Android Halo geliyor: Yapay zeka ajanları kullanıcıyla sürekli iletişimde olacak

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Tam Boyutta Gör Google, Android cihazlarda yapay zeka ajanlarını daha görünür ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlayan yeni özelliği Android Halo hakkında daha fazla ayrıntı paylaştı. Şirket, özelliğin yapay zeka destekli görevlerin arka planda yürütülmesini sağlarken kullanıcıların süreçten haberdar olmasına imkan vereceğini belirtti.

Yapay zeka işlemleri durum çubuğunda gözükecek

Google AI Studio Ürün Lideri Logan Kilpatrick ile gerçekleştirdiği söyleşide konuşan Android Başkanı Sameer Samat, Android Halo'nun durum çubuğunda özel bir alan sunacağını söyledi. Bu alan sayesinde Gemini ve diğer yapay zeka ajanları, arka planda çalışırken kullanıcılara görevlerin durumu hakkında bilgi verebilecek ve gerektiğinde geri bildirim isteyebilecek.

Tam Boyutta Gör Samat'a göre yapay zeka ajanları gelecekte daha fazla görevi bağımsız olarak yerine getirecek. Ancak bazı durumlarda kullanıcıya soru yöneltmeleri, ilerleme güncellemeleri paylaşmaları veya tamamlanan görevlerin sonuçlarını göstermeleri gerekecek. Android Halo, kullanıcıların bu etkileşimler için sürekli olarak ilgili yapay zeka uygulamasına dönmesini gereksiz hale getirmeyi hedefliyor.

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Google, Android Halo'yu ilk kez Mayıs ayında düzenlenen Google I/O etkinliğinde tanıtmıştı. O dönemde paylaşılan kısa bir tanıtım videosunda, Gemini'nin bir görev üzerinde çalıştığını gösteren küçük bir durum göstergesi ekranın üst kısmında beliriyordu. Şirket, bu yaklaşımın kullanıcıları yapay zekanın yaptığı işlemler hakkında bilgilendirirken mevcut deneyimi kesintiye uğratmayacağını ifade etmişti.

Samat ayrıca Android'in geleneksel bir işletim sistemi olmaktan çıkarak "akıllı bir sistem" haline dönüşmeye başladığını vurguladı. Bu yeni yaklaşımda kullanıcılar yalnızca yapmak istedikleri şeyi ifade edecek, sistem ise gerekli bağlamı anlayarak işlemleri kendisi gerçekleştirecek.

Google henüz Android Halo'nun ne zaman kullanıma sunulacağını açıklamasa da, şirketin Android'i yapay zeka merkezli bir platforma dönüştürme stratejisinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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