Google Cihaz Takip Merkezi hatırlamanıza yardımcı olacak

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Tam Boyutta Gör Android işletim sistemi için Eylül ayında gelecek yeni güncelleme özellikle unutkanlığı olanlar için hayat kurtarıcı olabilir. Google Cihaz Takip Merkezi artık Gemini ile talimatlarınızı da kayıt altına alabiliyor.

Google Cihaz Takip Merkezi gelişiyor

Yeni güncelleme ile kullanıcılar farklı eşyaların yerini de kayıt altına alabilecekler. Örneğin kullanıcı pasaportunu evrak çantasının içerisine koyduğunu Hey Google aktivasyonu ile Google Cihaz Takip Merkezine kayıt edebilecek. Ayrıca fotoğraf da ekleyebilecek. Sonrasında ise soru sorarak yerini öğrenebilecek.

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Merkez bu şekilde kayıt edilmiş tüm eşyaları liste halinde sunabilecek. Yeni özellik Android 16 ve üzeri Gemini ve Google Cihaz Takip Merkezini destekleyen cihazlarda çalışacak. Diğer taraftan Android 17 için hareket halinde mide bulanıklığı yaşayanlar için ekrana hareketli baloncuklardan oluşan bir katman koyarak azaltmaya çalışan Hareket Asistanı ve Android 9 ve üzeri için Gemini Live ile görme engellilere kameradan yardımcı olan Rehberi Görüş özelliği de aynı dönemde kullanıma sunulacak.

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