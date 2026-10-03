Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android için Chrome kayıtlı şifreleri parmak iziyle koruyacak

    Google, Chrome'da kayıtlı şifreler için biyometrik kontrolü test ediyor. Bu özellik, şifre otomatik doldurulmadan önce parmak izi, yüz tanıma veya başka bir yöntemle onay vermenizi gerektirecek.

    google chrome android kayıtlı şifreler parmak izi ile doğrulama Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome'un kayıtlı şifreleri otomatik doldurmadan önce parmak izi veya yüz taraması yapılmasını gerektiren bir özelliği test ediyor.

    Bu özelliği bir yıldan uzun bir süre önce test edip geri çeken Google, şimdi en son Chrome Canary sürümünde yeniden aktif etti. Bu ek doğrulama adımı, kilidi açık cihaza sahip birinin kayıtlı tüm web sitesi şifrelerinize erişmesini engelleyecek.

    Parolalar otomatik doldurulmadan önce güvenlik kontrolü

    Özellik açıldıktan sonra, kayıtlı giriş bilgisine dokunulduğunda Chrome şifreyi doldurmadan önce kimlik doğrulama isteyecek. Telefonun kilidi açık olsa bile, tarayıcıda kayıtlı tüm şifrelere erişmek ya da sitelerde parola alanlarını otomatik doldurmak için bu güvenlik adımından geçmek gerekecek.

    Bu ek adım, Google Parola Yöneticisi'ndeki bir güvenlik açığını da kapayacak. Biyometrik korumalı şifre doldurma özelliği halihazırda çeşitli uygulamalarda mevcut olsa da, Chrome geçmişte tarayıcı içi otomatik doldurma işlemini farklı bir şekilde ele alıyordu. Google daha önce bu koruma özelliğinin yakında Chrome'a ​​geleceğinin sinyallerini vermişti; Canary testleri ise şirketin bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor.

    Google, bu özelliği kullanıma sunduğunda kilidi açık bir telefonun çalınması durumunda kayıtlı tüm web sitesi şifrelerine otomatik olarak erişim sağlanmasının önüne geçilmiş olacak. Şu anda Chrome Canary bir test ortamı niteliğinde ve Google henüz kararlı sürüm için bir yayın tarihi açıklamadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lg çamaşır makinesi yorumları enjektör temizleyici nasıl kullanılır media markt fatura sorgulama lpg enjektör arızası belirtileri özcan aykın 55 günde tyt fizik pdf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5 PRO
    OPPO A5 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15
    MSI KATANA 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum