilir.

    Ayrıca uzmanlar Play Store’un kendisinin bile defalarca zararlı uygulamalara ev sahipliği yaptığını hatırlatıyor. F-Droid gibi platformlarda ise açık kaynak kod ve topluluk denetimi güvenliği sağlayan unsurlar olarak öne çıkıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 18 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

