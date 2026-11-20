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Oynat Google, Android'de geliştirici doğrulamasını Ocak 2027'de tüm dünyada zorunlu kılıyor. Yeni sistemle doğrulanmayan APK dosyalarının yüklenmesi engellenecek. Kötü amaçlı yazılımları önlemeyi amaçlayan Google, geliştiricilerden kimlik doğrulaması isteyecek. Kullanıcılar ise bu kısıtlamayı es geçmek için güvenlik uyarılarını onaylayıp tam 24 saat beklemek zorunda kalacak. Bu adımın, Android sisteminin açık yapısını ve esnekliğini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Google, Android cihazlara üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yüklenmesini etkileyecekgeliştirici doğrulama sistemini Ocak 2027 itibarıyla dünya genelinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni uygulamayla birlikte geliştiricisi Google tarafından doğrulanmamış uygulamaların yüklenmesi varsayılan olarak engellenecek.

Google, Android geliştirici doğrulama sistemini ilk olarak 2025 yılında duyurmuş, ancak karar geliştiriciler ve kullanıcılar arasında ciddi tartışmalara neden olmuştu. Şirket, gelen tepkilere rağmen uygulamayı hayata geçirme planından vazgeçmedi. Eylül 2026'da Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland'da başlatılan sistemin kapsamı şimdi küresel ölçekte genişletiliyor.

Google'ın açıklamasına göre doğrulama zorunluluğu Ocak 2027'de tüm bölgelerde kademeli olarak devreye girecek. Şirket, dağıtımın birkaç ay içerisinde tamamlanmasını bekliyor. Geliştiricilere ise uygulamaları engellenmeden önce kayıt işlemlerini tamamlamaları çağrısında bulunuyor.

Google, APK yüklemelerine yeni kısıtlamalar getiriyor

Doğrulama işlemi için geliştiricilerin resmi kimlik belgelerini sunması ve 25 dolar ücret ödemesi gerekiyor. Google, bu uygulamayla kötü amaçlı yazılım dağıtan kişilerin ve dolandırıcılık amacıyla sahte uygulamalar geliştiren grupların işini zorlaştırmayı hedefliyor.

Şirket, şu ana kadar Play Store dışında dağıtılan milyonlarca uygulamanın sisteme kaydedildiğini ve bunun dünya genelindeki Android uygulama yüklemelerinin yüzde 99'undan fazlasını kapsadığını belirtiyor.

Doğrulama altyapısı, Android 8 Oreo ve üzeri sürümlere sahip Google sertifikalı cihazlara da dağıtılmış durumda. Google ayrıca Samsung Galaxy Store, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion ve Vivo gibi büyük üçüncü taraf uygulama mağazalarıyla iş birliği yapıyor. Bu mağazalar, zorunluluk devreye girdiğinde yalnızca doğrulanmış geliştiricilerin uygulamalarını listeleyecek.

Google, tepkiler üzerine geri adım attı

Google, duyurunun ardından gelen eleştiriler doğrultusunda sistemde bazı değişikliklere gitti. Özellikle bağımsız geliştiriciler ve hobi amaçlı uygulama hazırlayan kişiler için ücretsiz bir doğrulama seçeneği sunulacak. Bu hesaplarla uygulamalar en fazla 50 cihaza yüklenebilecek. Google başlangıçta bu sınırı 25 cihaz olarak belirlemişti. Ayrıca geliştiricilerin yeni uygulama paketlerini daha kolay kaydedebilmesi için bir API de kullanıma sunuldu.

Kullanıcılar açısından en önemli değişiklik ise doğrulanmamış uygulamaları yüklemeye devam edebilmek için alternatif bir yöntemin oluşturulması oldu. Google'ın Advanced Flow olarak adlandırdığı bu seçenek, geliştirici doğrulamasından bağımsız olarak uygulama yüklenmesine izin verecek.

Ancak bu yöntem, basit bir ayar değişikliğinden ibaret değil. Kullanıcıların çeşitli güvenlik uyarılarını geçmesi ve işlemi tamamlamak için 24 saat beklemesi gerekiyor. Google, bu süreyi kullanıcıların olası güvenlik risklerini değerlendirmesi için bir önlem olarak sunuyor. Advanced Flow özelliği şimdiden kullanılabiliyor.

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Android'in açık yapısı üzerindeki kontrol artabilir

Yeni sistem, güvenlik avantajlarının yanı sıra Google'ın Android uygulama dağıtımı üzerindeki kontrolünü de önemli ölçüde artırabilir. Özellikle Google tarafından yaptırım uygulanan ülkelerdeki geliştiricilerin kimlik doğrulaması yapamaması, bu kişilerin uygulamalarını dağıtamaması gibi sonuçlar doğurabilir.

Bunun yanında doğrulanmamış uygulamaların yüklenmesi sırasında Google sunucularıyla bağlantı kurulması gerekebilecek. Google, sık kullanılan uygulamaların doğrulama bilgilerinin cihazlarda önbelleğe alınacağını, diğer uygulamalar içinse yükleme öncesinde sunucu kontrolü yapılabileceğini belirtiyor. Bu durum, internet bağlantısının bulunmadığı senaryolarda uygulama yüklemelerini zorlaştırabilir.

Google, geliştiriciler ve uygulama dağıtıcıları için yayımladığı yeni kılavuzlarda sistemin tüm ayrıntılarını açıklıyor. Şirketin belgeleri, doğrulama altyapısının 1 Mart 2027 itibarıyla tamamen devreye girmesinin beklendiğini gösteriyor.

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