Google Play Games Level Up programı başladı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Android geliştiricilerine yönelik olarak daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için duyurulan Google Play Games Level Up programının ilk büyük aşaması devreye girdi. Program 1 yılda tamamlanacak.

Google Play Games Level Up nedir?

Google Play Games Level Up programı hem oyuncuların hem de oyun geliştiricilerin deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Programın kapsamında Android oyunculuğunu çok daha entegre, ödüllendirici ve cihazlar arası akıcı bir hale getirmek yer alıyor.

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Oyuncu tarafında Level Up programı, tamamen kişiselleştirilmiş yeni bir "You" (Sen) sekmesi ve Play Games Sidekick adında yenilikçi bir oyun içi arayüz ile geliyor. Play Store üzerinde yer alacak "You" sekmesi sayesinde kullanıcılar, son oynadıkları oyunlara ait özel etkinlikleri, başarımları, güncellemeleri ve Google Play Points kuponlarını doğrudan tek bir merkezden takip edebilecekler.

Bir süredir beta olarak test edilen ve sağ taraftan sürükleyerek ekrana gelen Play Games Sidekick ya da Oyun Arkadaşı penceresi ise ödüller, görevler ve ligleri gösterirken cihaz performansı, ekran görüntüsü alma ya da ekran kaydı gibi seçenekler sunuyor.

Geliştirici tarafında ise belirlenen kullanıcı deneyimi standartlarını yerine getiren oyunlara Play Store'un en görünür vitrinlerinde, editör seçimlerinde ve özel kampanya alanlarında gelişmiş keşfedilebilirlik ve öne çıkarma avantajları sunulacak. Google'ın yayınladığı yönergeleri eksiksiz uygulayan, oyunlarını mobilin yanı sıra PC, Android TV veya katlanabilir ekranlar gibi farklı form faktörlerine optimize eden üreticiler, daha düşük hizmet bedeli (komisyon oranları) avantajından yararlanmaya hak kazanacak.

Temmuz 2026 itibariyle belirli ülkelerde devreye giren Google Play Games Level Up programının kuralları ikinci dalga ülkelere Eylül ayında gelecek. Ülkemize ise 2027 ortalarında giriş yapması bekleniyor.

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