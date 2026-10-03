Android için Chrome kayıtlı şifreleri parmak iziyle koruyacak

Tam Boyutta Gör Google, Chrome'un kayıtlı şifreleri otomatik doldurmadan önce parmak izi veya yüz taraması yapılmasını gerektiren bir özelliği test ediyor.

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Bu özelliği bir yıldan uzun bir süre önce test edip geri çeken Google, şimdi en son Chrome Canary sürümünde yeniden aktif etti. Bu ek doğrulama adımı, kilidi açık cihaza sahip birinin kayıtlı tüm web sitesi şifrelerinize erişmesini engelleyecek.

Parolalar otomatik doldurulmadan önce güvenlik kontrolü

Özellik açıldıktan sonra, kayıtlı giriş bilgisine dokunulduğunda Chrome şifreyi doldurmadan önce kimlik doğrulama isteyecek. Telefonun kilidi açık olsa bile, tarayıcıda kayıtlı tüm şifrelere erişmek ya da sitelerde parola alanlarını otomatik doldurmak için bu güvenlik adımından geçmek gerekecek.

Bu ek adım, Google Parola Yöneticisi'ndeki bir güvenlik açığını da kapayacak. Biyometrik korumalı şifre doldurma özelliği halihazırda çeşitli uygulamalarda mevcut olsa da, Chrome geçmişte tarayıcı içi otomatik doldurma işlemini farklı bir şekilde ele alıyordu. Google daha önce bu koruma özelliğinin yakında Chrome'a ​​geleceğinin sinyallerini vermişti; Canary testleri ise şirketin bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor.

Google, bu özelliği kullanıma sunduğunda kilidi açık bir telefonun çalınması durumunda kayıtlı tüm web sitesi şifrelerine otomatik olarak erişim sağlanmasının önüne geçilmiş olacak. Şu anda Chrome Canary bir test ortamı niteliğinde ve Google henüz kararlı sürüm için bir yayın tarihi açıklamadı.

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