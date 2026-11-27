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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google Play platformundaki uygulama geliştiricileri için yeni bir dönem başlıyor. Şirket, 2027 yılından itibaren ticari kazanç sağlayan tüm geliştiricilerin telefon ve adres bilgilerini herkese açık şekilde yayımlayacak. Avrupa Birliği kurallarına uyum sağlamak için alınan bu karar, özellikle evden çalışan bağımsız geliştiricilerde ciddi gizlilik endişesi yaratıyor. Üstelik bu zorunluluk, bölge kısıtlaması olmadan tüm dünyada uygulanacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Google, 2027'den itibaren Android uygulama geliştiricilerinin önemli bir bölümünden telefon numarası ve adres bilgilerini herkese açık şekilde paylaşmalarını isteyecek. Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum amacıyla getirilen değişiklik, dünya genelindeki geliştiricileri kapsayacak.

Geliştiricilere adres ve telefon numarası zorunluluğu

Google, Google Play üzerinden uygulama yayımlayan geliştiricilerin yeni düzenlemelere uyum sağlaması için bir takvim belirledi. Buna göre geliştiricilerin 1 Şubat 2027'ye kadar İngiltere ve Avrupa mevzuatına göre ticari faaliyet yürütüp yürütmediklerini beyan etmeleri gerekiyor.

İngiltere ve Avrupa Birliği mevzuatına dayanan bu sınıflandırmada, uygulamalarından gelir elde eden geliştiriciler ‘tacir’ olarak değerlendirilebiliyor. Özellikle düzenli veya yüksek miktarda gelir elde edilmesi, bu kapsamda belirleyici oluyor. Uygulamalarını yalnızca hobi amacıyla geliştiren, herhangi bir ticari gelir elde etmeyen veya İngiltere ve Avrupa'da uygulama yayımlamayan geliştiriciler ise bu zorunluluktan muaf tutuluyor.

Bu kapsamda ticari faaliyet yürüttüğünü beyan eden geliştiricilerin iletişim bilgileri 1 Mart 2027 itibarıyla herkese açık hale getirilecek. Paylaşılması istenen bilgiler arasında telefon numarası ve fiziksel adres de bulunuyor. Üstelik Google, bu bilgileri yalnızca Avrupa'da değil, dünya genelinde yayımlamayı planlıyor.

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Yeni düzenleme özellikle bağımsız uygulama geliştiricileri açısından gizlilik endişelerini beraberinde getiriyor. Zira ofisi bulunmayan bağımsız geliştiriciler, ev adreslerini internet üzerinden herkese açık hale getirmek zorunda kalabilir.

Bazı geliştiriciler, yalnızca bu zorunluluğu karşılamak için özel ofis kiralamayı bile değerlendiriyor. The Elec'e konuşan bağımsız bir geliştirici de yeni kurallar nedeniyle böyle bir seçeneği düşündüğünü belirtiyor.

Google'ın yaklaşımı, aynı Avrupa Birliği düzenlemelerine tabi olan Apple'ın uygulamasıyla da farklılık gösteriyor. Apple, geliştiricilerin adres bilgilerini dünya genelinde yayımlamak yerine yalnızca ilgili Avrupa ülkelerinde görünür hale getirecek. Şirket ayrıca geliştiricilerin posta kutusu adresi kullanmasına da izin veriyor. Google böyle bir alternatif sunmuyor.

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Android geliştiricilerinin adresi herkese açık olacak

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